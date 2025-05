FEATURED SMARTPHONES STIRI realme GT7 debutează oficial pe 27 mai la Paris Ionut Razvan Share







realme, brandul de smartphone-uri cu cea mai rapidă creștere din lume, a anunțat oficial evenimentul de lansare globală a modelului GT 7. Noul telefon din seria GT va debuta la Paris pe 27 mai 2025. Acesta va pune accentual pe performanțe excepționale, o autonomie ridicată și este primul smartphone care încorporează grafen în design-ul său pentru o disipare ultra eficientă a căldurii. realme continuă ascensiunea în Europa realme a înregistrat o creștere semnificativă în Europa în 2024, cu o creștere de 32% față de anul precedent în trimestrul al patrulea, în special în Europa de Vest. Brandul și-a menținut cota de piață în top 4 în Europa de Est și Centrală și își propune să atingă peste 10 milioane de vânzări anuale în următorii trei ani. La MWC 2025, realme a anunțat o strategie pe trei ani pentru a-și dubla baza globală de utilizatori și a intra pe piața high-end, lansarea viitoare a seriei realme GT 7 jucând un rol cheie în acest plan. 2025 Flagship Killer: Putere care nu se oprește niciodată Seria GT s-a poziționat în mod constant ca flagship cu performanțe AI, oferind progrese revoluționare cu fiecare iterație. În mod deosebit, GT 7 Pro debutează ca fiind primul dispozitiv echipat cu chipsetul Snapdragon 8 Elite în multe țări, în timp ce predecesorul său, GT 6, lansat la Milano, a fost primul pe mai multe piețe care a introdus platforma Snapdragon 8s Gen 3, completată de funcții AI avansate. Poziționată ca „Flagship Killer 2025”, seria GT 7 pune accentul pe „Putere care nu se oprește niciodată”. Concentrarea sa puternică pe performanțe excepționale și durata de viață a bateriei ridică așteptările pentru această lansare viitoare. Design IceSense: debutul grafenului în designul smartphone-urilor Seria realme GT 7 introduce IceSense Graphene, o soluție termică revoluționară care utilizează grafen, un material de ultimă generație cu o conductivitate termică de 10 ori mai mare decât grafitul. Integrat în capacul din spate și ecranul telefonului, IceSense Graphene permite o disipare ultra-eficientă a căldurii la 360°, asigurând performanțe maxime susținute chiar și în timpul celor mai intense sesiuni. În plus față de puterea sa brută, sistemul „Skin-Touch Temperature Control” se adaptează la condițiile ambientale, menținând suprafețele reci în timpul căldurii toride și calde în timpul sezonului rece. Acest lucru asigură un confort tactil pe tot parcursul anului, care se simte ca o extensie naturală a pielii. realme GT7 transformă estetica smartphone-urilor cu două finisaje unice: IceSense Blue și IceSense Black, ambele oferind o experiență tactilă plăcută și antiderapantă.

