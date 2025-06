STIRI ELKO Romania adaugă Morphy Richards în portofoliul său Ionut Razvan Share







ELKO Romania anunță extinderea portofoliului său prin parteneriatul cu brandul britanic Morphy Richards, recunoscut la nivel global pentru electrocasnicele inovatoare și designul elegant, dezvoltate cu scopul de a contribui la îmbunătățirea calității vieții utilizatorilor. “Idei inteligente pentru casa ta” – acesta este angajamentul Morphy Richards față de consumatori. Fiecare produs este conceput pentru a aduce un plus de confort, comoditate, inteligență și funcționalitate în locuință, indiferent dacă este utilizat în bucătărie sau în living. Morphy Richards are o istorie impresionantă ce începe în anul 1936, atunci când pasionatul de tehnologie Donal Morphy l-a întâlnit pe Charles Richards, un adevărat susținător al nevoilor consumatorilor. Împreună au pus bazele unui parteneriat care avea să transforme modul în care oamenii interacționează cu electrocasnicele de zi cu zi. Primul produs a fost un șemineu electric, urmat în 1938 de fierul de călcat electric, un model care funcționează și astăzi în unele gospodării. De-a lungul decadelor, compania s-a remarcat prin combinația perfectă între funcționalitate, design și durabilitate, lansând inovații care au redefinit confortul în locuință, asigurând certificări multiple produselor sale. Concepute pentru a aduce îmbunătățiri activitățile casnice în viața de zi cu zi, produsele Morphy Richards pe care le găsiți disponibile în portofoliul ELKO Romania fac parte din gama de electrocasnice mici. Printre acestea se numără blenderele Total Control Hand Blender Set și Compact Sports Blender, ideale pentru un stil de viață activ, dar și friteuzele cu aer cald, Digital 4 Litre Air Fryer și Digital Dual Basket 7.2 Litre Air Fryer, perfecte pentru gătit sănătos și rapid. Pentru mic-dejunuri savuroase, clienții pot alege dintre toasterele Hive 2-Slice, disponibile în variantele Grey și White, și Signature 4-Slice Black. Cu design interesant, gama de fierbătoare include modelele Hive Jug Kettle, în culori Cream și Grey, și Accents Gold Pyramid Kettle Black, ce îmbină designul elegant cu performanța. Pentru îngrijirea eficientă a hainelor, sunt disponibile stații de călcat cu abur Easy Steam 2400W și Autoclean Speed 3000W SteamPro.

Tags: