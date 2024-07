ENTERTAINMENT STIRI PC Garage Cooling Days – 20% reducere în coș pentru carcase, surse, coolere și ventilatoare Ionut Razvan Share







PC Garage, unul dintre cele mai mari magazine online de produse IT și electronice din România și în același timp un reper pentru toți cei pasionați de tehnologie, anunță campania Cooling Days, valabilă în perioada 15 iulie – 28 iulie 2024. Astfel, clienții PC Garage beneficiază de 20% reducere în coșul de cumpărături pentru următoarele categorii de produse: carcase, surse, coolere, ventilatoare. Pe lângă disconfortul resimțit de noi, oamenii, căldura excesivă poate avea efecte negative și asupra echipamentelor noastre electronice. Calculatoarele, în special, sunt foarte sensibile la supraincalzire, ceea ce poate duce la scăderea performanței și chiar la deteriorarea componentelor interne. Este esențial să luăm măsuri preventive pentru a ne asigura că dispozitivele noastre funcționează în parametri optimi. Un sistem de răcire eficient este crucial în această perioadă toridă, iar ventilatoarele și coolerele de calitate sunt aliații noștri de nădejde. O carcasă bine ventilată și o sursă adecvată pot face diferența între un PC care funcționează fără probleme și unul care se blochează sau chiar se arde din cauza supraincalzirii. PC Garage vine în întâmpinarea nevoilor noastre cu campania Cooling Days, oferind o reducere de 20% în coș la o serie importantă de produse care pot face diferența pe aceste călduri extreme. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Campania este disponilă AICI și regulamentul poate fi accesat AICI.

