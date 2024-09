AI. NEWS FEATURED STIRI HONOR a lansat un PC cu Snapdragon Ionut Razvan Share







HONOR a lansat trei soluții inovatoare pentru tehnologia AI pe mobil: PC-ul cu platformele Snapdragon® X Elite, AI Agent și tehnologia AI pentru detectarea Deepfake-urilor. Evenimentul a fost marcat de o discuție captivantă, la care au participat George Zhao, CEO HONOR, Alex Katouzian, GM al MCX la Qualcomm Technologies Inc. și Mark Linton, VP of Device Partner Sales la Microsoft. Împreună, aceștia au discutat despre modul în care AI-ul și tehnologia Snapdragon transformă viitorul dispozitivelor mobile, evidențiind impactul acestor inovații în domeniul AI. „În domeniul dispozitivelor mobile, AI nu este doar un cuvânt la modă, ci o adevărată revoluție. La HONOR, suntem dedicați să colaborăm cu partenerii noștri pentru a oferi soluții AI avansate și conectivitate fără întreruperi, protejând totodată confidențialitatea utilizatorilor noștri. Printr-o colaborare deschisă cu liderii industriei, dezvoltăm dispozitive care le oferă utilizatorilor mai mult control și deschid noi orizonturi în domeniul tehnologiei.” – a declarat George Zhao, CEO al HONOR Device Co. Ltd. „La Qualcomm Technologies, considerăm că unitatea de procesare neuronală (NPU) este esențială pentru a valorifica pe deplin potențialul inteligenței artificiale în PC-uri. Cu Snapdragon X Elite și performanțele sale de top, dispozitive precum HONOR MagicBook Art 14 pot oferi funcții avansate și inovatoare. Utilizatorii vor beneficia nu doar de performanțe îmbunătățite, ci și de o durată mai lungă de viață a bateriei datorită eficienței NPU, ceea ce le va permite să fie productivi pentru perioade mai lungi de timp.”– a declarat Alex Katouzian, Group GM of MCX, Qualcomm Technologies Inc. HONOR MagicBook Art 14 cu Snapdragon: Un nou standard pentru PC-uri în era inteligenței artificiale mobile Industria PC-urilor se află într-o continuă schimbare, impulsionată de progresele în inteligența artificială și de expansiunea platformelor Snapdragon. Alimentat de capacitățile AI avansate ale HONOR și dezvoltat în colaborare cu liderii industriei, HONOR MagicBook Art 14 cu Snapdragon marchează începutul unei noi ere în utilizarea laptopurilor ca device-uri inteligente. Cu un design elegant și compact, HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon combină tehnologiile AI de ultimă generație cu soluții hardware și software impresionante, oferind o experiență de utilizare excepțională și o productivitate ridicată. Acest laptop integrează trăsăturile de greutate și grosime ale smartphone-urilor, devenind astfel unul dintre cele mai ușoare și subțiri laptopuri cu AI de pe piață, cântărind doar aproximativ 1 kg și având o grosime de 1 cm. HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon oferă o experiență vizuală captivantă datorită ecranului său tactil HONOR FullView de 14,6 inchi, cu o rezoluție impresionantă de 3,1K. Cu un raport ecran-corp de 97%, cel mai mare din categoria laptopurilor de 14 inchi, acest device optimizează spațiul vizual, oferind o experiență de utilizare imersivă. Echipat cu Qualcomm Snapdragon X Elite, MagicBook Art 14 oferă performanțe de top, eficiență ridicată și securitate sporită, redefinind standardele în industria laptopurilor. HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon permite o tranziție fluidă între aplicațiile Windows datorită procesorului Snapdragon, făcând trecerea de la X86 simplă și eficientă. Pe baza anilor de cercetare în dezvoltarea ecosistemului, HONOR a creat o bibliotecă Hotspot care utilizează AI la nivel de platformă pentru a identifica scenariile de utilizare frecventă și pentru a optimiza traducerea aplicațiilor în timp real. Această tehnologie a redus timpul mediu de pornire cu 16%, îmbunătățind performanța pentru o gamă variată de aplicații Windows. Până în prezent, HONOR a optimizat 14 aplicații de top din șase categorii principale, inclusiv browsere, platforme de întâlniri online, media, software de birou, rețele sociale și instrumente. MagicRing: Experiența AI fără întreruperi Utilizatorii vor beneficia de acces continuu la inteligența artificială, indiferent de locul în care se află, datorită conectivității fără întreruperi între diferite sisteme de operare. Spre deosebire de conexiunile manuale tradiționale, HONOR MagicRing permite conectarea automată a mai multor dispozitive la același cont, optimizând totodată consumul de energie. MagicRing nu doar conectează dispozitivele între ele, ci sincronizează și serviciile dintre acestea. Soluția permite utilizatorilor să folosească același set de tastatură și mouse pe mai multe dispozitive, să primească apeluri și notificări pe alt dispozitiv decât pe smartphone-ul lor și chiar să controleze camera telefonului direct de pe PC. MagicRing asigură un transfer rapid și sigur de servicii și informații între dispozitive, oferind o experiență AI fluidă și eficientă, cu o sincronizare perfectă între ele. Un exemplu al experienței Windows pe Snapdragon este aplicația Cocreator, care le permite utilizatorilor să transforme schițe simple în opere de artă impresionante. Cu MagicRing, poți accesa cu ușurință Cocreator pe HONOR MagicPad 2 și îți poți pune imaginația la încercare, folosind inteligența artificială alături de Magic-Pencil. Totodată, funcția AI Eraser de pe HONOR Magic V3 poate fi folosită pe HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon, asigurând o experiență de editare fluidă și integrată pe mai multe dispozitive, bazată pe inteligența artificială. HONOR AI Agent: Primul asistent AI integrat într-un ecosistem deschis HONOR AI Agent este un asistent personal revoluționar, întotdeauna activ, destinat să simplifice și să îmbunătățească viața de zi cu zi a utilizatorilor. Acest agent AI înțelege ce își doresc utilizatorii prin analiza limbajului și a interfeței, învățând din obiceiurile lor și din modul în care folosesc dispozitivul. Astfel, agentul poate lua decizii inteligente și automatiza sarcini complexe. De exemplu, HONOR a arătat cum poate găsi și anula abonamentele nedorite în diverse aplicații folosind doar câteva comenzi vocale simple. Privind către viitor, HONOR AI Agent este pe cale să devină principalul asistent bazat pe inteligență artificială pentru dispozitive mobile. Este așteptat să fie lansat alături de seria HONOR Magic7 în acest an în China. Această inovație nu doar că reprezintă un progres tehnologic, dar aduce și o nouă eră în care funcțiile AI se integrează ușor în viața noastră de zi cu zi, îmbunătățind productivitatea și eficiența. Prima tehnologie de detectare a deepfake-urilor bazată pe AI integrată direct în dispozitiv Pe măsură ce tehnologia din spatele deepfake-urilor devine tot mai sofisticată, riscul de utilizare abuzivă, inclusiv pentru furtul de identitate și răspândirea dezinformării, crește considerabil. Tehnologia revoluționară HONOR AI Deepfake Detection, implementată direct pe dispozitiv, oferă o soluție inovatoare pentru a proteja utilizatorii de amenințările tot mai frecvente ale deepfake-urilor. Acest sistem inovator utilizează algoritmi avansați pentru a analiza detalii esențiale, precum imperfecțiunile la nivel de pixel, neregularitățile contururilor, continuitatea între cadre și uniformitatea părului sau a urechilor. Prin examinarea acestor aspecte, tehnologia poate detecta cu precizie conținutul falsificat, separând materialele autentice de cele false.

