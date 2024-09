ENTERTAINMENT STIRI Panasonic sărbătorește 100 de ani de IFA cu 12 produse noi Ionut Razvan Share







Panasonic prezintă astăzi 12 produse noi – prilej pentru a marca aniversarea a 100 de ani a IFA. Produsele, care variază de la cele pentru îngrijire personală, electrocasnice sau căști true wireless, până la sistemul de boxe HiFi wireless Technics, demonstrează preocuparea companiei Panasonic pentru a-și atinge obiectivul de a crea astăzi divertisment și stare de bine pentru consumatori, îmbogățind totodată ziua de mâine. La IFA 2024 din Berlin, în sala „HUB27”, Panasonic își așteaptă vizitatorii pentru a le prezenta noile inițiative de sustenabilitate, precum și cele mai noi produse de consum. Starea de bine durabilă ca punct de plecare Principiul ”Creați astăzi, Îmbogățiți mâine” – Create Today, Enrich Tomorrow (CTET) – se află la baza tuturor acțiunilor Panasonic care se asigură astfel că, prin soluțiile și produsele sale durabile, ia măsuri concrete și cu impact semnificativ pentru a reduce nu numai propriile emisii de CO2, ci și pe cele ale clienților săi. Pe lângă accentul pus pe reducerea emisiilor de dioxid de carbon, compania a inclus un al doilea pilon în strategia sa de business de bază: Panasonic Green Impact – Economie circulară, o abordare holistică pentru afaceri mai durabile în întreaga organizație. Pe aceeași direcție cu eforturile de a crea un model de afaceri bazat pe economia circulară, Panasonic își extinde, de asemenea, experiența de peste 20 de ani în domeniul reciclării. Prin intermediul Centrului Panasonic Eco-Technologies, unul dintre cele patru centre japoneze de reciclare, compania a acumulat un know-how aprofundat timp de decenii, iar în luna aprilie a acestui an Panasonic a lansat și un nou program de recondiționare numit „Panasonic Factory Refresh”. Programul – care în prezent este disponibil doar în Japonia – include televizoare, mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase, frigidere și camere foto LUMIX. Pe lângă o abordare a business-ului bazată pe economia circulară, Panasonic se concentrează, de asemenea, pe reducerea propriului impact general asupra planetei. Compania a raportat chiar săptămâna trecută că și-a depășit obiectivul pe termen mediu de a transforma 37 din cele 250 de locații de producție în fabrici cu emisii zero de CO2 până în martie 2025, raportând că 44 de fabrici la nivel global au fost decarbonizate. „Timp de peste 100 de ani, Panasonic a făcut totul pentru a-și aduce contribuția la o societate mai bună. Astăzi, ca răspuns la problema critică cu care ne confruntăm și anume schimbarea climatică, Panasonic se angajează să reducă și să evite emisiile de carbon, dezvoltând în același timp în mod activ soluții care promovează utilizarea materialelor reciclate și încurajează clienții să cumpere produse recondiționate și să dezvolte o mentalitate comună a circularității materialelor și produselor. Aceste eforturi sunt esențiale pentru misiunea noastră de a avea un impact semnificativ în lupta împotriva schimbărilor climatice”, a declarat directorul general al Panasonic Marketing Europe, Hideki Katayama. Produse Panasonic prezentate la IFA 2024 Televizoarele premium Panasonic Panasonic Consumer Europe (PCEU) are plăcerea de a anunța o nouă colaborare cu Platige – o renumită companie creativă cu sediul în Polonia care urmărește îmbunătățirea proiectelor sale vizuale folosind televizoarele Panasonic OLED, valorificând precizia ecranelor Panasonic OLED pentru a asigura cea mai înaltă fidelitate în animațiile, efectele vizuale și alte lucrări creative ale Platige. Acest anunț vine în contextul recent al lansării gamei de televizoare Panasonic 2024, cu modelul emblematic Z95A care stabilește un nou standard pentru experiențele de vizionare imersive. Televizoarele Panasonic Premium vin acum cu Fire TV