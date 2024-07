OnePlus Nord 4, telefon 5G cu carcasă unibody din metal

OnePlus, unul dintre liderii în tehnologie, a lansat OnePlus Nord 4, un dispozitiv unic cu carcasă unibody metalică în era 5G, evocând designul clasic al smartphone-urilor, despre care mulți credeau că a dispărut. Disponibil în trei culori impresionante, OnePlus Nord 4 aduce tehnologiile de top mai aproape de utilizatori, oferind un chipset de vârf, până la 512 GB de stocare și instrumente AI care pot îmbunătăți viața clienților săi.

„Combinând designul clasic, rafinat și premium al carcasei metalice cu cea mai recentă tehnologie emblematică, OnePlus Nord 4 demonstrează cu adevărat dedicarea noastră de a aduce utilizatorilor ce este mai bun”, a declarat Kinder Liu, președinte și COO OnePlus. „Dispozitivele OnePlus Nord sunt îndrăgite în întreaga lume, iar eu sunt mândru de munca depusă de echipa noastră pentru a crea OnePlus Nord 4. Abia aștept să văd reacția utilizatorilor la noul dispozitiv”, a adăugat acesta.

O minune din metal

OnePlus Nord 4 este o capodoperă a designului metalic, având o grosime de doar 7,99 mm și o carcasă construită dintr-o singură bucată de aluminiu, prelucrată la standarde precise. În timp ce multe telefoane din trecut, inclusiv OnePlus 3T, erau fabricate din metal, apariția 5G a impus necesitatea integrării unui număr mai mare de antene. Aceasta a dus la o construcție care utilizează mai puțin metal și mai multă sticlă.

Dar OnePlus, răspunzând recomandărilor utilizatorilor săi, a redescoperit beneficiile metalului pentru tehnologia de consum. De la laptopuri șocant de subțiri la automobile uimitor de unice, de la accesorii de modă de ultimă generație la difuzoare care captează atenția, produsele din metal evocă frumusețe, durabilitate și robustețe.

De aceea, OnePlus a aplicat principiul Never Settle pentru a crea OnePlus Nord 4, realizând numeroase descoperiri tehnologice. Astfel, au dezvoltat antene 5G compacte, cu peste 50% mai mici decât cele anterioare, și o placă de bază reproiectată care ajută la transmiterea și recepționarea clară a semnalelor. Aceste inovații, combinate cu expertiza tehnică a OnePlus, au permis reimaginarea unui mod uitat de a construi un smartphone, adaptat pentru generația următoare.

OnePlus Nord 4 este disponibil în trei culori, cunoscute sub numele de Nordtones, fiecare concepută pentru a ajuta utilizatorii să se evidențieze din mulțime, o dorință cheie a clienților OnePlus. Primul Nordtone, Obsidian Midnight, prezintă un design clasic din metal periat, care, deși întunecat, emană putere și durabilitate. Al doilea Nordtone, cunoscut sub numele de Mercurial Silver, are un design gravat cu laser 2D, realizat prin utilizarea a peste 28.000 de lovituri precise cu laser. În cele din urmă, al treilea Nordtone, Oasis Green, dezvăluit exclusiv la evenimentul de lansare OnePlus, prezintă o schemă unică de culori în două tonuri vibrante, menită să atragă atenția.

Tehnologie emblematică fără preț ridicat

La interior, OnePlus Nord 4 continuă tradiția OnePlus Nord de a integra tehnologia de vârf, făcând-o accesibilă tuturor. În centrul său se află cipul Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3, cel mai nou procesor al anului, care reprezintă un salt semnificativ față de cipurile standard Snapdragon 7. Acesta oferă un procesor cu 65% mai rapid și un GPU cu 130% mai rapid, precum și motorul AI de la Qualcomm. Evaluat cu instrumentul de analiză comparativă AnTuTu, cipul Snapdragon 7 Plus Gen 3 obține un scor impresionant de 1.500.000, comparativ cu 990.000 al unui procesor standard Snapdragon 7 Gen 3, oferind performanță excelentă pentru gaming și productivitate. Cu până la 16 GB de RAM LPDDR5X și 512 GB de stocare, utilizatorii vor beneficia de un spațiu generos de stocare, fără compromisuri în privința vitezei.

OnePlus Nord 4 este echipat cu cea mai mare baterie montată vreodată pe un telefon OnePlus Nord, având o capacitate de 5.500 mAh și suportând încărcare SUPERVOOC de 100 W. Aceasta permite încărcarea de la 1 la 100% în doar 28 de minute și oferă 5 ore de vizionare pe Netflix cu doar 5 minute de încărcare. Bateria este protejată de motorul de sănătate al bateriei dezvoltat de OnePlus, care utilizează tehnologia AI pentru a analiza totul, de la cantitatea de energie care intră în telefon până la momentul în care ajunge la 100% încărcare. Datorită acestui sistem, bateria OnePlus Nord 4 a fost testată pentru a rezista la peste 1.600 de cicluri de încărcare, păstrând peste 80% din capacitatea inițială pe parcursul a patru ani de utilizare. Aceasta este de peste trei ori mai mult decât ceea ce este disponibil în prezent pe piață.

AI pentru utilizare zilnică

OnePlus a integrat tehnologia AI în fiecare aspect al OnePlus Nord 4. Printre acestea se numără software-ul său Trinity Engine, care asigură performanța optimă zilnică a dispozitivului. Acesta analizează procesorul, memoria RAM și ROM-ul telefonului pentru a se asigura că funcționează la capacitate maximă. Este ca și cum ar exista un bibliotecar AI care organizează eficient memoria telefonului și un antrenor personal AI care optimizează performanțele procesorului fără a crește nivelul de stres.

De asemenea, OnePlus Nord 4 dispune de instrumente AI pentru productivitate, precum AI Speak și AI Summary, care permit utilizatorilor să partajeze informații din diverse site-uri web și aplicații. AI Writer poate compune un mesaj lung pe baza unor solicitări scurte, permițându-le utilizatorilor să se întoarcă rapid la sarcinile importante. OnePlus Nord 4 include și funcția Rezumatul înregistrării AI, care transformă o oră de înregistrare a unei întâlniri într-un scurt rezumat scris în doar câteva secunde și oferă transcriere rapidă. Unele instrumente AI vor fi disponibile prin update de soft OTA.

AI pregătit pentru fotografii și senzor Sony de 50 megapixeli

În cele din urmă, OnePlus Nord 4 folosește AI pentru a îmbunătăți imaginile. Pe lângă instrumentele AI anunțate anterior, cum ar fi AI Eraser, care elimină persoanele și elementele nedorite din imagini, OnePlus Nord 4 include și noi instrumente precum AI Best Face, AI Clear Face și AI Smart Cutout 2.0. Unele instrumente AI vor fi disponibile prin update de soft OTA.

AI Smart Cutout 2.0 este perfect pentru a combina fotografii și a adăuga elemente distractive imaginilor. Utilizatorii pot selecta un obiect din prima imagine, cum ar fi un animal de companie sau o persoană dragă, îl pot salva ca autocolant și apoi îl pot plasa direct în a doua imagine. Noile instrumente AI Best Face și AI Clear Face, care vor fi disponibile mai târziu în cursul anului, sunt concepute pentru a îmbunătăți fotografiile când lucrurile nu merg conform planului. AI Best Face ajustează un selfie de grup, astfel încât un prieten cu ochii închiși să pară că are ochii deschiși, iar AI Clear Face ajută la îmbunătățirea clarității fotografiilor.

Pe lângă aceste funcționalități AI, OnePlus Nord 4 oferă hardware-ul necesar pentru instantanee superbe, pregătite pentru social media. Camera principală este alimentată de un senzor Sony LYT-600 de 50 de megapixeli, cu stabilizare optică a imaginii, ideală pentru corectarea fotografiilor tremurate. De asemenea, dispune de algoritmi de fotografie RAW, similari celor din seria OnePlus 12, permițând utilizatorilor să ajusteze și să modifice fotografiile la perfecțiune. OnePlus Nord 4 include și un senzor ultra-wide de 112 grade și 8 megapixeli, precum și o cameră selfie Sony de 16 megapixeli.

Realizat pentru viitor

În cadrul evenimentului de lansare, OnePlus a anunțat că OnePlus Nord 4 va primi patru actualizări majore pentru Android și șase ani de actualizări de securitate, cel mai lung pachet de suport oferit vreodată de OnePlus. Acest angajament asigură că OnePlus Nord 4 va rămâne sigur și actualizat pentru mulți ani. Totuși, OnePlus a subliniat că acest lucru nu este suficient. La evenimentul de lansare de vară, compania a menționat că telefoanele cu angajamente software îndelungate, dar fără teste extinse și performanțe rapide și fluide, sunt ca niște case puternice construite pe baze slabe: arată bine, dar nu sunt de încredere pentru locuit.

Pentru a-și susține angajamentul de a oferi utilizatorilor experiențe rapide și fluide, OnePlus a anunțat că OnePlus Nord 4 a obținut cel mai lung rating de fluență acordat vreodată unui telefon – 72 de luni de fluență, certificat de TUV SUD.

Pentru a obține acest rating, OnePlus Nord 4 a fost supus unor teste riguroase pe o perioadă lungă. Aceste teste au implicat măsurarea precisă, folosind o cameră de mare viteză, a timpului necesar pentru deschiderea aplicațiilor și îndeplinirea unor sarcini de bază. Telefonul a fost supus unor simulări care au echivalat cu șase ani de utilizare intensă, incluzând teste extrem de solicitante. Aceste teste au implicat copierea a 24 GB de fișiere video 4K și ștergerea lor repetată pentru a fragmenta memoria, crearea a 8.500 de fotografii, 850 de fișiere muzicale și 85 de videoclipuri, precum și generarea a 4.500 de informații de contact, 15.000 de mesaje text și 1.500 de înregistrări de apeluri. În plus, OnePlus a instalat și șters 180 de aplicații pentru a testa telefonul la maximum. După aceste teste exhaustive, timpul necesar pentru îndeplinirea acelorași sarcini a fost măsurat din nou, iar telefonul a trecut certificarea doar dacă a realizat sarcinile într-un timp acceptabil. Astfel, OnePlus Nord 4 a trecut testul și a obținut oficial ratingul revoluționar de fluență.

Preț și disponibilitate

OnePlus Nord 4 va fi disponibil cu 16 GB RAM și 512 GB spațiu de stocare în Romania, în primă fază, în două culori: Obsidian Midnight și Oasis Green. Vânzările OnePlus Nord 4 vor începe din 8 august, iar precomenzile vor începe imediat din 16 iulie, prin intermediul www.oppostore.ro dar și al partenerilor autorizați Altex și EMAG.

Oferte și reduceri

Prețul recomandat de producător este 2.999,99 lei iar OnePlus Nord 4 (16GB + 512GB) este disponibil într-un pachet special de precomandă ce constă în telefon + Căști True Wireless OnePlus Buds 3 Pro + card cadou/voucher/puncte sau alte surprize până la data de 7 August.