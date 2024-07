Lenovo este partener al celei de-a zecea ediții a festivalului de muzică Electric Castle

Lenovo participă, în premieră, în acest an, la cea de-a zecea ediție a festivalului de muzică Electric Castle, care are loc în perioada 17-21 iulie la Bonțida, județul Cluj. Participanții la festival sunt invitați să descopere experiența Digital Forest by Lenovo, un simbol al viziunii Lenovo în materie de inovație și sustenabilitate.

Vizitatorii vor putea testa la standul Lenovo unele dintre cele mai noi dispozitive din gama Yoga, recent lansata tabletă multimedia Tab Plus, dar și noile laptopuri din gama ThinkPad, care prezintă inovații la nivel de tastatură, display, performanță/răcire, securitate, experiență de utilizare și întreținere/reparare.

La standul Lenovo, vizitatorii își pot crea noi amintiri în cele trei zone instagramabile special amenajate, unul dintre punctele de atracție și distracție, în același timp, fiind o super cadă cu bule transparente. Nu vor lipsi surprizele și concursurile cu premii, iar marele premiu pus în joc este cea mai nouă tabletă lansată de Lenovo, Tab Plus, cu opt difuzoare JBL, ideală pentru iubitorii de muzică și creată pentru a oferi o experiență de divertisment completă.

Mai multă inovație. Dispozitive concepute pentru a transforma experiențele utilizatorilor

Lenovo Tab Plus este o tabletă de 11,5 inch, dotată cu un ecran 2K care redă imagini intense, dar și cu un suport reglabil pentru o utilizare optimă din orice unghi. Pentru o personalizare optimă a sunetului, tableta vine cu o aplicație de control al volumului care permite ajustarea precisă a setărilor audio. Cu ajutorul aplicației, tableta mărește automat volumul când aplicația preferată de muzică sau podcast este deschisă și reduce sunetul atunci când este selectat un browser, printre alte funcții.

Seria Lenovo Yoga este multifuncțională. Indiferent dacă utilizatorii au nevoie de un laptop tradițional cu clapetă, de un notebook portabil sau chiar de o tabletă, pot găsi flexibilitatea de care au nevoie cu un Yoga. Fabricat din aluminiu prelucrat, se remarcă printr-un finisaj metalic de înaltă calitate, îmbinând perfect elementele de stil, fiind în același timp foarte rezistent. Un alt element care sporește atractivitatea modelului Yoga este bateria cu o autonomie foarte mare. Datorită funcției Lenovo Quick Charge utilizatorii pot câștiga câteva ore în plus cu o încărcare rapidă de 15 minute. Lenovo a reușit să facă din gama Yoga prima alegere pentru profesioniștii în design și editare din întreaga lume. În plus, modelele Yoga Pro 7i (14″, 9) și Yoga Pro 9i (16″, 9) sunt construite cu 50% aluminiu reciclat în capacul inferior.

Lenovo a adus în acest an câteva schimbări majore portofoliului de laptopuri din gama ThinkPad, punând accent pe securitate, performanță și experiența de utilizare. De asemenea, inovațiile în materie de întreținere și reparare pentru gama ThinkPad includ un nou ghid de reparații care utilizează imagini reale ale produsului, videoclipuri și numerele de referință ale pieselor de schimb pentru simplificarea procesului de achiziție; parteneriat cu iFixit, magazin online cu piese de schimb și ghiduri de reparații online, pentru a obține o evaluare a posibilității de reparare a produsului. Seriile ThinkPad L/T de 14 inch îmbunătățesc interacțiunea directă a utilizatorilor cu ecranul, datorită tehnologiei 3M Dual Brightness Enhancement Film (DBEF5), care oferă o luminozitate mai mare și un consum de energie mai mic, protejând în același timp ochii.

În plus, laptopurile din gama ThinkPad oferă o autonomie ridicată a bateriei și sunt proiectate să funcționeze și să reziste în condiții dificile, fiind una dintre cele mai bune opțiuni pentru utilizatorii care călătoresc frecvent sau lucrează în medii dure.

Cu o gamă variată de modele potrivite pentru diferite nevoi și bugete, gama ThinkPad de la Lenovo este o alegere excelentă pentru oricine caută un laptop puternic și fiabil. Toată gama ThinkPad a fost proiectată cu gândul la planetă, fiind fabricate din plastic reciclat și materiale naturale, în diverse componente și sunt livrate într-un ambalaj reciclat și/sau provenit din păduri sustenabile.

Lenovo nu construiește doar PC-uri, ci creează experiențe prin intermediul elementelor inovatoare de design, materialelor sustenabile și tehnologiilor de calcul AI revoluționare.