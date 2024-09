COMPUTING STIRI Lenovo lansează noile dispozitive Yoga și IdeaPad echipate cu tehnologie AI Ionut Razvan Share







Lenovo™ a anunțat în cadrul evenimentului Lenovo Innovation World 2024 cele mai noi dispozitive adăugate în portofoliile Lenovo Yoga și Lenovo IdeaPad™, concepute pentru a spori productivitatea și creativitatea utilizatorilor cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceste produse promit să revoluționeze modul în care consumatorii creează, își dezvoltă și produc ideile, propunând un mix perfect de performanță și caracteristici centrate pe utilizator. Produsele anunțate la evenimentul special Lenovo din Berlin includ: Noul Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15”, 9) , Intel® Evo™ Edition Copilot+ PC 1 , echipat cu procesoare Intel® Core™ Ultra™ (Seria 2), care este produsul unei colaborări de mai mulți ani cu Intel.

, Intel® Evo™ Edition Copilot+ PC , echipat cu procesoare Intel® Core™ Ultra™ (Seria 2), care este produsul unei colaborări de mai mulți ani cu Intel. Lenovo Yoga Pro 7 (14”, 9), Lenovo IdeaPad Slim 5 (15”, 10) și Lenovo IdeaPad Slim 5 (13”, 10) Copilot+ PC 1 , care sunt echipate cu procesoare AMD Ryzen™.

și Copilot+ PC , care sunt echipate cu procesoare AMD Ryzen™. Lenovo IdeaPad Slim 5x (14”, 9) și Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1 (14”, 9) , echipate cu procesoare Snapdragon® X Plus, cu 8 nuclee.

și , echipate cu procesoare Snapdragon® X Plus, cu 8 nuclee. Lenovo Creator Zone, un pachet software care permite creatorilor să utilizeze limbajul natural pentru a dezvolta și genera imagini local cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceste produse sunt cele mai recente exemple ale angajamentului Lenovo de a se menține în top în ceea ce privește furnizarea de tehnologie de ultimă generație, experiențe de utilizare excepționale, creativitate și productivitate sporite pentru consumatorii din întreaga lume. „În cadrul Lenovo, punem accent pe angajamentul pe care ni l-am asumat de a aduce tehnologii mai inteligente pentru toți. Anunțul pe care l-am făcut cu privire la dispozitivele și soluțiile Lenovo Yoga și Lenovo IdeaPad reflectă acest angajament”, a declarat Jun Ouyang, Senior Vice President și General Manager al Lenovo Consumer Business Segment, Intelligent Devices Group. „Aceste noi produse sunt concepute pentru a fi cât mai personalizate și pentru a le permite utilizatorilor să fie cât mai creativi și mai productivi, noile dispozitive integrându-se perfect în viața din ce în ce mai dinamică și axată pe tehnologie pe care o duc.” Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15”, 9) – creat în colaborare cu Intel Lenovo Aura Edition este rezultatul unei colaborări de mai mulți ani cu Intel și le oferă utilizatorilor un standard premium în ceea ce privește construcția, designul și tehnologiile inovatoare. Pe lângă Lenovo ThinkPad™ X1 Carbon Gen 13 Aura Edition, Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15″, 9) este un exponent al calității premium și al tehnologiei inovatoare, oferind un mix unic de caracteristici adaptate pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului: Smart Modes: Prin utilizarea acestei funcții care se adaptează pe loc la nevoile utilizatorului, laptopurile Aura Edition oferă un control mai mare asupra personalizării computerelor, indiferent dacă este folosit pentru muncă, relaxare, creație sau alte activități. Funcția Smart Modes ajustează dinamic performanța și setările de sistem, oferind condiții optime pentru orice activitate. Attention Mode: Când productivitatea este esențială, funcția Attention Mode le permite utilizatorilor să blocheze site-urile care le distrag atenția, ajutându-i să se concentreze pe activitățile lor. Funcționalități Wellness: Integrează funcții de avertizare pentru sănătatea ochilor și a posturii, care combat oboseala și le reamintesc utilizatorilor să ia pauze, contribuind astfel la menținerea sănătății și a posturii corecte în timpul orelor de muncă. Instrumente de colaborare: Aceste setări sunt concepute pentru a îmbunătăți experiența apelurilor video, incluzând optimizarea luminii slabe, prezentare virtuală și efectul de estompare a fundalului, oferind astfel o claritate și un confort mai mare atunci când utilizatorii lucrează împreună. Shield Mode : Această funcționalitate pune accent pe protejarea confidențialității, integrând funcții precum alerte de securitate, protecția datelor și VPN automat, concepute pentru siguranța utilizatorilor atunci când lucrează cu informații sensibile. Atunci când utilizatorii lucrează departe de o sursă de alimentare, durata de viață a bateriei este esențială. Utilziatorii au acces rapid la setările de alimentare pentru a optimiza durata de viață și performanța bateriei, maximizând timpul dintre încărcări.

Smart Share : Fiind bazată pe inteligența artificială, această funcție permite partajarea fără întreruperi a imaginilor între smartphone-uri și laptopuri. Prin atingerea unui smartphone compatibil de marginea ecranului laptopului, aplicația Smart Share va fi deschisa automat pe ambele dispozitive, permițând astfel un transfer simplu de tip drag-and-drop al fotografiilor recente. Funcția este compatibilă atât cu platformele Android, cât și cu cele IOS.

: Fiind bazată pe inteligența artificială, această funcție permite partajarea fără întreruperi a imaginilor între smartphone-uri și laptopuri. Prin atingerea unui smartphone compatibil de marginea ecranului laptopului, aplicația Smart Share va fi deschisa automat pe ambele dispozitive, permițând astfel un transfer simplu de tip drag-and-drop al fotografiilor recente. Funcția este compatibilă atât cu platformele Android, cât și cu cele IOS. Smart Care: Funcția oferă suport în timp real și soluționarea problemelor cu ajutorul tehnicienilor Lenovo și este accesibilă atât prin PC, cât și prin telefon. Utilizatorii pot folosi chat-ul live sau suna pentru asistență prin intermediul serviciului Premium Care Service2 care le oferă suport și consiliere. Cu Aura Edition, Lenovo oferă mai mult decât o simplă inovație tehnologică. Punând accent pe interacțiunea dintre utilizator și tehnologie, laptopurile Lenovo Aura Edition fac ca utilizarea computerelor să fie nu doar mai productivă și eficientă, ci și mai confortabilă și plăcută. În plus față de caracteristicile Aura Edition, Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15”, 9) este un laptop Intel Evo Edition, alimentat de Intel Core Ultra (Seria 2), un procesor hibrid cu 8 nuclee și grafică de înaltă calitate (GPU) pentru o performanță neîntreruptă și eficientă în timpul sarcinilor solicitante. Unitatea de procesare neuronală (NPU) oferă mai mult de 45 TOPS și facilitează performanța aplicațiilor bazate pe inteligență artificială pentru creatorii care au nevoie de putere de procesare asistată de inteligență artificială. Memoria RAM de până la 32 GB la 8533 MHz a laptopului le permite utilizatorilor să efectueze mai multe activități fără efort, în timp ce spațiul de stocare SSD3 de până la 1 TB oferă spațiu suficient pentru fișierele mari și acces rapid la date. Proiectată pentru sesiuni creative, bateria de 70WHr le permite utilizatorilor să lucreze la proiectele lor pentru o perioadă extinsă între încărcări. Datorită Wi-Fi® 7 și Bluetooth® 5.4 conexiunile wireless sunt rapide și stabile. Porturile multiple, inclusiv Thunderbolt™ 4, oferă opțiuni versatile pentru conectarea perifericelor, transferul rapid de date și extinderea capabilităților laptopului. Aceste caracteristici fac din Yoga Slim 7i Aura Edition o alegere excelentă pentru utilizatorii care au nevoie de performanțe ridicate, imagini uimitoare și conectivitate de încredere în activitățile lor creative. De asemenea, laptopul deține un certificat de neutralitate din punctul de vedere al emisiilor de carbon4 și, la fel ca toate laptopurile Lenovo Yoga, vine cu un abonament gratuit de 2 luni la Adobe Creative Cloud5. Lenovo Yoga Pro 7 (14”, 9) – Multi-tasking cu inteligență atificială de la AMD Lenovo Yoga Pro 7 (14” 9) este un dispozitiv puternic, echipat cu un procesor AMD Ryzen AI 9 365 și o unitate NPU de 50 TOPS, și oferă o putere de procesare impresionantă, bazată pe inteligența artificială, fiind eficient energetic. Acest laptop Copilot+ PC1 accelerează fluxurile de lucru creative, fiind un instrument esențial pentru creatorii de conținut și profesioniștii care au nevoie de performanță ridicată. X Power Software Accelerate : Lenovo X Power Software Accelerate dotat cu inteligență artificială accelerează semnificativ previzualizările software, randarea și exporturile. Această caracteristică permite creatorilor să își vadă lucrările în timp real, reducând semnificativ timpii de așteptare și îmbunătățind productivitatea.