încorporat și caracteristici Panasonic Premium, oferind utilizatorilor o experiență mai intuitivă și mai integrată. Colaborarea cu Amazon marchează o etapă semnificativă în călătoria Panasonic spre a le oferi telespectatorilor o experiență integrată: „Vizionați programele preferate, controlați casa”. Funcțiile Premium Panasonic includ progresele revoluționare în tehnologia OLED și caracteristici smart TV, inclusiv panourile Master OLED Ultimate, procesorul HCX Pro AI și Penta Tuner pentru recepția avansată a emisiunilor. În plus față de satelit, cablu și antenă, Penta Tuner suportă recepția prin internet (IPTV) și rețeaua de acasă (TV>IP), ceea ce înseamnă că televizoarele pot fi amplasate independent de o priză de antenă și programele pot fi savurate în fiecare cameră, fără a fi nevoie de o conexiune TV suplimentară. Datorită acestui nou procesor, Panasonic prezintă modul îmbunătățit “Game Mode Extreme”, care echipează televizoarele cu funcționalități de gaming de ultimă oră, făcându-le gata pentru cele mai moderne console și PC-uri. În special, includerea HDMI 2.1 High Frame Rate și VRR până la 144Hz înseamnă mai multe cadre pe secundă, rezultând un joc mai rapid și mai fluid. O altă îmbunătățire semnificativă o reprezintă faptul că jocurile cu Dolby Vision sunt acum compatibile și cu rate ale cadrelor de până la 144Hz. Acest upgrade asigură contrastul maxim și calitatea superioară a imaginii în High Dynamic Range, ridicând experiența de joc. Boxele pentru petrecere SC-BMAX10 și SC-BMAX5 Echipate cu jocuri de lumini integrate și un acumulator încorporat, BMAX10 și BMAX5 pot transforma orice loc într-o petrecere. BMAX10 este proiectată pentru a furniza 150 W de putere pură, cu două woofere de 14 cm, două tweetere și două porturi bass reflex pentru un sunet impresionant și detaliat, indiferent dacă doriți voci clare precum cristalul sau linii de bas complete. Există chiar și un mod Bass Boost pentru a duce lucrurile la nivelul următor pentru iubitorii de bas. Modelul mai mic BMAX5 are un singur woofer de 14 cm și un singur port de bas, cu două tweetere, pentru a furniza o putere de 75 W. Este perfectă pentru locații mai mici, oferind flexibilitate pentru a o utiliza într-o varietate de setări. Ambele boxe sunt compatibile Bluetooth® pentru streaming ușor și se pot conecta la televizoare Smart TV pentru karaoke sau pot fi conectate direct la chitare sau microfoane datorită mufelor separate incluse. Primul sistem de boxe HiFi wireless de raft Technics, SC-CX700 Oferind sunete mai bogate și melodii mai clare, SC-CX700 este un produs axat pe stilul de viață care își propune să ridice nivelul călătoriei emoționale universale pe care oamenii o parcurg atunci când ascultă muzică. Fie că vă simțiți inspirați atunci când auziți complexitatea clară a unei piese clasice bine compuse, fie că vă simțiți energizați de basul puternic, SC-CX700 oferă o experiență muzicală de neegalat, care este mai imersivă și mai puternică ca niciodată. Combinând expertiza audio legendară a Technics – definită de tehnologia și ingineria sa audio foarte apreciate, cu o claritate superbă a sunetului, precum și conectivitate de ultimă generație – cu eleganța și stilul, sistemul de boxe HiFi wireless SC-CX700 redefinește conceptul de sistem de divertisment modern. Disponibil în trei culori (Charcoal Black, Silky Grey și Terracotta Brown), sistemul de boxe wireless este acoperit cu un material elegant din microfibră, care se simte ca pielea de căprioară și este ușor de integrat în estetica oricărei locuințe. Pickup Technics Grand Class SL-1300G Noul model emblematic din gama de pickupuri emblematice Technics Grand Class, SL-1300G se bazează pe superba tehnologie de control a motorului ΔΣ-Drive (Delta Sigma Drive), introdusă pentru prima dată la SL-1200GR2, pentru a crea un pickup remarcabil, care este mult mai performant decât restul. Combinând ΔΣ-Drive cu un motor mai sofisticat fără miez de