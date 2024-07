COMPUTING STIRI TECH Serverele Supermicro X14, bazate pe procesoarele Intel Xeon 6, disponibile la ELKO Romania Ionut Razvan Share







ELKO Romania, parte a ELKO Group, anunță disponibilitatea noilor servere Supermicro X14, bazate pe procesoarele Intel® Xeon® seria 6700 cu nuclee E. Aceste sisteme de înaltă performanță sunt proiectate pentru a răspunde cerințelor tot mai mari ale aplicațiilor de tip AI, cloud, stocare și edge computing. Noua gamă de servere Supermicro X14 oferă o flexibilitate și o eficiență energetică îmbunătățite, fiind optimizate pentru o varietate de aplicații, de la centre de date până la edge computing. În curând vor fi disponibile și sistemele de înaltă performanță dotate cu procesoare Intel Xeon seria 6900 cu nuclee P de răcire cu lichid. “Supermicro este lider în industrie în proiectarea, construirea și livrarea de soluții optimizate pentru sarcini de lucru la scară largă, inclusiv răcirea cu lichid pentru centrele de date. Noile servere X14 vor oferi o flexibilitate și mai mare și opțiuni de personalizare clienților noștri,” a declarat Charles Liang, președinte și CEO al Supermicro. “Familiile de produse Supermicro X14 sunt cele mai puternice și flexibile sisteme pe care le-am proiectat vreodată și sunt optimizate pentru o gamă largă de aplicații, de la centre de date până la edge computing. Estimăm că până la 20% din centrele de date vor avea nevoie de răcire cu lichid în viitor, iar Supermicro este poziționată unic pentru a oferi o soluție completă, de la plăci frigorifice până la turnuri de răcire.” Portofoliul Supermicro X14 cuprinde o gamă largă de servere, inclusiv servere GPU și servere GPU universale, SuperBlade, Petascale Storage, Hyper, CloudDC, BigTwin, GrandTwin, Hyper-E, Servere Edge, Enterprise Storage, WIO, Mainstream și stații de lucru. Familiile de sisteme Supermicro X14 sunt: Cloud Data Center – Hyper – CloudDC with DC-MHS – WIO Supermicro X14 oferă o gamă de soluții flexibile și scalabile ce include servere cu montare în rack, optimizate pentru centrele de date în cloud, scale-out, și sarcini de lucru enterprise inclusiv cloud-nativ CDN, analiza scale-out și servicii cloud. Pentru performanță și flexibilitate maximă, Hyper acceptă procesoare cu valori mari de putere termică disipată (TDP) și oferă multiple porturi PCIe și tipuri de stocare, inclusiv NVMe all-flash, în timp ce noul CloudDC cu DC-MHS este conceput pentru a simplifica implementarea și întreținerea pentru centrele de date în cloud. Pentru nevoile generale, enterprise și de cloud computing, WIO oferă un echilibru între calcul și eficiență cu configurații I/O flexibile. High-Density Cloud – SuperBlade – BigTwin – GrandTwin Arhitecturile Supermicro X14 cu mai multe noduri sunt proiectate pentru a satisface cerințele pentru un numar mare de nuclee necesar aplicațiilor de cloud computing la scară largă, CDN și de stocare scale-out, oferind suport pentru unitățile de stocare EDSFF standard din industrie pentru densitate mare și procesare mai rapidă a datelor. SuperBlade acceptă până la 20 de noduri într-o carcasă 8U cu alimentare partajată, răcire și ethernet switch, în timp ce GrandTwin vine cu noduri hot-swap frontale (cold aisle) dotate cu un singur procesor și I/O în față sau în spate cu design modular pentru a crește flexibilitatea și a reduce costurile. Edge and Telco – Hyper-E – Short-depth Sistemele edge și de telecomunicații din generația Supermicro X14 sunt optimizate pentru locații aflate la distanță și on-premise, unde puterea și spațiul sunt de un nivel superior. Configurația emblematică a procesorului dual Hyper-E facilitează densitatea maximă a nucleului pentru centrele de date edge, în timp ce acceptă mai multe GPU-uri cu slot dublu pentru inferență Edge AI. Sistemele X14 cu adâncime mică oferă I/O frontal, surse de alimentare DC opționale și conformitate NEBS (Network Equipment Building System), permițând integrarea ușoară în infrastructura de telecomunicații și edge existentă. Comparativ cu generațiile anterioare, noile procesoare Intel Xeon 6 oferă o performanță mai mare pe watt, acceleratoare integrate îmbunătățite și mai multe nuclee în același pachet de putere sau mai mic. Aceste îmbunătățiri permit sarcini de lucru mai grele în medii cu putere limitată și au ca rezultat sisteme mai eficiente, optimizate pentru sarcinile de lucru edge și telecomunicații. Storage – Petascale Revoluția AI utilizează și generează cantități masive de date, iar aceste sarcini de lucru necesită arhitecturi specifice aplicațiilor în fiecare etapă. Platforma emblematică de stocare X14 Petascale a Supermicro oferă cea mai bună arhitectură pentru a gestiona încărcături de lucru cu consum mare de date la scară largă, AI și HPC, oferind o lățime de bandă de memorie ce folosește până la opt module CXL de tip 3. Cu până la 24 de unități E3.S în 2U și performanță PCIe Gen5 end-to end fără precedent, noile sisteme X14 Petascale pot ajuta organizațiile să-și atingă obiectivele de performanță și capacitate cu o densitate mai mare a rack-urilor decât oricând. Noile procesoare Intel Xeon 6 acceptă cel mai recent standard PCIe Gen 5 pentru a gestiona randamentul ridicat al unui număr mare de unități NVMe și pentru a obține performanța maximă din noile unități E3.S Gen 5, precum și CXL 2.0 pe toate tipurile de dispozitive pentru a maximiza capacitatea de memorie pentru aplicațiile de baze de date. Se așteaptă ca sistemele care utilizează procesoarele Intel Xeon 6 cu nuclee E să ofere o densitate a rack-ului de 2,5 ori mai mare decât generațiile anterioare și o îmbunătățire a performanței per watt de 2,4 ori, rezultând într-o reducere a PUE (Power Usage Effectiveness) a unui centru de date până la valori de 1,05. Sistemele cu procesoare Intel Xeon 6 cu nuclee P vor oferi o performanță de 2-3 ori mai bună pentru sarcini de lucru AI și o lățime de bandă a memoriei de 2,8 ori mai mare.

Tags: