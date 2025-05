ENTERTAINMENT MOBILE NETWORKS STIRI MSI prezintă o gamă de produse la COMPUTEX 2025 Ionut Razvan Share







MSI, lider global în gaming și AI computing, prezintă o gamă completă de produse de ultimă generație la COMPUTEX 2025 – inclusiv laptopuri, desktop-uri, handheld-uri, soluții de stocare și periferice wireless alimentate cu AI. Pe măsură ce adoptarea AI continuă să crească și aplicațiile inteligente evoluează, MSI debutează cu o suită completă de inovații axate pe performanță și design la standul M0504, Hall 1, Taipei Nangang Exhibition Center – subliniind angajamentul său de a integra AI cu hardware de ultimă generație și experiențe centrate pe utilizator. “La MSI, nu ne concentrăm doar pe AI – ne concentrăm pe construirea de produse revoluționare care redefinesc ceea ce poate face tehnologia de înaltă performanță”, a declarat Sam Chern, vicepreședinte de marketing la MSI.”De la laptopuri și desktop-uri la dispozitive portabile, ne propunem să oferim un proces de calcul mai inteligent, mai rapid și mai captivant pentru utilizatorii de astăzi. COMPUTEX 2025 este scena perfectă pentru a împărtăși modul în care combinăm inovația și performanța pentru a modela viitorul tehnologiei.” Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition MSI a încheiat un parteneriat cu apreciata companie japoneză OKADAYA pentru a crea laptopul Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition, care a primit un premiu COMPUTEX Best Choice Award. Această colaborare îmbină arta tradițională a lacului Yamanaka, cunoscută pentru frumusețea sa delicată și raritatea cultivată de-a lungul a 400 de ani, cu tehnologia AI de ultimă oră. Laptopul prezintă iconica gravură pe lemn Ukiyo-e a lui Katsushika Hokusai, “Marele val din Kanagawa”, exemplificând modul în care această formă de artă, caracterizată prin culori plate, îndrăznețe și contururi distincte, își transcende originile ca gravuri pe lemn pentru a influența tehnologia modernă, făcând legătura între tradiție și inovație și întruchipând spiritul și gusturile estetice ale timpului său. Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport și Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport După succesul colaborării de anul trecut, MSI continuă să depășească limitele produselor de gaming de lux prin parteneriatul său continuu cu Mercedes-AMG. Consolidând și extinzând această colaborare, MSI dezvăluie două noi co-creații în acest an: Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport și Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport, reprezentând un crossover remarcabil între cele două mărci. Stealth A16 AI+ dotat cu procesor AMD și GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 50, prezintă, de asemenea, un display premium actualizat. Prestige 16 AI+ este echipat cu un procesor Intel și se mândrește cu un ecran OLED 4K uimitor. Titan 18 HX mitologie nordică Dragon Edition Câștigător al premiului COMPUTEX Best Choice Golden Award la categoria Gaming and Entertainment, designul uimitor al Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth este inspirat din mitologia nordică, cu imaginea unui dragon 3D creată folosind tehnici avansate de gravură în metal pe capac și un inel 3D pe zona de sprijin a palmei. Fiecare laptop este realizat manual, deoarece artizanii calificați lustruiesc manual desenele complexe, făcând ca fiecare unitate să fie unică. Acest laptop este echipat cu GPU până la GeForce RTX™ 5090 pentru laptop, aducând gamerilor și creatorilor capabilități care schimbă jocul, cu puterea arhitecturii NVIDIA Blackwell. Cu un nivel masiv de putere AI, seria RTX 50 permite noi experiențe și fidelitate grafică de nivel următor. Multiplicați performanța cu NVIDIA DLSS 4, generați imagini la o viteză fără precedent și dezlănțuiți creativitatea cu NVIDIA Studio. Sistemul vine la pachet cu articole exclusive, inclusiv un *3D Dragon Keychain, mouse, mouse pad și cutie color. Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition Dispozitivul de gaming portabil Claw 8 AI+ al MSI, în urma intrării sale de succes pe piață la sfârșitul anului 2024, a fost distins cu prestigiosul premiu 2025 COMPUTEX Best Choice Award. Această recunoaștere evidențiază dedicarea MSI pentru inovare și excelență în sectorul jocurilor portabile. Bazându-se pe acest succes, MSI are plăcerea de a anunța introducerea Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition. Această nouă iterație îmbunătățește și mai mult experiența utilizatorului prin integrarea unui procesor Intel Lunar Lake și a unui SSD NVMe de 2TB actualizat, oferind performanțe și capacități de stocare îmbunătățite. MEG VISION X AI Gaming Desktop Laureat al premiului COMPUTEX 2025 Best Choice Award, acest desktop emblematic introduce un ecran tactil AI HMI de 13″ care integrează aplicații exclusive MSI cu o interfață EZ Mode pentru control intuitiv. Echipat cu GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5090, procesor Intel® Core™ Ultra 9, memorie DDR5 și SSD-uri Gen 5, acesta dispune și de Silent Storm Cooling AI și Glacier Armor pentru performanță maximă și eficiență termică. Seria Cubi NUC AI Mini PC-urile compacte Cubi NUC AI 1UMG (0,51L) și Cubi NUC AI+ 2MG (0,826L) sunt construite din materiale reciclate PCR și vin echipate cu procesoare Intel® Core™ Ultra și Intel AI Boost NPU. Suportul Copilot+ permite fluxuri de lucru AI eficiente. Cubi NUC AI+ include recunoașterea amprentei, difuzoare, un microfon, Thunderbolt™ 4 și MSI Power Link. Atunci când este montat în spatele monitoarelor MSI, acesta poate fi pornit prin intermediul butonului de alimentare al ecranului. Power Meter încorporat estimează consumul de energie și emisiile de carbon, combinând funcționalitatea inteligentă cu ingineria durabilă. PRO DP80 Business Desktop Găzduit într-un șasiu compact de 8L, PRO DP80 dispune de un procesor Intel® Core™ Ultra de generația a 14-a, grafică NVIDIA® opțională, două porturi LAN și securitate dTPM. De asemenea, suportă cititoare de carduri și unități optice opționale. Cu protecție fizică antifurt și detectare a intruziunilor, este o soluție ideală pentru IMM-urile care doresc să adopte capabilități AI, menținând în același timp securitatea de nivel enterprise. Powered By MSI AI PC Plăcile de bază MSI sunt proiectate cu hardware și tehnologie avansate, susținând utilizarea exigentă a calculatoarelor pentru jocuri și AI. Utilizând placa de bază MEG X870E GODLIKE, asociată cu un procesor Ryzen 9 9950X3D, o placă grafică GeForce RTX™ seria 5090, o sursă de alimentare MEG Ai1600T PCIE5 și 256 GB de memorie de mare capacitate, aceasta oferă o putere de calcul AI incredibilă, creând cel mai puternic PC AI pentru consumatori. Plăci de bază MPG Series ITX MPG X870I EDGE TI WIFI și MPG B850I EDGE TI WIFI sunt cele mai recente plăci de bază AMD ITX, cu un design uimitor alb-argintiu, soluție termică premium, cel mai recent slot PCIe Gen 5, funcții EZ DIY și conectivitate de top, inclusiv Wi-Fi 7 (320MHz) și 5G LAN. Datorită cardului Xpander 5-in-1 inclus, MPG X870I EDGE TI WIFI suportă în continuare trei sloturi M.2, oferind o expansibilitate puternică chiar și într-o construcție cu factor de formă mic. MPG B860I EDGE TI WIFI prezintă același