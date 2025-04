FEATURED SMARTPHONES STIRI Interfața realme UI 6.0 a fost lansată complet pentru seriile GT 6 și 12 Pro Ionut Razvan Share







realme, brandul de smartphone-uri cu cea mai rapidă creștere din lume, a finalizat oficial lansarea actualizării realme UI 6.0 pentru dispozitivele GT 6 și 12 Pro. Cu peste 85% dintre utilizatorii eligibili pentru actualizare, realme confirmă că actualizarea este acum disponibilă pentru toate dispozitivele din aceste serii. Între timp, realme UI 6.0 este în curs de implementare pentru modele suplimentare vândute în Europa, inclusiv pentru dispozitivele din seriile 12, 11 și C, acoperirea completă fiind așteptată în următoarele câteva luni. realme UI 6.0 este mai mult decât o simplă actualizare – este un salt înainte în îmbinarea stilului, performanței și inteligenței. Cu un design nou, animații și tranziții rafinate, realme UI 6.0 creează o experiență de utilizare mai captivantă. De asemenea, optimizează resursele de sistem pentru lansarea aplicațiilor, multitasking mai fluent și reduce decalajul. În cele din urmă, realme UI 6.0 oferă o stabilitate solidă, cu blocări reduse la minimum și consum de baterie mai scăzut, asigurând o performanță constantă, chiar și în timpul utilizării intense.