X Power Hardware Boost : Menține sistemul la o temperatură scăzută, chiar și în cazul unui nivel ridicat de solicitare, asigurând performanțe constante atunci când este utilizat intensiv. Utilizatorii pot avea încredere în laptop pentru o funcționare eficientă fără supraîncălzire, fiind ideal pentru sesiuni creative neîntrerupte.

Yoga Premium Suite : Tastatura Yoga confortabilă, cu finisaj Soft Touch, oferă o cursă a tastelor de 1,5 mm și o adâncime de 0,3 mm. Dispozitivul este echipat cu un sistem audio format din tweeter dual, woofer dual, patru microfoane cu anulare a zgomotului prin voice ID și o cameră FHD IR, care asigură apeluri video clare și precise.

Ecran OLED PureSight Pro de 14,5″ : Oferă o rezoluție de 2.8K, o rată de refresh de 120Hz, o luminozitate maximă de 600 nits și acoperire de 100% Adobe RGB, P3 și sRGB, cu gestionare automată a culorilor și o acuratețe a culorii X-Rite® Delta E<1. Acest ecran de înaltă calitate furnizează imagini impresionante, fiind ideal pentru graficieni, editori video și pentru oricine are nevoie de o redare precisă și vibrantă a culorilor.

De asemenea, Lenovo Yoga Pro 7 (14”, 9) dispune de mai multe porturi, inclusiv porturi USB 4.0, USB 3.2, HDMI 2.1 și o mufă jack audio, oferind astfel opțiuni versatile de conectivitate pentru diferite periferice și dispozitive externe. Datorită compatibilității cu Wi-Fi 6E și Bluetooth 5.3, utilizatorii se pot bucura de conexiuni wireless rapide și stabile, care ajută atât la îmbunătățirea productivității, cât și a portabilității. Având o lungime de 15,6 mm și o greutate de 1,59 kg, laptopul Lenovo Yoga Pro 7 (14”, 9) este versatil și puternic, fiind ideal pentru profesioniștii și creatorii care au nevoie de un dispozitiv fiabil și eficient pentru fluxuri de lucru solicitante. Lenovo Creator Zone – creativitate îmbunătățită Prezentată pentru prima dată la CES 2024, Lenovo Creator Zone este o aplicație pentru dispozitivele care utilizează procesarea limbajului natural pentru a genera și edita imagini. Cu ajutorul unei versiuni îmbunătățite Stable Diffusion 3.0 de la Stability AI, Lenovo Creator Zone poate genera imagini în câteva secunde din datele furnizate de utilizator, inclusiv descrieri, schițe și imagini de referință. Această aplicație este concepută pentru a îmbunătăți semnificativ procesul creativ pentru utilizatori, făcându-l mai rapid, mai intuitiv și foarte eficient. Text to Image: Utilizatorii pot introduce o descriere a imaginii dorite și, prin apăsarea tastei Enter, Lenovo Creator Zone va genera patru imagini pe baza descrierii furnizate. Această funcție permite utilizatorilor să vizualizeze rapid concepte și idei, transformând fără efort descrierile în conținut vizual.

