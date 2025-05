Sony lansează noul model compact FX2 și extinde versatilitatea gamei Cinema Line dedicată creatorilor de conținut

Sony extinde gama Cinema Line și lansează FX2 (model ILME-FX2). FX2 oferă un punct de acces ideal în universul Cinema Line, oferind o mai mare expresie cinematografică creatorilor independenți sau echipelor care au nevoie de o cameră versatilă.

„ModelulFX2 a fost dezvoltat în baza feedback-ului utilizatorilor, fiind conceput ca o cameră full-frame accesibilă, care integrează funcții unice menite să îmbunătățească experiența de înregistrare. Printre acestea se remarcă noul vizor orientabil, care oferă un plus de considerabil de ergonomie și satisface nevoile actuale de producție. Ca parte a Cinema Line, FX2 reflectă valorile de bază ale stilului cinematic, fiabilității și ușurinței de utilizare la nivel profesional, având ca scop captarea emoției autentice în fiecare cadru și susținerea creatorilor din toate domeniile de producție de conținut”, a declarat Yann Salmon-Legagneur, Head of IP&S Marketing, Sony Europe.

Caracteristici FX2: Performanță full-frame pentru filmări și fotografii

Camera FX2 este echipată cu un senzor full frame care oferă imagini spectaculoase și un bokeh impresionant, asemenea multor altor camere din gama Cinema Line. De asemenea, noul model integrează un senzor Exmor R™ retroiluminat, cu o rezoluție efectivă[1] de 33,0 megapixeli, iar datorită profilului S-Log3 și unei latitudini de expunere de peste 15 stopuri, surprinde detalii remarcabile atât în zonele luminoase, cât și în cele mai întunecate.

Camera dispune, de asemenea, de Dual Base ISO pentru S-Log 3, având valori de 800 și 4000, ceea ce asigură o calitate optimă a imaginii în diverse condiții de iluminare. Sensibilitatea ISO pentru video poate fi extinsă până la 102400, făcând din FX2 o alegere excelentă pentru filmare în condiții de iluminare scăzută. De asemenea, camera suportă multiple formate de înregistrare, oferind flexibilitate în procesul post-producție, și permite înregistrarea în 4:2:2 pe 10 biți All-Intra, inclusiv în format XAVC S-I DCI 4K la 24.00p, printre altele.

Simone Sadocco, director de imagine și cursant la CSC, a declarat despre aceste funcții: „Camera m-a impresionat în mai multe rânduri. Dual Base ISO la 800 și 4000 funcționează impecabil; imaginile sunt curate și fără zgomot la ambele setări, iar trecerea de la o valoare la alta este fluidă și eficientă”.

FX2 beneficiază de o capacitate extinsă de înregistrare, cu până la 13 ore de înregistrare continuă în 4K 60p[2] , datorită ventilatorului intern de răcire și structurii eficiente de disipare a căldurii. FX2 oferă, de asemenea, setări variabile de frame rate, cu până la 60 fps (cadre pe secundă) în 4K (pentru un efect slow motion de până la 2,5x) și până la 120 fps (cadre pe secundă) în Full HD (pentru un efect slow motion de până la 5x). Noua cameră FX2 suportă înregistrarea în Log în modurile Cine EI, Cine EI Quick și Flexible ISO, oferind un flux de lucru adaptabil pentru diferite cerințe de producție. Pentru a extinde expresivitatea cinematografică, utilizatorii pot încărca până la 16 LUT-uri personalizate pentru previzualizare direct pe cameră, asigurând astfel un control precis al culorilor pe platou.

De asemenea, regizorii pot crea rapid și ușor imagini cu aspect cinematic direct din cameră, având S-Cinetone™ setat implicit, alături de o varietate de presetări Picture Profile și Creative Look. De asemenea, este disponibilă o funcție de afișare „desqueeze”, care suportă obiective anamorfice cu factori de 1,3x și 2,0x pentru o încadrare precisă a imaginii.

Stefan Krenn, director de imagine specializat în reclame și spoturi publicitare, a declarat: „calitatea imaginii și știința culorii mi-au oferit aspectul dorit. Tonurile pielii erau naturale, gama dinamică a gestionat cu brio condițiile dificile de iluminare, iar materialul video a fost extrem de ușor de gradat. A fost ca un adevărat instrument de cinema, doar că fără greutatea și complexitatea obișnuite ale echipamentelor”.

Funcționalitate îmbunătățită pentru operare confortabilă individuală

FX2 are același design compact, cu partea superioară plată, precum camerele Sony Cinema Line FX3 și FX30, asigurând familiaritate și compatibilitate între echipamente. Punctele de prindere integrate (UNC 1/4-20 x3) permit utilizarea fără cage și montarea pe trepied, oferind astfel o flexibilitate mai mare în configurarea rig-ului. Mânerul superior opțional sporește mobilitatea și controlul, în special în timpul filmărilor realizate direct din mână sau scenelor dinamice. Designul său ușor și portabil — cu dimensiuni de 129,7 x 77,8 x 103,7 mm și o greutate de aproximativ 679 grame — o face ideală pentru operatori individuali sau echipe mici de producție.