design elegant alb-argintiu, ceea ce facilitează găsirea potrivirii perfecte pentru mini build-ul tău cu tematică albă. Acestea vin echipate cu un design de alimentare cu 8 faze, slot PCIe Lightning Gen 5 și două sloturi M.2. În plus, toate vin echipate cu Wi-Fi 7 de 320 MHz, asigurând un internet rapid și fiabil atât pentru muncă, cât și pentru gaming. MPG 271QR QD-OLED X50 Primul monitor de gaming 2K QD-OLED de 27 inch din lume cu detectare umană în timp real. Dispunând de cel mai recent panou QD-OLED de generația a treia de la Samsung Display, acesta se mândrește cu o rată de refresh de 500 Hz și cu senzorul inovator AI Care de la MSI. Alimentat de un IC bazat pe NPU și de un senzor CMOS mereu activ care captează imagini la fiecare 0,2 secunde, acesta permite detectarea umană în timp real. Acest sistem inteligent poate iniția automat oprirea alimentării sau poate activa OLED Care. Cu certificări VESA ClearMR 21000 și DisplayHDR True Black 500, acesta oferă claritate ridicată a mișcărilor și nuanțe profunde de negru pentru jocuri imersive. Seria VORTIQ Enterprise SSD Adaptată pentru AI și sarcini de lucru din centrele de date, gama VORTIQ include modele U.2, E3.S, E1.S și SATA 2,5″ cu o capacitate de până la 61 TB și viteze de citire cuprinse între 14.000 și 14.800 MB/s, suportând până la 1 DWPD pentru performanțe fiabile în sarcini de lucru intensive. Această lansare subliniază poziția de lider continuă a MSI în domeniul tehnologiilor AI și computaționale în evoluție rapidă. SSD SPATIUM M571 PCIe 5.0 Construit cu PHISON E28 pe nodul de 6nm al TSMC, acest SSD M.2 Gen5 oferă un consum de energie cu până la 20% mai mic comparativ cu predecesorul său, fiind ideal pentru jocuri și stații de lucru solicitante. MSI va prezenta SSD-ul portabil magnetic DATAMAG 40Gbps/20Gbps și va anunța oficial lansarea noului software DATAMAG pe Apple Store, permițând stocarea fără efort a fișierelor și documentelor de mari dimensiuni, sporind dramatic eficiența fluxului de lucru. Roamii BE Pro Wi-Fi 7 Sistem Mesh MSI prezintă sistemul Roamii BE Pro Mesh, care oferă viteze WiFi fulminante de până la 11Gbps în întreaga casă. Echipat cu cea mai recentă tehnologie MLO, canale de 320 MHz și modulație 4K-QAM, Roamii BE Pro asigură jocuri online fără întreruperi, streaming 4K și conectivitate fiabilă în fiecare colț. Configurarea este mai ușoară ca niciodată cu aplicația MSI Router 2.0 actualizată, care include acum Find WiFi Spot – un instrument inteligent care ajută utilizatorii să localizeze cel mai bun amplasament pentru nodurile Roamii, maximizând performanța și acoperirea. Dual 8K Polling Rate Mouse Lineup și Flagship PRO Series Wireless Gaming Gear Bazându-se pe succesul aclamat al VERSA 300 ELITE, MSI introduce cu mândrie două mouse-uri de gaming de ultimă generație: VERSA 500 WIRELESS 8K ergonomic pentru dreptaci și VERSA 300 WIRELESS 8K simetric versatil. Ambele modele oferă un design ușor și specificații premium, acum îmbunătățite cu o rată de polling revoluționară de 8.000 Hz pentru a răspunde cerințelor de precizie extremă în jocuri. VERSA 500 WIRELESS 8K dispune de o rotiță de derulare magnetică inovatoare care utilizează tehnologia Hall-effect, ridicând experiențele jucătorilor profesioniști la noi înălțimi. Această descoperire marchează un progres semnificativ în performanța mouse-ului wireless, demonstrând angajamentul continuu al MSI față de inovație. Mouse-ul VERSA PRO WIRELESS oferă mai multe butoane programabile concepute pentru gameri diverși, în timp ce tastatura STRIKE PRO WIRELESS încorporează o structură silențioasă avansată și taste media, rotiță de derulare și taste M personalizabile.

