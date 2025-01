Lenovo lansează la CES 2025 noile dispozitive Lenovo Yoga și IdeaPad dotate cu inteligență artificială, pentru mai multă creativitate

Lenovo™ a anunțat în cadrul evenimentului CES® 2025 o gamă nouă de dispozitive Lenovo Yoga™ și IdeaPad™ și soluții software, concepute pentru a transforma modul în care tehnologia inteligentă se adaptează și simplifică sarcinile creative și de productivitate. Laptopurile Lenovo Yoga prezintă un aspect ingenios, funcții inovatoare, ecosisteme intuitive și implementări funcționale ale inteligenței artificiale concepute pentru a canaliza pasiunile creative ale utilizatorilor și pentru a le maximiza potențialul. Printre noutăți se numără:

Noul Lenovo Yoga Slim 9i (14”, 10), cu ecranul PureSight Pro OLED, care oferă un raport ecran/corp de 98%, grație primei tehnologii din lume cu cameră foto sub ecran într-un laptop 1 .

cu ecranul PureSight Pro OLED, care oferă un raport ecran/corp de 98%, grație primei tehnologii din lume cu cameră foto sub ecran într-un laptop . Lenovo Yoga Book 9i (14”, 10), cu două ecrane OLED PureSight mai mari care acționează ca o pânză pentru activitățile creative bazate pe inteligența artificială.

cu două ecrane OLED PureSight mai mari care acționează ca o pânză pentru activitățile creative bazate pe inteligența artificială. Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14”, 10), cel mai nou dispozitiv din familia Lenovo Yoga Aura Edition creat în colaborare cu Intel®, un PC Copilot+ cu un ecran PureSight OLED și cu un procesor până la Intel® Core™ Ultra 7.

cel mai nou dispozitiv din familia Lenovo Yoga Aura Edition creat în colaborare cu Intel®, un PC Copilot+ cu un ecran PureSight OLED și cu un procesor până la Intel® Core™ Ultra 7. Yoga Tab Plus, prima tabletă Lenovo cu AI pe dispozitiv pentru o productivitate mai mare și experiențe AI personalizate.

De asemenea, Lenovo a anunțat lansarea celor mai noi laptopuri convertibile Yoga 7i 2-in-1 cu dimensiuni de 14”, și respectiv 16 inch, un nou IdeaPad Pro 5i cu ecran opțional OLED, precum și alte două tablete – Idea Tab Pro și Lenovo Tab. În plus, Lenovo a prezentat două noi desktop-uri, primul desktop din lume pentru segmentul consumer echipat cu procesor Qualcomm Snapdragon® X Plus cu 8 nuclee – IdeaCentre Mini x (1L, 10) și IdeaCentre Tower (17L, 10) cu cele mai recente procesoare Intel Core Ultra.

În cele din urmă, Lenovo a prezentat două concepte inovatoare. Lenovo AI Display se rotește, se ridică și se înclină automat în funcție de mișcările utilizatorului, iar Lenovo AI Travel Set permite urmărirea și analiza personalizată a datelor în timpul deplasării.

„La Lenovo, redefinim creativitatea și productivitatea cu dispozitive care exploatează puterea AI pentru a îmbunătăți fiecare experiență a utilizatorilor. Noile noastre dispozitive Yoga și IdeaPad demonstrează modul în care tehnologia avansată se poate adapta nevoilor individuale, permițând creatorilor, studenților și profesioniștilor să depășească limitele a ceea ce este posibil”, a declarat Jun Ouyang, Senior Vice President și General Manager al Lenovo pentru segmentul Consumer, Intelligent Devices Group. „Cu inovații precum raportul fără precedent de 98% dintre ecran și corp al Yoga Slim 9i și experiențele îmbunătățite cu Lenovo Aura Edition, suntem mândri să oferim soluții care permit utilizatorilor să lucreze mai inteligent, să creeze liber și să adopte o nouă eră a tehnologiei transformaționale”.

Lenovo Yoga Slim 9i (14”, 10) – creativitate fără limite

Creativitate fără limite cu Lenovo Yoga Slim 9i (14”, 10) – primul laptop CUD (camera sub ecran)1 disponibil în lume, îmbunătățit cu tehnologia de procesare a imaginii Visionary.ai, care permite o ramă foarte subțire ce găzduiește un ecran PureSight Pro OLED de 14” 4K 120Hz4. Ascunderea camerei sub ecran până în momentul în care e nevoie de ea oferă un ecran continuu, fără nicio muchie a camerei, laptopul Lenovo Yoga Slim 9i (14”, 10) fiind astfel primul laptop din lume cu un raport ecran-corp de 98%1, ceea ce dă impresia unui ecran mai mare decât cel întâlnit de obicei la laptopurile de 14”. Ecranul PureSight Pro dispune de Delta E<1, 100% sRGB, P3 și suport Adobe RGB pentru o acuratețe superioară a culorilor, fiecare nuanță fiind perfectă, indiferent de locul în care este publicată lucrarea. Mai mult, este certificat de TÜV Low Blue Light* și Eyesafe® Display, astfel încât o utilizare prelungită nu afectează ochii. Capacul ecranului este protejat de o sticlă rezistentă la impact, proiectată pentru a suporta presiunea, căderile și zgârieturile și oferă în același timp siguranță laptopului.

Lenovo Yoga Slim 9i (14”, 10) este un Copilot+ PC, cu Windows 11, echipat cu procesoare până la Intel Core Ultra 7 cu 48 TOPS NPU. Lenovo AI Core utilizează unitatea NPU pentru a îmbunătăți aplicațiile creative și pentru a ajusta dinamic setările prin intermediul funcției de management al energiei în timp real.

Echipat cu o baterie de 75WHr și două porturi Thunderbolt™ 4, Lenovo Yoga Slim 9i (14”, 10) este un laptop portabil care cântărește 1,19 kg și care oferă performanțe puternice și până la 17 ore de autonomie a bateriei5 și mai multă eficiență datorită inteligenței artificiale. Acest lucru permite creatorilor să rămână concentrați mai mult timp și să petreacă mai puțin timp cu sarcini consumatoare de resurse, precum compilarea, rasterizarea sau alte sarcini consumatoare de timp.

Lenovo Yoga Book 9i (14”, 10) – libertatea de a crea, fără restricții

Mai subțire, mai ușor și echipat cu o baterie mai mare, Lenovo Yoga Book 9i (14”, 10) este un laptop convertibil cu ecran dublu, care se adaptează cu ușurință la orice mediu și caz de utilizare. Cele două ecrane OLED PureSight de 14” oferă suport pentru 100% DCI-P3, rata de refresh variabilă de 120Hz (VRR)4, luminozitate de 500 nits și un raport activ de afișare de 94%, cu o creștere de 2,1% față de generația precedentă. Ecranele sunt unite printr-un soundbar rotativ la 360 de grade, echipat cu patru difuzoare Dolby™ Atmos, pentru un sunet mai bogat și bass mai profund.

Designul cu ecran dublu oferă oportunități unice de utilizare, cum ar fi transformarea unui ecran într-o pânză digitală, în timp ce celălalt devine o suprafață pentru schițe sau rularea de software de generare de imagini cu inteligență artificială, care poate fi rapid și ușor mutat pe pânza digitală. De asemenea, productivitatea și comunicarea sunt îmbunătățite datorită acestui design inovator—astfel, poate fi găzduit un apel video pe un ecran, folosindu-l pe celălalt ca notepad sau pentru editări live în cazul unor lucrări artistice. Mai mult, pot fi utilizate tastatura Bluetooth® inclusă, tastatura virtuală de pe ecran, stiloul Yoga Pen sau Folio, care are și rol de suport pentru exprimarea creativității în multiple moduri.

Capabilitățile AI ale Yoga Book 9i (14”, 10) simplifică fluxurile de lucru și măresc durata de viață a bateriei. Funcțiile bazate pe AI includ:

Smart Note : Transformă notele text sau schițele pentru a adăuga o componentă vizuală rafinată la luarea notițelor.

: Transformă notele text sau schițele pentru a adăuga o componentă vizuală rafinată la luarea notițelor. Smart Reader: Generează un sinopsis al cărților din biblioteca utilizatorului pentru a decide rapid și ușor ce să citească în continuare.

De asemenea, dispozitivul acceptă Air Gestures, gesturi ale mâinii pe care utilizatorul le poate folosi pentru a muta ferestrele între ecrane, pentru a derula pagini și pentru a face capturi de ecran.

Lenovo Yoga Book 9i (14”, 10) are o baterie de 88WHr pentru perioade mai lungi de utilizare5 departe de o sursă de alimentare, iar la doar 1,22 kg (fără tastatură), este o alegere ideală pentru orice ieșire în căutare de inspirație.

Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14”, 10) – o lume de posibilități pentru idei nelimitate

Cel mai nou dispozitiv 2-în-1 Lenovo Aura Edition, Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14”, 10) echipat cu Intel este un laptop convertibil Copilot+ PC2 care extinde orizonturile creativității. Echipat cu procesoare Intel Core Ultra, acest model le permite utilizatorilor să-și exprime ideile mai rapid. Designul convertibil la 360 de grade, împreună cu noul Yoga Pen inclus, oferă o libertate de utilizare incomparabilă. Ecranul său OLED PureSight Multi-Touch 14” de până la 2.8K, cu raport 16:10 și rezoluție WQHD+, oferă o rată de refresh de 120Hz VRR4 și o luminozitate maximă de 1100 nits. Cu suport pentru 100% sRGB și 100% P3, imaginile și creațiile artistice prind viață cu culori vibrante, nuanțe de negru mai profunde și detalii precise.

Dispozitivul este echipat cu o baterie de 75WHr pentru timpi mai lungi de utilizare departe de o sursă de alimentare5 și cântărește doar 1,32 kg.

Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14”, 10) include caracteristici unice exclusive pentru laptopurile Lenovo Aura Edition:

Smart Modes oferă utilizatorilor un control mai mare asupra personalizării PC-ului prin adaptarea în timp real la nevoile utilizatorului, fie că este vorba de muncă, relaxare, creație sau altele. Attention Mode: Atunci când productivitatea este esențială, acest mod permite utilizatorilor să blocheze în mod specific site-urile care le distrag atenția, astfel încât să se poată concentra asupra sarcinilor. Wellness Features: Include funcții dedicate sănătății, precum monitorizarea posturii și protecția ochilor, care ajută la combaterea oboselii și le reamintesc utilizatorilor să ia pauze. Collaboration Tools: O suită de funcții concepute pentru a îmbunătăți experiențele de apel video, inclusiv îmbunătățirea iluminării în condiții de lumină slabă, prezentator virtual și estomparea fundalului, care sporesc claritatea și confortul atunci când se lucrează în echipă. Shield Mode: Se concentrează pe protejarea confidențialității cu funcții precum alerte de confidențialitate, protecția confidențialității și VPN auto prompt pentru mai multă siguranță și îmbunătățirea securității atunci când se lucrează cu informații sensibile. Power Mode: În cele din urmă, atunci când utilizatorii lucrează departe de o sursă de alimentare, durata de viață a bateriei devine esențială. Utilizatorii au acces rapid la setările de alimentare pentru a optimiza durata de viață și performanța bateriei, maximizând timpul dintre încărcări.

oferă utilizatorilor un control mai mare asupra personalizării PC-ului prin adaptarea în timp real la nevoile utilizatorului, fie că este vorba de muncă, relaxare, creație sau altele. Smart Share : Permite partajarea fără întreruperi a imaginilor între smartphone-uri și laptopuri, bazate pe inteligență artificială. Utilizatorii pot atinge cu ușurință un smartphone compatibil de marginea ecranului, iar laptopul va lansa automat aplicația Smart Share pe ambele dispozitive, permițând un transfer simplu de tip drag-and-drop al fotografiilor recente. Funcția acceptă atât platformele Android, cât și IOS 6 .

: Permite partajarea fără întreruperi a imaginilor între smartphone-uri și laptopuri, bazate pe inteligență artificială. Utilizatorii pot atinge cu ușurință un smartphone compatibil de marginea ecranului, iar laptopul va lansa automat aplicația Smart Share pe ambele dispozitive, permițând un transfer simplu de tip drag-and-drop al fotografiilor recente. Funcția acceptă atât platformele Android, cât și IOS . Smart Care: Oferă asistență și depanare în timp real de la tehnicieni Lenovo, accesibile atât prin intermediului PC-ului, cât și prin telefon. Prin intermediul serviciului Lenovo Premium Care Service, utilizatorii pot discuta pe chat sau pot apela serviciul de asistență, care oferă și asistență la fața locului.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (14”, 10) – dă viață ideilor tale cu ajutorul AI

Familiei Lenovo Aura Edition i se alătură Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (14”, 10), dispozitivul Copilot+ PC ideal pentru creatorii aflați în mișcare, cu funcții pentru multitasking care simplifică productivitatea atunci când trebuie să jonglezi cu mai multe termene limită. Ecranul de până la 14” 2.8K OLED 120Hz4 oferă o claritate uimitoare, cu suport pentru 100% sRGB/P3, 99% Adobe RGB și vârf de luminozitate de 1100nits, care aduce creațiile la viață prin culori vibrante și nuanțe de negru mai profunde. Sarcini precum randarea video, editarea foto, generarea de text și imagini și alte sarcini sunt simplificate cu ajutorul AI datorită unității NPU de 48 TOPS, permițând creatorilor să lucreze pentru mai mult timp. Lenovo AI Core utilizează inteligența artificială pentru a îmbunătăți munca în aplicațiile creative și pentru a optimiza durata de viață a bateriei.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (14”, 10) are o baterie de 70WHr și cântărește doar 1,25 kg.

Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (16”, 10) și Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (14”, 10) – libertate de creație

Laptopurile convertibile Copilot+2 Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (16”, 10) și Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (14”, 10) oferă și mai multă libertate creativă cu două opțiuni în ceea ce privește dimensiunea, pentru a se potrivi nevoilor specifice ale utilizatorilor. Ambele laptopuri dispun de un ecran PureSight OLED 120Hz4 de până la 2,8K cu suport 100% DCI-P3 pentru redarea imaginilor cu culori foarte precise și un Yoga Pen opțional care extinde paleta de creativitate. Ambele laptopuri convertibile sunt echipate cu o baterie de 70WHr și cântăresc doar 1,45kg pentru dispozitivul de 14” și 1,89kg pentru dispozitivul de 16”, oferind utilizatorilor o autonomie mai mare – și o experiență mai simplă– departe de o sursă de energie5.

Abonament gratuit Adobe® Creative Cloud – pentru și mai multă creativitate

Laptopurile selectate Lenovo Yoga 2025 vin cu un abonament gratuit de 2 luni la Adobe Creative Cloud7. Noii utilizatori Adobe Creative Cloud primesc acces la întreaga suită Adobe Creative Cloud, inclusiv la peste 20 de aplicații, fără a fi necesară nicio plată sau informații despre cardul de credit la momentul răscumpărării. Utilizatorii existenți vor avea planul de plată existent suspendat timp de două luni.

Lenovo IdeaPad Pro 5i (16”, 10)

Creat pentru utilizatorii axați pe productivitate și care caută un laptop de încredere, Lenovo IdeaPad Pro 5i (16”, 10) este un Copilot PC ce dispune de procesoare Intel Core Ultra 9 (H-SKUs), livrând până la 135W TDP pentru performanțe uluitoare și redarea imaginilor în culori vibrante pe ecranul OLED 2.8K 120Hz VRR4. Unitatea NPU încorporată alimentează funcțiile AI care sporesc productivitatea și aplicațiile creative. Cu o baterie de 84WHr, utilizatorii pot lucra pentru perioade mai lungi fără a fi nevoie să se conecteze la priză. De asemenea, laptopul dispune de mai multe porturi Thunderbolt 4, USB-A, cititor de card SD și HDMI pentru periferice de toate tipurile. Toată această tehnologie este integrată într-un laptop cu o greutate de doar 1.71kg.

Lenovo AI Now: o nouă eră a computerelor inteligente

Lenovo AI Now este disponibil pe toate PC-urile Lenovo Yoga și Lenovo IdeaPad anunțate la CES 20258, transformându-le în parteneri inteligenți cu AI, proiectați pentru o personalizare perfectă. Cu ajutorul modelului LLM (Large Language Model) Llama 3 de la Meta și al procesării avansate multi-core (CPU, GPU, NPU), Lenovo AI Now asigură gestionarea rapidă și locală a datelor pentru mai multă confidențialitate și performanță de top. În centrul său, se află o bază de cunoștințe personale (PKB), care organizează și stochează în siguranță datele utilizatorului direct pe dispozitiv, permițând căutarea intuitivă, recuperarea și interacțiunea cu documente, imagini și alte date8. Această caracteristică le permite utilizatorilor să pună întrebări, să genereze rezumate și să obțină informații din PKB-ul lor complet de pe dispozitiv, maximizând securitatea și eficiența.

Lenovo AI Now oferă noi funcționalități avansate care vor fi disponibile curând9, cum ar fi recuperarea informațiilor între dispozitive, permițând utilizatorilor să caute documente esențiale pe PC-ul lor AI și pe tabletele compatibile, într-un mod simplu și rapid. Căutările și rezumatele inteligente ale documentelor vor permite extragerea rapidă a informațiilor relevante din imagini sau documente, simplificând fluxurile de lucru pentru profesioniști. În plus, suportul multilingvistic pentru limbi precum germană, spaniolă și franceză va fi disponibil atât pentru interfața utilizatorului, cât și pentru modelele AI, extinzând accesibilitatea Lenovo AI Now la un public global. Aceste caracteristici vor oferi o experiență de utilizare mai rapidă, mai inteligentă și mai incluzivă.

Lenovo își diversifică oferta de tablete pentru creatori și studenți, adăugând prima tabletă echipată cu AI

Prima tabletă Lenovo dotată cu inteligență artificială, Yoga Tab Plus, duce creativitatea, productivitatea și divertismentul la nivelul următor cu experiențe AI personalizate. Echipată cu un procesor Snapdragon® 8 Gen 3, cu NPU de 20 TOPS, modele lingvistice integrate și funcții de asistență inteligentă prin intermediul Lenovo AI Now, Yoga Tab Plus oferă creatorilor de conținut beneficii multiple, precum procesarea locală a datelor, confidențialitate și securitate sporite.

Un asistent hibrid și o sursă de inspirație creativă, Yoga Tab Plus oferă utilizatorilor flexibilitatea de a beneficia de soluții AI bazate pe cloud, cum ar fi Lenovo AI Note, un asistent de scriere, și AI Transcript pentru conversia în timp real a vocii în text dintr-o limbă în alta. Pentru profesioniștii și creatorii care doresc să dea viață propriei imaginații, Yoga Tab Plus poate fi asociat cu o tastatură ergonomică 2 în 1 și cu Lenovo Tab Pen Pro (vândut separat), care oferă o experiență imersivă cu feedback haptic și sunet natural atunci când scrieți, precizie intuitivă atunci când desenați și fluiditate extremă datorită tehnologiei TurboTouch proprie Lenovo, care minimizează latența.

Pe lângă faptul că duce creativitatea la nivelul următor, Yoga Tab Plus este un bun instrument de divertisment, impresionând cu ecranul său PureSight Pro de 12,7” 3K cu anti-reflexie, care atinge 900 nits în modul de luminozitate ridicată, rată de refresh de 144Hz10 și acoperire 100% DCI-P3 a culorilor. Tableta îmbunătățește experiența imersivă cu un sunet puternic reglat de Harman Kardon, emis de 4 subwoofere și 2 tweetere, și dispune de o baterie de 10.200mAh, încărcare rapidă și Wi-Fi 7 pentru o conectivitate superioară.

De asemenea, Lenovo a prezentat două dispozitive versatile concepute pentru a stimula procesul de învățare și curiozitatea. O tabletă multifuncțională, Lenovo Idea Tab Pro pune puterea inteligenței artificiale în mâinile elevului cu Circle to Search de la Google pentru a simplifica căutările, aplicația Google Gemini AI pentru funcționalități AI în cloud și multe altele. Ideală pentru învățare, tableta dispune de un ecran anti-reflexie opțional de 12,7” 3K cu 144Hz10 și difuzoare JBL Quad reglate cu Dolby Atmos pentru a aduce cursurile online și videoclipurile la viață, și o baterie de 10.200mAh pentru a menține utilizatorii conectați pe parcursul întregii zile5.

Lenovo Idea Tab Pro este alimentată de un procesor MediaTek Dimensity 8300, care oferă cu până la 60% mai multă putere decât modelul anterior11. Aceasta poate fi achiziționată împreună cu o tastatură 2-in-1 și Lenovo Tab Pen Plus și vine echipată cu Lenovo TurboSystem, o tehnologie software Android proprietară, care maximizează performanța pentru a deschide aplicațiile mai rapid, a îmbunătăți stabilitatea sistemului și a prelungi durata de viață a bateriei.

Lenovo Tab este o tabletă versatilă, perfectă pentru iubitorii de filme sau utilizatorii pasionați de navigarea pe internet. Ideală pentru utilizatorii aflați în mișcare, tableta de 10.1” este ușoară și disponibilă cu o gamă variată de huse pentru a se potrivi oricărui stil, inclusiv o husă transparentă cu suport, o husă Folio pentru protecție sporită și o husă Play Suite pentru cei mici.