Sketch to Image: Prin schițarea unei imagini direct în Lenovo Creator Zone și furnizarea unei scurte descrieri, Lenovo Creator Zone va genera patru imagini care ilustrează acea combinație, permițând utilizatorilor să creeze și să dezvolte idei brute pe care le pot transforma rapid în reprezentări vizuale finisate. Image to Image: Utilizatorii pot furniza o imagine de referință împreună cu o descriere, iar Lenovo Creator Zone va genera patru imagini bazate pe combinația introdusă. Această funcție este utilă pentru crearea unor variații ale imaginilor existente pentru a explora diferite stiluri și teme. Este ideală pentru proiectele care necesită multiple opțiuni de design sau pentru îmbunătățirea lucrărilor existente. Advance Image Editing: Lenovo Creator Zone include instrumente de editare a imaginilor care permit utilizatorilor să modifice imaginile generate fără efort, inclusiv generarea unor noi părți ale imaginii dacă este necesară vreo schimbare, modificarea fundalului, ajustarea culorilor, adăugarea de text și multe altele. Aceste instrumente oferă o soluție completă care permite utilizatorilor să-și editeze imagini pentru a se conforma cerințelor specifice sau standardelor artistice. Designerii grafici, creatorii de conținut, specialiștii în marketing și multe alte profesii pot beneficia de suita de instrumente Lenovo Creator Zone care simplifică crearea și editarea imaginilor și care le permite utilizatorilor să dea viață ideilor cu ușurință și precizie. Prin valorificarea tehnologiei AI, Lenovo continuă să stabilească standarde pentru soluții inovatoare care răspund nevoilor în continuă schimbare ale profesioniștilor din domeniul creativ. Lenovo Creator Zone va fi disponibilă pentru descărcare, în mod opțional, pe dispozitivele Lenovo Yoga cu GPU, precum Lenovo Yoga Pro 9i, începând din luna octombrie, urmând ca ulterior să fie adăugată și pe alte dispozitive Lenovo Yoga. Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1 (14”, 9) – cea mai inteligentă alegere în materie de versatilitate Productivitatea îmbracă diverse forme datorită Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1 (14”, 9), un dispozitiv Copilot+ PC convertibil, echipat cu noul procesor Snapdragon X Plus cu 8 nuclee. Acest dispozitiv, dotat cu inteligență artificială, este o opțiune excelentă pentru utilizatorii de zi cu zi. Procesorul dispune de o unitate NPU de 45 TOPS care îmbunătățește sarcinile bazate pe inteligența artificială, asigurând o performanță eficientă indiferent de situație. Cu 16 GB de memorie RAM LPDDR5X Dual-Channel și până la 1 TB de stocare SSD3 TLC 2242, utilizatorii pot beneficia de activități multitasking și de spațiu de stocare suficient pentru toate fișierele lor. Ecranul tactil OLED de 14” 16:10 WUXGA 60Hz 400nit are o acoperire DCI-P3 de 100% și oferă imagini clare atât ca PC, cât și în configurație de tabletă, fiind perfect pentru profesioniștii creativi și entuziaștii multimedia. Având o greutate de 1,49 kg și o grosime de 17,5 mm (0,69″), laptopul este foarte ușor de transportat. Camera frontală FHD RGB oferă apeluri video clare și dispune de un obturator manual pentru confidențialitate atunci când nu este utilizată. Cititorul de amprente asigură conectarea instantă cu Smart Login. Ca în cazul tuturor modelelor convertibile, durabilitatea este esențială, iar de aceea, laptopul Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1 (14”, 9) este testat conform specificațiilor MIL-STD-810H6 și dispune de un capac metalic de tip A care asigură o rezistență sporită la lovituri. Acest lucru se extinde și la conectivitate – laptopul oferă o conectivitate completă, care include două porturi Type-C cu funcții complete (DP1.4, PD3.0, 10Gb/s, transfer de date), două porturi USB Type-A, un port HDMI 2.1, un cititor de carduri microSD și o mufă jack audio. De asemenea, este compatibil cu Wi-Fi 7 și Bluetooth 5.3, asigurând conectivitate ușoară cu multiple dispozitive. Lenovo IdeaPad Slim 5x (14”, 9) – un laptop puternic și portabil Dacă portabilitatea, performanța și durabilitatea sunt prioritare, laptopul IdeaPad Slim 5x (14”, 9) reprezintă alegerea ideală. Dotat cu procesor Snapdragon X Plus cu 8 nuclee, până la 32GB LPDDR5X Dual Channel RAM3 și până la 1TB TLC 2242 stocare SSD3, IdeaPad Slim 5x (14”, 9) oferă performanțe rapide bazate pe inteligența artificială, îmbunătățind productivitatea în timpul sarcinilor solicitante. Ecranul OLED de până la 14” 16:10 WUXGA 60Hz oferă o acuratețe și un contrast excepțional al culorilor, fiind ideal pentru designeri și entuziaștii media. Laptopul, cu un cadru complet metalic, este testat conform standardelor MIL-STD-810H6 pentru o durabilitate extremă, are o grosime de doar 16,9 mm (0,66″) și o greutate de 1,48 kg, cu tot cu bateria de 57WHr care asigură sesiuni mai lungi de lucru departe de sursele de alimentare. Camera FHD RGB cu obturator manual asigură confidențialitate și apeluri clare atunci când este utilizată. Cele două intrări Type-C cu funcții complete (DP 1.4, PD 3.0, transfer de date), două porturi USB Type-A, un port HDMI 2.1, cititorul de carduri microSD și mufa jack audio oferă opțiuni versatile pentru conectarea perifericelor. Datorită compatiblității cu Wi-Fi 7 și Bluetooth 5.3, utilizatorii se pot bucura de conexiuni wireless rapide și stabile, iar tastatura cu iluminare opțională din spate îmbunătățește capacitatea de utilizare în medii cu luminozitate scăzută. Odată cu Lenovo IdeaPad Slim 5x (14”, 9), Lenovo a introdus un dispozitiv Copilot+1 PC puternic și portabil în gama IdeaPad. Acest dispozitiv oferă utilizatorilor care caută computere dotate cu inteligență artificială o soluție ideală pentru fluxurile de lucru, completând perfect gama IdeaPad. Seria IdeaPad Slim 5, potrivită pentru orice nevoi Disponibile în dimensiuni de 15” și 13”, Lenovo IdeaPad Slim 5 (15”, 10) și (13”, 10) permit utilizatorilor să aleagă dimensiunea care se potrivește cel mai bine nevoilor lor. Echipate cu procesoare AMD Ryzen 7000, aceste laptopuri oferă performanțe excelente pentru activități multitasking și aplicații solicitante. Cu până la 32 GB de memorie RAM LPDDR5X3 pentru modelul de 15” și până la 16 GB pentru cel de 13”, împreună cu un spațiu de stocare SSD3 M.2 de 1 TB, utilizatorii beneficiază de o experiență fluidă și de suficient spațiu pentru toate fișierele și aplicațiile. Ambele modele sunt echipate cu o tastă Copilot pentru acces rapid la Copilot. Caracteristica principală a seriei IdeaPad Slim 5 este designul ultra-subțire și ușor, complet metalic, realizat din aluminiu silk patentat de Lenovo, translatat în două dispozitive elegante și portabile, care sunt suficient de durabile pentru profesioniștii mereu în mișcare. Cu o greutate de până la 1.15 kg pentru modelul de 13″ și 1.49 kg pentru modelul de 15″, aceste laptopuri sunt ușor de transportat fără a compromite performanța. Ambele modele sunt dotate cu ecrane de înaltă calitate: modelul de 15” dispune de un ecran OLED de 15” cu rezoluție 2.5K și rată de refresh de 165Hz cu o acoperire DCI-P3 de 100%, în timp ce modelul de 13” are un ecran WUXGA de 13.3” cu acoperire completă sRGB de 100%. Aceste ecrane oferă culori vibrante și detalii clare, fiind perfecte atât pentru munca creativă, cât și pentru consumul de conținut media. Camera IR FHD include un obturator manual pentru confidențialitate, iar cele două microfoane asigură apeluri video clare și sigure. Opțiunile extinse de conectivitate, precum USB Type-C, USB Type-A, HDMI, cititor de carduri microSD și mufă jack audio, împreună cu suport Wi-Fi 6 și Bluetooth 5.3, permit utilizatorilor să se conecteze cu ușurință la o gamă largă de periferice și rețele. Seria IdeaPad Slim 5 oferă un echilibru excelent între performanță ridicată, portabilitate și durabilitate, la un preț competitiv, fiind alegerea ideală pentru cei care caută laptopuri fiabile și versatile, potrivite atât pentru muncă, cât și pentru timpul liber. Software și servicii Experiența hardware în urma utilizării laptopurilor Lenovo Yoga și Lenovo IdeaPad este îmbunătățită datorită soluțiilor software, precum Lenovo Vantage6 și Lenovo Smart Performance6, pentru optimizarea dispozitivelor, monitorizarea performanței, verificarea stării laptopului, îmbunătățirea securității și chiar soluționarea și prevenirea incidentelor. În cazul în care apare o problemă cu laptopul, serviciul avansat Premium Care Plus6 oferă acces la tehnicieni specializați, reparații rapide, protecție împotriva daunelor accidentale și suport pentru software. Pentru imagini ale produselor și mai multe detalii accesați Lenovo Innovation World Press Kit pe StoryHub . Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15″, 9) este preconizat să fie disponibil începând cu luna septembrie 2024, la un preț începînd de la 1,399 €.

Lenovo Yoga Pro 7 (14″, 9) este preconizat să fie disponibil începând cu luna septembrie 2024, la un preț începând de la 1,699 €.

Lenovo IdeaPad 5x 2-in-1 (14″, 9) este preconizat să fie disponibil începând cu luna septembrie 2024, la un preț începând de la 999 €.

Lenovo IdeaPad Slim 5x (14″, 9) este preconizat să fie disponibil începând cu luna septembrie 2024, la un preț începând de la 899 €.

Lenovo IdeaPad Slim 5 (15″, 10) este preconizat să fie disponibil începând cu luna octombrie 2024, la un preț începând de la 699 €.

Lenovo IdeaPad Slim 5 (13″, 10) este preconizat să fie disponibil începând cu luna octombrie 2024, la un preț începând de la 699 €.

Lenovo Creator Zone se preconizează că va fi disponibil începând cu octombrie 2024, cu suport pentru Lenovo Yoga Pro 9i, iar suportul pentru alte dispozitive Lenovo Yoga va urma.

