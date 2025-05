FEATURED OFERTE SMARTPHONES STIRI ZTE nubia Flip 5G este disponibil în rețeaua de magazine Carrefour Ionut Razvan Share







Smartphone-ul pliabil ZTE nubia Flip 5G este disponibil la prețul special de 1.699,99 lei în rețeaua de magazine Carrefour din toată țara, precum și online pe Carrefour.ro că în perioada 21 mai – 3 iunie 2025. Clienții pot alege dintre două variante elegante de culoare, negru și auriu. Fit Your Palm, Fit Your Pocket ZTE nubia Flip 5G îmbină inovația tehnologică și estetica rafinată într-un design pliabil ușor de utilizat, perfect pentru cei care vor un telefon performant, dar compact. Dotat cu o balama de înaltă precizie și un ecran flexibil testat pentru peste 200.000 de plieri, dispozitivul oferă o experiență de utilizare fără urme vizibile la îndoire. Caracteristici cheie ale nubia Flip 5G: Design compact și elegant: Când este închis, telefonul are o formă pătrată de aproximativ 3,5 inci, cu un ecran circular extern de 1,43 inci, care adaugă un element distinctiv și atractiv. Ecran principal de calitate: Desfășurat, oferă un ecran OLED de 6,9 inci cu rezoluție FHD+ și o rată de reîmprospătare de 120 Hz, asigurând o experiență vizuală fluidă și plăcută. Performanță: Echipat cu procesor Snapdragon 7 Gen 1, 8 GB RAM și 256 GB stocare, telefonul oferă performanțe optime pentru utilizarea zilnică, ideal pentru multitasking și aplicații solicitante. Autonomie: Bateria de 4.310 mAh asigură o zi de utilizare moderată, având una din cele mai mari capacități din segment, iar încărcarea rapidă de 33W permite reîncărcarea completă în mai puțin de o oră. Fiabilitate la pliere: Mecanismul de balama de înaltă precizie este testat pentru peste 200.000 de plieri, fără urme vizibile de uzură.