fier, SL-1300G nu elimină doar vibrațiile minuscule ale motorului, ci oferă un control suprem al acestuia, oferind utilizatorilor o calitate și mai clară a sunetului pentru cea mai bună experiență analogică pe vinil. SL-1300G are, de asemenea, un motor mai puternic care permite utilizarea unui platan mai mare – o altă măsură de reducere suplimentară a vibrațiilor mecanice în timpul redării vinilului. Acest platan este format din trei straturi: o structură din aluminiu turnat sub presiune, un strat superior din alamă groasă de 2 mm și un cauciuc greu fixat sub platan pentru a amortiza și cele mai mici vibrații rămase. Platanul mai greu înseamnă, de asemenea, o inerție mai mare care, la rândul său, face ca precizia de rotație a SL-1300G să fie remarcabilă. Sistemul de acționare mecanică și electronică este susținut în continuare de noua sursă de alimentare silențioasă multietajată, care atinge un nivel de zgomot foarte scăzut, permițând un raport semnal-zgomot excepțional, ceea ce îmbunătățește performanța generală a sunetului. Căști stereo true wireless RZ-B120W Noile căști wireless RZ-B120W de la Panasonic sunt destinate persoanelor aflate în mișcare – celor care au nevoie de o durată lungă de viață a bateriei, care doresc să nu folosească cabluri și să se bucure de o funcționare simplă și fără complicații fără a cheltui prea mult. În ciuda dimensiunilor compacte ale B120W și a poziționării apropiate de urechi, acestea oferă, de asemenea, o performanță de bas impresionantă și puternică datorită XBS. Între timp, Bluetooth® 5.3 are grijă de conectivitatea cu dispozitivele inteligente și ajută și la calitatea apelurilor. Cu o durată de viață impresionantă a bateriei de 6,5 ore în căștile în sine și încă 19,5 ore în carcasa de încărcare, RZ-B120W sunt pregătite pentru orice vă rezervă ziua. În plus, datorită compatibilității cu Siri și Google Assistant, o simplă atingere pe partea laterală a căștii, urmată de „cuvintele de activare” ale asistentului preferat, vă va aduce la viață propriul asistent personal. Căști wireless RB-M600B Căștile fără fir Panasonic RB-M600B sunt destinate persoanelor care caută muzică cu sunet excelent, care doresc anularea activă a zgomotului, cea mai recentă tehnologie Bluetooth® și suficientă autonomie a bateriei pentru a zbura în jurul lumii – toate acestea fără să coste prea mult. RB-M600B oferă funcția de anulare activă a zgomotului (ANC) hibridă, cu microfoane feed-forward și feedback pentru reducerea zgomotului extern și intern. De asemenea, dispun de Bluetooth 5.3 pentru conexiuni stabile și conectivitate multipunct, permițând să fie asociate cu două dispozitive simultan. Concepute pentru a fi purtate pe tot parcursul zilei, căștile au o bandă reglabilă pentru cap și cupe pivotante pentru urechi, oferind o autonomie de până la 65 de ore cu o singură încărcare, plus încă 6 ore după o încărcare rapidă de 15 minute. În ceea ce privește calitatea sunetului, căștile RB-M600B includ tehnologia XBS Deep pentru un bas îmbunătățit și un sunet stereo clar, precum și anularea zgomotului ambiental (ENC) pentru apeluri mai clare. Acestea sunt compatibile cu Siri și Google Assistant și oferă o asociere rapidă cu Windows Swift Pair și Google Fast Pair. Cu un design elegant, butoane fizice pentru comenzile cheie și posibilitatea de a alege între finisaje crem sau negru, căștile RB-M600B sunt ideale pentru utilizatorii care caută sunet de înaltă calitate, confort și comoditate. 