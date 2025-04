FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI Căi de acțiune împotriva conținutului ilegal online. Rolul autorităților relevante Ionut Razvan Share







Autoritățile relevante, respectiv instituțiile sau autoritățile publice ce dețin atribuții cu privire la supravegherea unui anumit sector sau domeniu de activitate, au competența de a se pronunța cu privire la conținutul ilegal existent în mediul online și, atunci când consideră necesar, pot emite ordine (acte administrative) de a acționa împotriva acestuia conform art. 7-8 din Legea nr. 50/2024. Autoritatea care emite ordinul transmite o copie către ANCOM în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii ultimei informații din partea furnizorului de servicii intermediare vizat de ordin, împreună cu orice informație primită de la acesta din urmă cu privire la modul în care s-a dat curs ordinului respectiv. Această sarcină rezultă și din art. 9 alin. (3) din Regulamentul privind serviciile digitale. Contrar unor informații vehiculate în spațiul public, în calitatea sa de coordonator al serviciilor digitale în România, ANCOM nu poate prelua atribuții ale altor autorități relevante și nu are competențe pentru verificarea ordinelor emise de acestea. ANCOM nu constituie un filtru de verificare în ceea ce privește acțiunile altei instituții publice, atât Legea nr. 50/2024 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2.065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul privind serviciile digitale), precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cât și Regulamentul privind serviciile digitale neconferind astfel de atribuții în sarcina coordonatorului serviciilor digitale din România. De asemenea, ANCOM nu are drept rol verificarea și eliminarea opiniilor exprimate în mediul online. ANCOM colaborează îndeaproape cu toate autoritățile relevante încă de la dobândirea calității de coordonator al serviciilor digitale, punându-le acestora la dispoziție toate informațiile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor pe care le au și în mediul online. În calitate de coordonator al serviciilor digitale, ANCOM nu se pronunță cu privire la calificarea conținutului ilegal ce este în sfera de activitate a autorităților relevante și nu este organism de apel împotriva deciziilor furnizorilor de servicii intermediare în legătură cu conținutul ilegal. În contextul normelor specifice pentru supravegherea pieței – Regulamentul (UE) 2019/1020 – ANCOM este autoritate relevantă în ceea ce privește punerea pe piață a echipamentelor radio și compatibilitatea electromagnetică. Doar în acest ultim caz, ANCOM se poate pronunța cu privire la un conținut ilegal. ANCOM sprijină libertatea de exprimare și corecta informare a opiniei publice și se manifestă ca un partener corect de dialog cu toate părțile interesate, cu respectarea prerogativelor conferite de legislatia în vigoare. ANCOM, în calitate de coordonator al serviciilor digitale, face apel la toate autoritățile relevante să depună eforturi susținute în exercitarea propriilor atribuții cu responsabilitate și asumare. Ce este conținut ilegal Conform Regulamentului privind serviciile digitale, „conținut ilegal” înseamnă orice informație care, în sine sau prin raportare la o activitate, inclusiv vânzarea de produse sau furnizarea de servicii, nu este conformă cu dreptul Uniunii sau cu dreptul oricărui stat membru care este conform cu dreptul Uniunii, indiferent de obiectul sau natura exactă a dreptului respectiv. Așadar, un conținut este ilegal atunci când încalcă una dintre legile în vigoare din România sau din alt stat membru UE. Exemple în acest sens sunt incitarea rasistă și xenofobă la violență și ură, abuzuri asupra copiilor, conținut terorist, încălcări ale drepturilor de autor, produse periculoase și ilegale, etc. Alte căi de acționare împotriva conținutului ilegal Pentru eliminarea conținutului ilegal, Regulamentul privind serviciile digitale prevede, pe lângă emiterea ordinelor de către autoritățile relevante, și alte căi de acțiune: Notificarea adresată furnizorului de servicii de găzduire de către orice persoană fizică sau entitate Orice persoană fizică sau entitate poate semnala furnizorilor de servicii de găzduire (inclusiv de platforme online) existența anumitor informații pe care le consideră conținut ilegal, în cadrul serviciilor oferite de aceștia, iar furnizorii au obligația de a institui mecanisme prin care să preia aceste sesizări. Mecanismele respective trebuie să fie ușor de accesat și de utilizat și să permită transmiterea notificărilor exclusiv prin mijloace electronice. Pentru a putea fi procesată, notificarea trebuie să includă: o explicație suficient de justificată a motivelor pentru care notificatorul susține că informațiile în cauză constituie conținut ilegal, o indicație a localizării electronice exacte a informațiilor respective (de exemplu URL-ul sau, dacă este necesar, informații suplimentare care să permită identificarea conținutului ilegal, adaptate în funcție de tipul de conținut și de tipul specific de serviciu de găzduire), numele și adresa de e-mail a destinatarului care face notificarea, cu anumite excepții, precum și o declarație care să confirme că persoana care transmite notificarea are cu bună-credință convingerea că informațiile și susținerile cuprinse în notificare sunt exacte și complete. Informarea platformelor online de către notificatorii de încredere Notificator de încredere poate fi orice entitate care demonstrează că are cunoștințe de specialitate și competențe specifice în detectarea, identificarea și notificarea conținutului ilegal, este independent de orice furnizori de platforme online și își desfășoară activitățile de așa manieră încât să transmită notificări cu diligență, acuratețe și obiectivitate. ANCOM acordă statutul de notificator de încredere la cerere, conform unei proceduri, oricărei entități, dacă îndeplinește cumulativ aceste condiții. În România, în prezent, au fost desemnați doi notificatori de încredere: Organizația Salvați copiii și Institutul Ellie Wiesel. Conform Regulamentului privind serviciile digitale, furnizorii de platforme online care nu sunt microîntreprinderi și întreprinderi mici trebuie să ia măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a se asigura că notificările transmise de notificatorii de încredere cu privire la conținutul ilegal sunt tratate cu prioritate.

