HONOR a lansat Magic V3 la IFA 2024

HONOR, brandul global de tehnologie, a prezentat la IFA 2024 cele mai noi dispozitive echipate cu AI și anume HONOR Magic V3, cel mai subțire smartphone pliabil din lume, laptopul sofisticat HONOR MagicBook Art 14, tableta inovatoare HONOR MagicPad 2 și ceasul inteligent HONOR Watch 5. În cadrul evenimentului, HONOR a dezvăluit funcționalități hardware avansate și un sistem de protecție a confidențialității bazat pe AI, reafirmându-și angajamentul de a inova într-o lume tot mai influențată de inteligența artificială. „Inteligența artificială transformă profund industria noastră, creând și îmbogățind experiențe care sporesc creativitatea și productivitatea utilizatorilor din întreaga lume. În calitate de furnizor de dispozitive inteligente, avem acces direct la nevoile utilizatorilor. Prin expertiza noastră în tehnologie, dezvoltăm soluții AI personalizate, intuitive și sigure, adaptate perfect cerințelor lor. Prin intermediul dispozitivelor noastre, ne propunem să oferim experiențe AI centrate pe utilizator, pe care aceștia le vor găsi cu adevărat magice.”, a declarat George Zhao, CEO al HONOR. La IFA, HONOR a prezentat parteneriatul cu Google Cloud. „Suntem încântați să consolidăm colaborarea cu HONOR. Prin integrarea modelelor AI și a tehnologiei Cloud de la Google, HONOR le oferă utilizatorilor Magic V3 posibilitatea de a experimenta noi modalități captivante de a folosi AI în viața de zi cu zi.”, a declarat Matt Waldbusser, Managing Director of Global Solutions and Consumer AI la Google Cloud. HONOR Magic V3: Cel mai subțire smartphone pliabil din lume[1], cu performanțe impresionante HONOR își depășește din nou limitele în domeniul dispozitivelor pliabile odată cu lansarea noului HONOR Magic V3, cel mai subțire smartphone care se pliază spre interior din lume. Acesta vine cu îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește durabilitatea, bateria, ecranul și experiența AI, aducând inovația la îndemâna utilizatorilor din întreaga lume. Cu o grosime de doar 9,2 mm[2] când este pliat și o greutate de 226 g[3], HONOR Magic V3 se apropie de dimensiunile și greutatea unui smartphone obișnuit, asigurând o portabilitate excelentă. Această realizare este posibilă datorită utilizării a 19 materiale inovatoare și 114 microstructuri, marcând o nouă etapă în dezvoltarea dispozitivelor pliabile. Având un modul de cameră octogonal în formă de dom, HONOR Magic V3 îmbină designul elegant cu tehnologia de vârf, adăugând un plus de armonie aspectului său general. HONOR Magic V3 include în structura sa o fibră specială care îmbunătățește rezistența la impact de 40 de ori[4] comparativ cu alte smartphone-uri flagship, reducând în același timp grosimea capacului din spate cu mai mult de 30%[5]. Datorită balamalei HONOR Super Steel, dispozitivul poate suporta până la 500.000 de cicluri de pliere[6] și a obținut prestigioasa certificare SGS pentru durabilitate. Ecranul interior HONOR Super Armored și protecția anti-zgârieturi NanoCrystal fac din HONOR Magic V3 un dispozitiv extrem de rezistent. Cu un ecran extern de 6,43 inchi și un ecran intern pliabil de 7,92 inchi[7], HONOR Magic V3 oferă o experiență de utilizare duală captivantă și plăcută. Proiectat pentru confortul și bunăstarea utilizatorului, acest dispozitiv vine echipat cu funcții inovatoare pentru protecția ochilor, precum prima tehnologie AI Defocus Display[8], Risk-free PWM Dimming la 4320Hz, Dynamic Dimming[9], Circadian Night Display și Natural Tone Display. HONOR Magic V3 asigură o utilizare continuă și fără griji datorită bateriei avansate de 5150mAh[10] din Silicon-carbon de-a treia generație. Încărcarea ultra-rapidă HONOR SuperCharge de 66W[11] prin cablu și 50W[12] wireless permite o încărcare rapidă și o utilizare neîntreruptă. De asemenea, dispozitivul este dotat cu sistemul inovator de camere Falcon care include o cameră telefoto Periscop de 50MP, o cameră principală de 50MP și o