7. Căști Technics True Wireless EAH-AZ80 de culoare albastru Midnight Cu numeroase premii și ratinguri impresionante în numeroase publicații de prestigiu, inclusiv TechRadar, EAH-AZ80 au devenit o alegere de top pentru audiofili și pasionați de muzică încă de la lansarea lor. Acum, odată cu adăugarea noii culori Midnight Blue, Technics invită fanii să își personalizeze sunetul și stilul pentru o experiență muzicală pe măsură. Îngrijire personală – Aparatul de ras cu 5 lame de dimensiunea unei palme din seria 900 și aparatul compact de ras cu 3 lame din seria 700 Concepute pentru a redefini bărbieritul, noile aparate de ras seriile 900 și 700 oferă utilizatorilor control maxim și performanțe de top datorită designului minimalist unic care se potrivește perfect în palmă. Seria 900 se mândrește cu cinci lame japoneze din oțel inoxidabil, un motor liniar ultra-rapid care utilizează tehnologia mag-lev cu 70.000 de acțiuni de tăiere pe minut și tehnologia Responsive Beard Sensor+ pentru a aborda fără efort chiar și barba groasă și densă. În plus, cu un acumulator durabil, încărcare USB (Type-C) și o husă de călătorie, menținerea aspectului dvs. nu a fost niciodată mai ușoară, acasă sau în deplasare. Mai mult, cu designul compact și eliminarea mânerului tradițional, modelul ES-PV6B din seria 900 reduce plasticul utilizat cu aproximativ 40%[1] . Între timp, Seria 700 dispune de un motor liniar ultra-rapid care oferă 39.000 de mișcări de tăiere transversală pe minut, tehnologia Responsive Beard Sensor și un sistem avansat de tăiere cu trei lame nano-ascuțite la 30 de grade pentru a oferi un bărbierit eficient și confortabil în fiecare zi. Îngrijire personală – Accesorii pentru MULTISHAPE Panasonic introduce patru noi accesorii pentru sistemul său modular de îngrijire personală premiat MULTISHAPE pentru bărbați, îmbunătățind experiența de îngrijire all-in-one. Noile accesorii includ capul de tuns ER-CHC1 – cu lame din oțel inoxidabil ascuțite la 45 de grade, realizate cu tehnologia avansată japoneză a lamelor. Acest accesoriu oferă setări versatile de lungime de la 0,9 la 30 mm și include patru piepteni dubli, asigurând tunsori precise, de calitate profesională. Setul ER-CDT1 Detail Shave/Trim – cuprinde un trimmer pentru sprâncene, un trimmer pentru barbă și un aparat de ras pentru contur. Aparatul de tuns utilizează lame ascuțite cu margini de 45 de grade pentru o tundere eficientă a bărbii, în timp ce aparatul de ras pentru contur include o lamă interioară ascuțită asociată cu o folie exterioară pentru un bărbierit fin, prietenos cu pielea. Capul pentru îngrijirea picioarelor ER-CFC1 este echipat cu o pilă cu role microceramice durabile, pentru exfolierea delicată a picioarelor, lăsându-le netede și moi. Și, în sfârșit, ER-CFB1 3-in-1 Facial Brush Head – conceput pentru îngrijirea facială completă, acest cap funcționează la aproximativ 3.000 de vibrații sonice pe minut. Acesta include atașamente pentru curățarea zilnică, exfolierea profundă și îngrijirea bărbii, cu peri de silicon ideali pentru îndepărtarea punctelor negre din jurul nasului și bărbiei. 10. Friteuză cu aer NF-CC500NXE în culoarea verde măsliniu Friteuza Panasonic NF-CC500 este acum disponibilă într-un elegant gri măsliniu, redefinind gătitul sănătos în stil cu caracteristici avansate care economisesc timp și energie. Dispunând de tehnologia aburului delicat – care include un rezervor de apă integrat pentru a hidrata suprafața alimentelor pentru un interior suculent și un exterior crocant – un panou tactil LED sofisticat cu 11 pictograme de meniu presetate și setări manuale pentru personalizarea timpilor de gătit, friteuza cu aer NF-CC500 face mai ușoară ca niciodată gătirea perfectă a unei game largi de mâncăruri. Proiectată ținând cont de confortul utilizatorului, NF-CC500 are, de asemenea, o fereastră de vizualizare rezistentă la temperaturi ridicate și o lumină interioară, permițând utilizatorilor să monitorizeze procesul de gătire fără a deschide friteuza. Cuptor cu microunde NN-CD88 multifuncțional 4 în 1 cu accesoriu Air Fry Panasonic continuă să fie lider în materie de soluții inovatoare pentru bucătărie cu noul cuptor multifuncțional cu microunde NN-CD88 4-in-1 Air Fry. Acest cuptor multifuncțional de 34 de litri, elegant și cu economie de spațiu, este conceput pentru a îmbunătăți experiența gătitului și pentru a alimenta mesele în familie. NN-CD88 are