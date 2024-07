ENTERTAINMENT STIRI Sony ULT Tower 10, boxa care poate susține petreceri Ionut Razvan Share







Sony a prezentat noile sale produse ULT, parte din gama recent adăugată în portofoliul companiei. Boxele ULT TOWER 10 au oferit un bass puternic și sunet clar, amplificând atmosfera specifică de concert. Funcția ULT POWER SOUND se referă la bass masiv, profund și puternic. ULT TOWER 10 dispune de 360° Party Sound și 360° Party Light, care transformă locuința într-o sală de concerte în toată regula. Luminile se sicronizează cu muzica. Publicul divers ce a participat la evenimentul Sony a putut interacționa cu toate produsele din gama ULT. Astfel, cei mai petrecăreți au fost impresionați, pe lângă boxa ULT TOWER 10, și de modelul ULT FIELD 7 care, datorită dimensiunilor sale și construcției rezistente la apă și praf , alături de autonomia de până la 30 de ore a bateriei, le permite utilizatorilor să dea startul unei petreceri pe cinste oriunde s-ar afla, chiar și lângă psicină ori în curte cabanei preferate de la munte. De asemenea, cei pasionați atât de călătorii, cât și de muzică au rezonat cu boxa ULT FIELD 1 ce dispune de dimensiuni ceva mai reduse, fiind astfel o adevărată încântare pentru invitați. Datorită design-ului său compact, boxa ULT FIELD 1 poate fi transportată ușor indiferent de destinație, iar în ciuda dimensiunilor, aceasta oferă de același sunet redat în mod clar, alături de bass puternic. Și pentru că tematica evenimentului a fost Urban & Street Culture, invitații au putut testa produsele și au făcut un test pentru a vedea cum ar arăta ținutele accesorizate chiar cu căștile ULT WEAR.

Tags: