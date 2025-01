E MOBILITY FEATURED STIRI Acer își extinde gama eMobility prin lansarea de noi și puternice trotinete electrice Ionut Razvan Share







Acer a anunțat la CES 2025 cele mai recente modele din linia sa în creștere de soluții de e-mobilitate, prezentând trei noi modele de trotinete electrice. Această lansare face parte din extinderea gamei Acer de tehnologii sustenabile, care se adresează stilurilor de viață inteligente și ecologice și aduce noi niveluri de divertisment și mobilitate pentru grupuri mai diverse de utilizatori. Predator ES Storm – trotinetă electrică pliabilă care oferă performanțe ridicate Predator ES Storm este o trotinetă electrică pliabilă cu un design unic, inspirat de gameri, construită pentru performanță. Dispunând de un design de ultimă generație, viteze amețitoare, putere de frânare fiabilă și suspensie care absoarbe șocurile, aceasta vine cu un afișaj luminos care este asociat cu aplicația Acer eMobility. Aplicația permite piloților să controleze viteza, să seteze viteza de croazieră, schimbarea vitezelor, iluminarea laterală și setările farurilor. Modelul Predator ES Storm este propulsat de un motor de 500 W care ajută la abordarea cu ușurință a dealurilor și a pantelor, motorul fiind capabil să atingă un vârf de peste 900 W. În același timp, sistemul de recuperare a energiei cinetice (KERS) reîncarcă bateria prin conversia energiei de frânare în energie utilizabilă, făcând-o mai eficientă din punct de vedere energetic și prelungind durata de viață a bateriei, reducând totodată uzura frânelor mecanice. Bateria Li-Ion puternică de 42V/16 Ah garantează distanțe de deplasare de până la 60 km cu o singură încărcare. Piloții vor avea parte de stabilitate și control de neegalat, datorită anvelopelor tubeless de 10 inch și a suspensiei cu furcă față care acționează ca un amortizor. Trotinetele electrice Predator ES Storm vin cu lumini de semnalizare pe ghidon, o frână electrică pe discul față și una pe spate E-ABS, pentru o siguranță sporită, cântărind doar 20,45 kg. Acer ES Series 5 Select: Călătorie lină și puternică pentru orășenii moderni Cu un motor puternic de 500 W, baterie de mare capacitate, design pliabil, frânare receptivă și sistem de absorbție a șocurilor, piloții noilor trotinete electrice Acer Series 5 Select pot parcurge străzile orașului fără efort și în confort, folosind patru moduri de accelerație cu cruise control. Motorul oferă un cuplu puternic de 29 Nm și o accelerație lină, atingând viteze de până la 25 km/h (în funcție de reglementările locale). Pentru cei care tânjesc după mai multă adrenalină, funcția Sports Mode oferă putere și reacție maximă, cu o capacitate de urcare de până la 23 de grade. Sistemul E-ABS de pe spate și sistemul de frâne pe disc din față asigură mișcări sincronizate, în timp ce bateria de 16Ah permite deplasări pe distanțe lungi, de până la 60 km cu o singură încărcare. Trotineta elecrică Acer Series 5 Select vine cu funcții îmbunătățite care pot fi activate prin intermediul aplicației Acer eMobility, pentru a controla și monitoriza performanța trotinetei în timp real. Cântărind doar 20,46 kg în timp ce suportă sarcini de până la 120 kg și cu un design pliabil, aceasta este portabilă și ușor de depozitat. Caracteristicile de siguranță includ lumini cu vizibilitate ridicată și este echipată cu anvelope tubeless de 10 inch pentru o călătorie stabilă și lină, pe diferite terenuri. Acer ES Series 4 Select: Putere și portabilitate la un preț excelent Modelul Acer ES Series 4 Select se adresează călătorilor care caută o trotinetă electrică flexibilă, elegantă și cu încărcare rapidă, la un preț cât mai accesibil. Cu un design minimalist, putere și mobilitate ușoară, Acer ES Series 4 este o trotinetă electrică pliabilă elegantă, proiectată cu mai multe opțiuni de viteză, un sistem de frânare dublu receptiv, suspensie care absoarbe șocurile și un afișaj luminos, ușor de citit. Propulsată de un motor spate de 400W și cu mai multe setări de viteză, noul model este conceput pentru a aborda diverse terenuri, fie că este vorba de străzi netede sau pante abrupte. Aceasta poate ajunge chiar și la o putere maximă de peste 800 W, oferind putere suplimentară atunci când este necesar, pentru pante mai dificile sau condiții meteo mai grele. Piloții pot alege între viteze de 6 km/h, o deplasare constantă de 10 km/h sau o viteză mai mare de 20 sau 25 km/h (în funcție de reglementările locale). Modul Sport Booster oferă putere suplimentară pentru abordarea pantelor abrupte, în timp ce sistemul de recuperare a energiei cinetice (KERS) recuperează energia în timpul frânării și al mersului în marșarier, transformând-o în putere utilizabilă pentru a spori distanța de deplasare. Cântărind sub 20 kg, această trotinetă pliabilă poate suporta o greutate de 120 kg, se încarcă în doar cinci ore și poate acoperi distanțe de până la 45 km cu o singură încărcare. Frâna pe disc față și frâna electrică spate (E-ABS) îmbunătățesc siguranța cu distanțe de oprire mai scurte. Anvelopele tubeless de 10 inch oferă stabilitate și confort excelente, în timp ce suspensia cu furcă față acționează ca un amortizor, reducând impactul produs de denivelări și terenuri accidentate, pentru o călătorie mai confortabilă și mai fiabilă. Toate modelele de trotinete electrice Acer au un grad de protecție la apă IPX5, ceea ce le permite să treacă fără probleme prin bălți. Proiectate pentru a contribui la reducerea emisiilor de carbon, modelele Acer reprezintă un mod de transport alternativ mai sustenabil pentru deplasarea zilnică. Prețuri și disponibilitate: Acer Predator ES Storm este disponibilă în Q1 începând de la 629 de euro. Acer ES Series 5 Select este disponibilă în Q1 începând de la 599 de euro. Acer ES Series 4 Select este disponibilă în Q1 începând de la 499 de euro.

Tags:

Previous Article Lenovo redefinește tehnologia pentru segmentul business la CES 2025, cu inovații și soluții bazate pe AI