Noul model oferă, de asemenea, funcții avansate de focalizare, concepute pentru precizie și creativitate. Noul sistem Real-time Recognition AF (autofocalizare) asigură o performanță rapidă și precisă, cu o acuratețe îmbunătățită pentru subiectele umane, iar recunoașterea inteligentă a subiectelor se extinde și la animale, păsări, vehicule și insecte, cu un mod Auto disponibil pentru detectare facilă. În plus, pentru un control și mai mare, camera include instrumente precum funcția de „focus breathing compensation” (compensarea schimbării unghiului de vizualizare cu distanța de focalizare), funcția AF Assist și reglaje personalizabile pentru viteza și sensibilitatea tranziției autofocalizării, oferind creatorilor flexibilitatea de a ajusta focalizarea pentru imagini expresive și cinematografice.

Camera vine echipată cu modurile Active și Dynamic Active, noutăți în gama Cinema Line. Ambele moduri sunt concepute pentru a asigura înregistrări video fluide și stabile la filmarea direct din mână.

Funcția Auto Framing a FX2* decupează și urmărește automat subiectul pentru a-l menține încadrat corespunzător atunci când camera este montată pe trepied, oferind astfel un material video care pare realizat de un operator experimentat. Funcția Framing Stabilizer menține automat subiectul în aceeași poziție în cadru, ceea ce este util, de exemplu, atunci când operatorul de cameră se deplasează alături de subiect.

Din perspectiva imaginilor statice, camera oferă o opțiune suplimentară de fotografiere log, prin noul meniu „Fotografiere log”. Această caracteristică permite creatorilor să realizeze fotografii de înaltă rezoluție de 33MP, optimizate pentru colorizare în post-producție[3]. FX2 asigură o operare fluentă printr-un comutator MOVIE/STILL, care permite trecerea rapidă între modul foto și cel video. În funcție de modul selectat, elementele afișate în meniu se ajustează automat. În plus, selectarea modului este facilitată de o apăsare lungă a butonului Fn, care activează și modifică rapid modul de filmare sau fotografiere.

Caracteristici FX2: Hardware îmbunătățit, păstrând familiaritatea camerelor de cinema Sony

Pentru o experiență de filmare mai captivantă, camera este echipată cu un nou vizor electronic (EVF) orientabil, cu o rezoluție înaltă de 3,68 milioane de puncte[4], având un unghi de vizualizare optimizat pentru producția video și echipat cu un manșon adânc. De asemenea, dispune de un ecran tactil LCD cu unghi variabil de 3,0 inci, care facilitează încadrarea din orice poziție. Comenzile sunt plasate intuitiv pe panoul superior și în jurul mânerului, fiind prevăzute și cu leduri tally pentru înregistrare. Ecranul personalizabil „BIG6” (ecran principal) afișează parametrii utilizați frecvent, precum FPS, ISO, viteza obturatorului (unghi/viteză), presetările Look, balansul de alb, diafragma sau starea filtrelor ND. Ca răspuns pentru cantitatea tot mai mare de conținut filmat în format vertical 16:9 pentru platformele de social media, FX2 are, de asemenea, informații verticale afișate în timpul înregistrării. În plus, modelul cu mâner inclus (ILME-FX2) este dotat cu două terminale XLR/TRS și un jack stereo mini de 3,5 mm pentru microfon, care permit intrarea audio digitală profesională pe 4 canale, pe 24 de biți.

Camera oferă opțiuni extinse de conectivitate și extindere, inclusiv un terminal HDMI Type-A capabil să redea semnal video până la 4K 60p 4:2:2 pe 10 biți și 16-bit RAW[5], ideal pentru înregistrare și monitorizare la nivel profesional. Pentru transfer de date fără întreruperi și control de la distanță, camera suportă Wi-Fi dual-band (2.4 GHz și 5 GHz[6]), precum și conexiune LAN prin adaptor compatibil[7]. În plus, portul USB Type-C permite transferuri de date SuperSpeed USB 10Gbps și suportă USB Power Delivery (PD), în timp ce suportul încorporat pentru streaming USB și de rețea permite transmisiuni live și fluxuri de producție la distanță.[8]

Responsabilitate socială

Ca parte a angajamentului Sony față de inițiativa ambițioasă „Road to Zero”, acest produs susține viziunea companiei de a atinge o amprentă ecologică zero până în 2050. Procesul de fabricație reflectă acest angajament, fiind realizat în facilități alimentate exclusiv cu energie regenerabilă.[9]

Sistemul camerei integrează opțiuni extinse de accesibilitate, inclusiv funcția Screen[10] Reader și o funcție de mărire a afișajului (Display Magnification) pentru a sprijini utilizatorii cu deficiențe de vedere în navigarea unui număr mai mare de elemente de meniu. În plus, controale intuitive suplimentare îmbunătățesc experiența de utilizare oferind:

– Autofocalizare cu recunoaștere în timp real, care reduce necesitatea ajustărilor manuale

– Interfață tactilă optimizată pentru navigare directă în meniu

– Butoane tactile cu design clar diferențiat

Aceste elemente de design incluziv asigură accesul creatorilor de toate abilitățile la unelte de imagine profesionale, fără a compromite funcționalitatea completă a camerei.

FX2 va fi disponibil începând cu luna iulie 2025 fie în varianta body (doar corpul camerei), fie împreună cu mânerul superior.