cameră ultra-wide de 40MP, oferind utilizatorilor posibilitatea de a captura fotografii la o calitate excelentă. HONOR Magic V3 oferă o serie de funcții inteligente menite să îmbunătățească experiența utilizatorilor. Acestea includ Magic Portal și funcții foto avansate cu AI, cum ar fi HONOR AI Motion Sensing care permite captarea rapidă a imaginilor și HONOR AI Portrait Engine care optimizează portretele. În plus, parteneriatul cu Google Cloud aduce funcții de productivitate, susținute de tehnologiile AI și Cloud de la Google, precum HONOR AI Eraser, Face to Face Translation și instrumente de traducere din HONOR Notes. Aceste caracteristici sunt concepute pentru a spori eficiența și a simplifica utilizarea zilnică, subliniind angajamentul HONOR de a inaugura o eră nouă de versatilitate și productivitate bazată pe AI, adaptată nevoilor variate ale utilizatorilor. HONOR MagicBook Art 14: Viitorul productivității cu AI HONOR MagicBook Art 14 marchează o schimbare radicală în industria laptopurilor, oferind o experiență de utilizare centrată pe nevoile utilizatorilor și performanțe de top. Acest laptop ultraușor și subțire integrează tehnologii AI de ultimă generație și soluții hardware și software avansate, asigurând productivitate maximă. HONOR introduce caracteristicile de portabilitate specifice smartphone-urilor în segmentul laptopurilor, lansând cel mai ușor și subțire AIPC de până acum. Datorită structurii inovatoare Topology Lightweight, HONOR MagicBook Art 14 stabilește un nou standard în portabilitate, având o greutate de doar 1 kg[13] și o grosime de 10 mm[14]. Construit dintr-un aliaj de magneziu și echipat cu o tastatură din titan, acest laptop reprezintă un echilibru perfect între designul ușor și durabilitate. HONOR MagicBook Art 14 impresionează prin designul modular al camerei, care include o cameră detașabilă magnetic, ce îmbunătățește confidențialitatea și flexibilitatea. Laptopul dispune de un ecran tactil HONOR FullView de 14,6 inchi, cu o rezoluție înaltă de 3,1K[15] și un raport ecran-corp de 97%[16], cel mai mare din categoria sa. Pentru a asigura confortul și siguranța utilizatorilor, ecranul integrează tehnologii avansate de protecție a ochilor, cum ar fi 4320Hz High-frequency PWM Dimming[17], Dynamic Dimming și E-book Mode, asigurând o experiență de vizionare confortabilă și sigură. În colaborare cu Microsoft, HONOR MagicBook Art 14 le oferă utilizatorilor acces la funcțiile avansate Copilot, inclusiv gestionarea inteligentă a e-mailurilor, analiza și vizualizarea datelor, precum și generarea de transcrieri și sinteze în timp real, sporind astfel productivitatea și eficiența. Laptopul este echipat cu OS Turbo 3.0, un sistem alimentat de AI care optimizează consumul de energie prin analizarea comportamentului utilizatorului, asigurând astfel o experiență de utilizare superioară. Datorită tehnologiei audio spațială HONOR și puterii AI, HONOR MagicBook Art 14 stabilește noi standarde în excelența audio. Această tehnologie ajustează sunetul în funcție de spațiu și optimizează calitatea audio pentru o experiență cât mai realistă. Designul îmbunătățit al microfonului bidirecțional, împreună cu algoritmii AI avansați, asigură o captare clară a sunetului și reduce semnificativ zgomotul de fundal, fiind ideal pentru scenarii precum ședințe de grup și interviuri, permițând utilizatorilor să se bucure de o experiență de comunicare și colaborare superioară. Echipat cu procesorul Intel® Core™ Ultra 7 155H[18] de înaltă performanță, HONOR MagicBook Art 14 utilizează un mix de nuclee eterogene: șase nuclee de performanță, opt nuclee eficiente și două nuclee de consum redus. Această configurație permite laptopului să atingă o viteză turbo de până la 4,8GHz[19], asigurând performanțe excelente în multitasking și gestionarea sarcinilor complexe, în timp ce menține un consum eficient de energie. HONOR MagicBook Art 14 oferă performanțe GPU de două ori mai mari și o creștere de 70% a