Lenovo prezintă sisteme PC mini și tower cu inteligență artificială

Cel mai nou model mini Lenovo, PC-ul desktop IdeaCentre Mini x (1L, 10), redefinește tehnica de procesare, îmbinând productivitatea și potențialul AI cu un design elegant de 1 litru. Echipat cu un procesor Snapdragon X Plus, un procesor Snapdragon X Plus cu 8 nuclee sau un procesor Snapdragon X cu 45 TOPS NPU, IdeaCentre Mini x gestionează cu ușurință proiectele care consumă multe resurse și design-urile creative complexe. Un Copilot+ PC, acesta oferă funcții AI îmbunătățite, perfecte pentru sarcini creative.

Proiectat atât pentru profesioniști, cât și pentru creatori de conținut, IdeaCentre Mini x poate fi amplasat chiar și în cele mai înguste locuri și este construit pentru conectare, oferind Wi-Fi 7 ultra-rapid pentru streaming și multitasking fără întreruperi și porturi USB 4.0 pentru a conecta orice combinație de periferice simultan. Compact și pregătit pentru upgrade, acesta vine cu o sursă de alimentare integrată, un format ușor de deschis pentru a schimba componentele și rămâne silențios datorită celor două ventilatoare.

Pentru utilizatorii mai exigenți care doresc mai multă putere AI, personalizare și posibilități de extindere, Lenovo IdeaCentre Tower (17L, 10) dispune de o ramă frontală detașabilă pentru un stil personal și oferă performanțe impresionante datorită combinației dintre procesorul Intel Core Ultra 7 și placa grafică până la NVIDIA GeForce RTX 4060, cu până la 32GB memorie. Împreună cu o multitudine de opțiuni de conectivitate, inclusiv porturi USB-A, Type-C®, LAN, HDMI și VGA, precum și suport pentru Wi-Fi 7, acest sistem impresionează prin editare și randare mai rapidă și execuție impecabilă chiar și pentru cele mai solicitante sarcini.

Un companion perfect pentru cele mai noi desktop-uri Lenovo este tastatura Bluetooth Lenovo 800 Self-Charging, un accesoriu unic și inovator care combină eficiența cu capacitatea unică de încărcare. Exploatând lumina ambientală, tastatura utilizează o tehnologie fotovoltaică avansată și supercondensatoare cu încărcare rapidă pentru a stoca energie, eliminând astfel nevoia de baterii de unică folosință. Designul său modern, de culoare albă, rezistent la scurgeri, are piciorușe înclinabile personalizabile, comenzi media dedicate și un layout cu 3 zone. Cu indicatori de luminozitate pe ecran și urmărirea consumului de energie în timp real prin intermediul Lenovo Accessories and Display Manager, această tastatură exemplifică dedicarea Lenovo față de promovarea principiilor economiei circulare prin intermediul tehnologiilor inovatoare.

AI Display – Proof of concept care reimaginează interacțiunea cu monitorul

Lenovo continuă să redefinească tehnologia cu AI Display, un proof of concept ce integrează AI în monitoare pentru a optimiza experiența utilizatorului. Conceput pentru a îmbunătăți interacțiunea cu utilizatorul, acesta se adaptează la mișcările acestuia, rotind, înălțând și înclinând automat ecranul. În plus, ecranul avertizează utilizatorii cu privire la o postură incorectă sau perioade lungi de stat pe scaun și le reamintește despre starea de oboseală care poate interveni în cazul în care detectează un căscat sau ochi închiși. Conceptul AI Display de la Lenovo poate fi controlat vocal și are o serie de funcții de securitate, inclusiv încețoșarea automată a ecranului atunci când utilizatorul se îndepărtează, notificarea departamentului IT dacă setările sunt modificate și multe altele.

Lenovo AI Travel Set – Proof of concept care oferă AI oriunde și oricând doresc utilizatorii

Setul Lenovo AI Travel include dispozitive portabile dotate cu AI pentru a îmbunătăți multitudinea de situații pe care viața le pune la dispoziția utilizatorului. Brățara AI și pandantivul AI se sincronizează cu dispozitivul de stocare AI, colectând date pe tot parcursul zilei pentru a construi și alimenta baza de cunoștințe personale despre utilizator. Aceste dispozitive monitorizează călătoriile, exercițiile fizice și alte activități, generând un raport zilnic care poate fi căutat și analizat pentru a îmbunătăți starea de sănătate și productivitatea. În plus, dispozitivele includ funcții de traducere lingvistică prin intermediul AI, eliminând barierele lingvistice și facilitând călătoriile internaționale.

Pentru mai multe detalii despre toate noile dispozitive, soluții și proofs of concept Lenovo, vizitați Lenovo CES 2025 Press Kit.

Disponibilitate și prețuri în EMEA12