Crește normalizarea stocării și distribuirii imaginilor nud – Kaspersky

Sondajul realizat pe 9.033 de persoane, unul dintre cele mai mari efectuate vreodată, pune în lumină amploarea imaginilor explicite care sunt capturate, stocate și partajate pe dispozitive inteligente. Constatările se corelează cu experiența pe scară largă a abuzului de imagini intime (IIA), cunoscută și sub numele de „revenge porn”, aproape jumătate (47%) dintre toți respondenții raportând că fie au trecut prin situații de acest fel (7%), fie că cunosc pe cineva care a trecut prin această formă de abuz online. IIA este deosebit de pronunțată în rândul generațiilor mai tinere, 69% dintre tinerii de 16-24 de ani și 64% dintre cei de 25-34 de ani raportând astfel de experiențe. „Cercetarea noastră evidențiază normalizarea din ce în ce mai mare a unei probleme sociale critice: publicul, în special persoanele mai tinere, distribuie imagini intime în număr tot mai mare, fără a lua în considerare consecințele pe termen lung”, a explicat David Emm, Principal Security Researcher, Global Research and Analysis Team, Kaspersky. „În ultimii 25 de ani, tehnologia a făcut ca acțiunile de captare și distribuire a unor astfel de imagini să fie foarte simple, fapt care a generat schimbări semnificative în comportamentul și atitudinea față de întâlnirile online, accelerând tendința de a schimba mesaje intime. Conștientizarea riscurilor implicate de acest comportament poate ajuta oamenii să facă alegeri digitale mai informate.” Există un dezechilibru semnificativ de gen atunci când vine vorba de atitudinile legate de împărtășirea imaginilor intime. Datele arată că 20% dintre bărbați au trimis material nud/explicit cuiva pe care nu l-au întâlnit niciodată în viața reală, și 30% dintre bărbații chestionați cred că primirea unei imagini intime le oferă dreptul de proprietate asupra conținutului. Acest comportament subliniază o latură mai întunecată a partajării intime a imaginilor, în care conținutul personal poate fi folosit pentru a provoca rău, a intimida sau a umili. În ciuda prevalenței partajării imaginilor, doar 21% dintre cei care au distribuit o imagine au solicitat ștergerea acesteia de pe dispozitivul altcuiva, indicând o lipsă îngrijorătoare de conștientizare a potențialelor consecințe ale partajării imaginilor intime. Studiul ridică, de asemenea, problema așa-numitei „blamare a victimelor”, exact jumătate (50%) dintre respondenți fiind de acord* că, dacă ați împărtășit o imagine personală cu dumneavoastră, vina vă aparține dacă ajunge pe mâini greșite. Sophie Mortimer, manager Revenge Porn Helpline la SWGfL, a comentat: „Putem vedea în fiecare zi că abuzarea imaginilor intime este o problemă continuă, dar acest studiu ne arată unde trebuie să luăm măsuri: construirea unei conversații internaționale despre semnificația și importanța consimțământului, îmbunătățind cunoștințele privind siguranța online pentru adulți și tineri deopotrivă și clarificând faptul că, atunci când are loc abuzul imaginilor intime, vinovații sunt în totalitate făptuitorii.” Sfaturi pentru a fi în siguranță: Gândiți-vă și analizați înainte de a posta. Fiți atenți la persoanele cu care vă partajați datele și când faceți asta. Luați în considerare întotdeauna modul în care conținutul pe care îl distribuiți online ar putea fi interpretat și utilizat de alții.

Înțelegeți ce aplicații de mesagerie sunt sigure și care au criptare end-to-end

Dacă credeți că sunteți o victimă a IIA, păstrați dovezile și raportați-le poliției și platformelor unde credeți că datele dumneavoastră sunt disponibile.

Verificați întotdeauna setările de permisiuni pentru aplicațiile pe care le utilizați, pentru a minimiza probabilitatea ca datele personale să fie partajate sau stocate de terți – și nu numai – fără știrea dumneavoastră.

Utilizați o soluție de securitate fiabilă, cum ar fi Kaspersky Password Manager, pentru a genera și a securiza parole unice pentru fiecare cont.

Utilizați StopNCII.org, un instrument online global care vă ajută să protejați imaginile intime împotriva distribuirii online pe unele dintre cele mai utilizate platforme din lume. Informatii suplimentare Acest studiu a fost susținut de SWGfL (o organizație caritabilă non-profit din Marea Britanie care găzduiește Revenge Porn Helpline), precum și de o serie de parteneri din industrie care au oferit îndrumări din propria lor activitate în jurul subiectului abuzului de imagini intime. Cercetarea a fost realizată de Censuswide, pe un eșantion de 9033 de respondenți generali (16+) din Marea Britanie, Belgia, Țările de Jos, Columbia, Franța, Grecia, Italia, Mexic, Peru, SUA, Spania și Brazilia. Datele au fost colectate în perioada 17.05.2024 – 24.05.2024. Censuswide respectă și angajează membri ai Market Research Society și urmează codul de conduită MRS și principiile ESOMAR. Censuswide este, de asemenea, membru al British Polling Council.