un nou accesoriu Air Fry Basket care poate găti până la 900 g de cartofi prăjiți și optimizează circulația aerului pentru un aspect crocant și o rumenire perfectă, permițând utilizatorilor să obțină rezultate crocante și aurii fără preîncălzire. Atunci când este utilizat împreună cu programul „Air Fry”, NN-CD88 oferă aceeași performanță ca o friteuză cu aer convențională datorită structurii sale unice a ventilatorului superior. În timp ce economisește timp și efort cu designul său multifuncțional, NN-CD88 îmbunătățește și eficiența energetică. Datorită utilizării simultane a convecției, a cuptorului cu microunde și a grill-ului, puteți economisi până la 43% energie și 55% timp de gătit – spre deosebire de un cuptor încorporat convențional sau un cuptor cu microunde fără tehnologie Inverter. Acesta combină patru funcții esențiale de gătit – cuptor cu microunde, cuptor, grill și prăjire cu aer – pentru o versatilitate de neegalat. Mini mașina de făcut pâine SD-PN100 Unică prin capacitatea sa de a coace pâini de mici dimensiuni, noua mini mașină automată de făcut pâine Panasonic SD-PN100 este o inovație pe piața mașinilor de făcut pâine, deoarece are în centrul designului său atât minimizarea risipei alimentare, cât și satisfacerea cerințelor dietetice. De la grâu integral, brioșe fără gluten, până la paste, prăjituri și chiar aluat de pizza, SD-PN100 oferă o varietate de programe automate, facilitând crearea unei game largi de rețete care produc rezultate optime, indiferent de orice restricții alimentare. Tehnologia avansată Panasonic Dual Sensor se află la baza performanței superioare a modelului SD-PN100, cu doi senzori de înaltă precizie care monitorizează atât temperatura ambientală, cât și cea internă, asigurând rezultate optime la fiecare coacere. O abordare holistică a stării de bine La Panasonic, obiectivul final este să ajutăm oamenii să trăiască cel mai bine prin crearea de produse utile, de înaltă calitate, care au un impact pozitiv asupra lumii și asupra vieții de zi cu zi a tuturor oamenilor. Strategia „O stare de bine holistică”, lansată la IFA 2023, este abordarea cuprinzătoare a companiei Panasonic care pune accentul pe interconectarea sănătății personale, sociale și de mediu. Această strategie este înrădăcinată în credința că adevărata stare de bine se extinde dincolo de nevoile individuale, cuprinzând impactul mai larg asupra societății și planetei. Importanța acestei abordări constă în potențialul său de a crea o relație echilibrată între starea de bine personală și durabilitatea globală, abordând provocări contemporane precum schimbările climatice și epuizarea resurselor. Prin integrarea conceptului de stare de bine holistică în crearea produselor sale, Panasonic se asigură că fiecare inovație se aliniază viziunii sale de promovare a unei vieți durabile. Multiplele fațete ale acesteia includ: ”starea de bine spațială”, ”starea de bine exterioară”, ”starea de bine interioară” și ”starea de bine socială”. Aceste dimensiuni reflectă diverse aspecte ale experienței umane, de la calitatea spațiilor de locuit la îngrijirea personală, nutriție și conexiuni sociale și sunt utilizate ca ghid în dezvoltarea de noi produse. Starea de bine holistică influențează filosofia de proiectare a Panasonic, conducând la produse care nu sunt doar ușor de utilizat, ci și ecologice. De exemplu, Panasonic prioritizează modelele modulare care extind ciclurile de viață ale produselor, îmbunătățind capacitatea de reparare și reducând deșeurile. Integrarea tehnologiei IoT pentru întreținerea predictivă sprijină în continuare sustenabilitatea prin minimizarea utilizării resurselor și promovarea consumului eficient de energie. În cele din urmă, abordarea holistică a Panasonic urmărește să promoveze un viitor mai sănătos și mai durabil prin armonizarea nevoilor oamenilor cu bunăstarea planetei și considerăm că toată tehnologia expusă la IFA 2024 reflectă acest obiectiv.