capacității AI, fiind astfel ideal pentru utilizatorii care caută un laptop performant. De asemenea, laptopul dispune de o varietate de porturi, precum Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI și un jack de 3,5 mm pentru căști sau microfon. În plus, designul bateriei a fost optimizat pentru a economisi 30%[20] din spațiu, iar capacitatea de 60Wh asigură o durată de viață extinsă, perfectă pentru utilizarea de lungă durată. HONOR MagicPad2: Echilibru perfect între productivitate și divertisment HONOR MagicPad2 se distinge prin designul ultra-subțire, având o grosime de doar 5,8 mm și o greutate de 555 g, fiind astfel perfectă pentru deplasări. Ecranul de 12,3 inchi, echipat cu tehnologia HONOR Eye Comfort Display[21] și o rată de reîmprospătare de 144Hz[22], oferă o experiență vizuală deosebită, cu imagini fluide și răspuns rapid. În plus, tableta a obținut două certificări TÜV pentru protecția ochilor, asigurând confort vizual prin funcții avansate precum AI Defocus Display, PWM dimming de 4320Hz[23], modul Circadian Night și Dynamic Dimming. HONOR MagicPad 2 impresionează atât prin calitatea imaginii, cât și prin performanța audio remarcabilă. Certificată IMAX-Enhanced, această tabletă oferă o experiență de divertisment de înaltă calitate, cu imagini clare și sunet DTS, transformând vizionarea pe Disney+ într-o experiență cinematografică autentică. Tehnologia HONOR Spatial Audio extinde câmpul sonor cu 25%[24] față de modelul anterior, îmbunătățind semnificativ experiența audio pentru utilizatori. HONOR MagicPad 2 vine echipată cu Snapdragon 8s Gen 3 și o baterie puternică de 10.050 mAh, oferind o autonomie extinsă, perfectă atât pentru muncă, cât și pentru divertisment. În plus, tehnologia fast-charging de 66W asigură o încărcare rapidă și eficientă, garantând utilizatorilor că tableta va fi întotdeauna gata de utilizare. HONOR MagicPad2 rulează pe noul MagicOS 8.0, un sistem de operare care folosește algoritmi AI pentru a recunoaște imediat intențiile utilizatorilor, oferind astfel o experiență mai fluidă. Funcția Magic Portal anticipează nevoile utilizatorului, permițând crearea de programe sau realizarea mai multor sarcini printr-o simplă glisare. De la conversia vocii în text până la îmbunătățirea scrisului de mână și recunoașterea formulelor, utilizatorii își vor îndeplini mai eficient sarcinile zilnice. HONOR Watch 5: Design ușor și funcții avansate HONOR a lansat, de asemenea, HONOR Watch 5, care combină tehnologia cu un design elegant. Cântărind doar 35g[25] și având o grosime de 11mm, HONOR Watch 5 este ușor și confortabil de purtat pe tot parcursul zilei. Echipat cu un ecran AMOLED color de 1,85 inchi, cu o rezoluție de 450×390 pixeli și o densitate de 322 PPI, ceasul oferă o experiență vizuală vibrantă și suportă operarea tactilă pe întreaga suprafață a ecranului. HONOR Watch 5 este echipat cu o baterie Silicon-carbon de 480mAh, care oferă o autonomie impresionantă de până la 15 zile[26]. Tehnologia Turbo X Smart Power Management asigură o gestionare inteligentă a energiei, optimizând consumul pentru o utilizare eficientă. Pe lângă monitorizarea parametrilor esențiali de sănătate, cum ar fi ritmul cardiac și nivelurile de SpO2, ceasul permite urmărirea stării de bine în timp real. Cu sistemul de poziționare AccuTrack, HONOR Watch 5 îmbunătățește semnificativ precizia GPS, oferind utilizatorilor date precise despre activitățile lor. Culoare și preț Disponibil în România: HONOR Magic V3 va fi disponibil pentru precomandă începând cu 6 septembrie, în două variante de culoare[27] : Green și Black, cu un preț recomandat de 9.999 RON . Va fi disponibil pe piața din România pe 20 septembrie. Disponibile pe piața europeană: HONOR MagicBook Art 14 va fi disponibil în culorile: Emerald Green, Starry Grey și White[28] HONOR MagicPad2 va fi disponibil în două culori: Moonlight White și Black[29] . HONOR Watch 5 va fi disponibil în trei culori: Negru, auriu și verde.

