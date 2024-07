STIRI TECH Lenovo lansează în România noua generație de PC-uri Copilot+ Ionut Razvan Share







Lenovo™ a prezentat în România laptopurile Lenovo Yoga™ Slim 7x și Lenovo ThinkPad™ T14s Gen 6, în cadrul unui eveniment de presă desfășurat în timpul WTA 250 Iași Open 2024, cel mai important turneu feminin de tenis pe zgură din România. Lenovo este unul dintre partenerii evenimentului sportiv din acest an, demonstrând încă o dată angajamentul luat la nivel global de a susține excelența atât în sport, cât și în tehnologie. Noua generație de PC-uri Copilot+ este echipată cu procesorul Snapdragon® X Elite. Industria PC-urilor intră într-o nouă fază a erei AI, iar Lenovo este pregătit să ofere noi standarde în materie de personalizare a calculatoarelor personale la nivelul întregului său portofoliu de PC-uri. Astfel, Lenovo își extinde portofoliul de dispozitive, software și servicii optimizate și pregătite pentru AI cu două noi laptopuri pentru segmentele consumer și business – Lenovo Yoga Slim 7x și Lenovo ThinkPad T14s Gen 6. Echipate cu noul procesor Snapdragon X Elite de la Qualcomm Technologies, care dispune de CPU Qualcomm Oryon™ cu 12 nuclee, GPU Qualcomm Adreno™ și un NPU (unitate de procesare neuronală) Qualcomm Hexagon™, noile laptopuri oferă performanțe de top per watt1, având cea mai rapidă unitate NPU AI de până acum, care procesează până la 45 de trilioane de operații pe secundă (TOPS). Datorită celor mai recente optimizări de la Microsoft și Copilot+, utilizatorii pot accesa acum capabilitățile Large Language Model (LLM) chiar și offline, pentru productivitate și creativitate neîntrerupte. Cele mai noi laptopuri Lenovo le permit utilizatorilor să acceseze baza extinsă de cunoștințe Copilot+, deschizând astfel posibilități creative nelimitate. Prin valorificarea inteligenței artificiale generative și a tehnologiilor machine learning, Copilot+ ajută la compunerea de texte convingătoare, la crearea de imagini captivante și la eficientizarea sarcinilor obișnuite în materie de productivitate. Datorită posibilității de a lucra offline cu aceeași fluiditate ca în mediul online, modele Yoga Slim 7x și ThinkPad T14s Gen 6 stabilesc noi standarde în materie de inovație AI PC, promițând o experiență futuristă și optimizată pentru utilizatori. „Odată cu debutul erei AI PC – un punct de cotitură pe piață care se întâmplă o dată la 30 de ani – ne bucurăm că putem oferi clienților din întreaga lume unul dintre cele mai extinse portofolii de dispozitive pregătite pentru AI, soluții bazate pe AI și experiențe optimizate pentru AI, care permit accesul tuturor la AI”, a declarat Luca Rossi, Președinte Intelligent Devices Group Lenovo. „Lenovo Yoga Slim 7x și ThinkPad T14s Gen 6 sunt cele mai noi modele din portofoliul Lenovo de dispozitive care valorifică atât puterea inteligenței artificiale, cât și durata mai mare de viață a bateriei, precum și o procesare mai rapidă și mai sigură, care oferă cel mai înalt nivel de personalizare și control, permițându-le clienților să-și utilizeze la maxim potențialul nelimitat de exprimare creativă și productivitate.” „Sinergia dintre Lenovo și Microsoft este o dovadă a viziunii noastre comune orientată către inovație și excelență. Parteneriatul nostru a fost esențial în ceea ce privește depășirea limitelor posibilului și oferirea unei tehnologii de ultimă generație care permite atât utilizatorilor, cât și organizațiilor să fie mai performante. Odată cu lansarea de către Lenovo a PC-urilor Copilot+, Yoga Slim 7x și ThinkPad T14s Gen 6, stabilim un nou standard pentru calculatoarele cu inteligență artificială, care oferă experiențe de neegalat, intuitive și transformatoare. Angajamentul Lenovo pentru calitate, combinat cu expertiza Microsoft din domeniul inteligenței artificiale, asigură clienților noștri accesul la cele mai avansate și fiabile soluții de pe piață”, a declarat Mark Linton, Vice Președinte Device Partner Sales, Microsoft Corp. Lenovo Yoga Slim 7x – o modalitate mai inteligentă de a crea Cu ajutorul laptopului Lenovo Yoga Slim 7x dotat cu inteligență artificială, creatorii de conținut pot petrece mai puțin timp cu activitățile de editare, randare și procesare și mai mult timp cu cele de creație, indiferent unde se află. Hexagon NPU din procesorul Snapdragon X Elite al laptopului Lenovo Yoga Slim 7x oferă acces integrat la funcții precum transformarea textului în imagine, editare foto și video avansată, feedback pentru crearea și editarea textului, printre multe alte funcții care economisesc timp pentru găsirea unor concepte creative. În plus, utilizatorii beneficiază de o cameră foto avansată, apeluri de calitate superioară, sunet impecabil de înaltă definiție, streaming 4K, conectivitate la internet mai rapidă și securitate sporită. Lenovo Yoga Slim 7x poate gestiona rapid chiar și sarcini complexe, fiind, în același timp, extrem de eficient în ceea ce privește consumul de energie atunci când sarcinile de procesare scad, ceea ce se traduce printr-o autonomie de câteva zile2 a bateriei de 70Wh, pentru creativitate neîntreruptă. De asemenea, Lenovo AI Core lucrează în tandem cu procesorul Snapdragon X Elite pentru a determina în mod inteligent scenariul exact de utilizare, ajustând în mod dinamic puterea și eficiența în funcție de sarcina în cauză. Astfel, utilizatorii beneficiază de acces la funcții puternice bazate pe inteligență artificială într-un dispozitiv portabil și subțire, pregătit să funcționeze oricând și oriunde apare inspirația. Cu o greutate de doar 1,28 kg și o grosime de 12,9 mm, Lenovo Yoga Slim 7x este la fel de portabil pe cât este de puternic. Lucrările realizate pe Lenovo Yoga Slim 7x prind viață pe ecranul tactil PureSight OLED de 14,5″ 16:10 3K, cu o rată de refresh de 90Hz și o luminozitate maximă de 1000 nits, cu suport 100% pentru gamele de culori sRGB și P3, precum și certificare TUV Rheinland Low Blue Light. Webcam-ul FHD MIPI IR oferă imagini mai clare în timpul apelurilor video și dispune de patru microfoane Voice ID pentru conversații mai clare. De asemenea, sunetul audio are o claritate excepțională datorită sistemului Lenovo Premium Suite cu patru difuzoare. Tastatura Premium Suite are o cursă a tastelor de 1,5 mm pentru fiecare tastă, oferind o experiență de tastare confortabilă. Noul material protector Yoga, cu proprietăți anti-ulei de lungă durată, îmbunătățește senzația de tastare, în timp ce trackpad-ul de până la 135×80 mm oferă mai multă precizie atunci când sunteți în mișcare. Lenovo Yoga Slim 7x este eficient din punct de vedere al resurselor folosite la nivel de design și ambalaj, fără utilizarea plasticului în componentele ambalajului. Dispozitivul vine în cutii fabricate din hârtie certificată FSC™ și alte materiale controlate3 și utilizează ca umplutură celuloză din hârtie presată în stare uscată. Geanta de transport inclusă este realizată din fibră de bambus care se regenerează rapid. Odată cu achiziționarea acestui dispozitiv, este inclus și serviciul Lenovo de compensare a emisiilor de CO2, CO2 Offset Service. Acest serviciu ajută la compensarea emisiilor estimate de CO2 asociate cu dispozitivul de-a lungul ciclului său mediu de viață prin achiziționarea de credite compensatorii care susțin proiecte verificate CDM, Gold Standard®, Climate Action Reserve și proiecte de combatere a schimbărilor climatice ale Organizației Națiunilor Unite menite să contribuie la reducerea emisiilor de CO2 în atmosferă. În plus, Lenovo Yoga Slim 7x îndeplinește condițiile necesare pentru a beneficia de serviciul Lenovo Premium Care, care oferă asistență hardware și software personalizată, asigurată de tehnicieni experți4. ThinkPad T14s Gen 6, conceput pentru mediul de business ThinkPad T14s Gen 6 este primul PC comercial Lenovo Copilot+ de ultimă generație și marchează un salt semnificativ în domeniul AI PC pentru uz comercial. Este dotat cu un procesor avansat Snapdragon X Elite, un GPU Adreno integrat și un motor AI on-device. ThinkPad T14s Gen 6 promite o experiență de utilizare superioară, care stabilește un nou punct de referință atât în ceea ce privește performanța, cât și eficiența în cazul laptopurilor de business cu sistem de operare Windows. Unitatea NPU 45 TOPS integrată asigură capabilități AI on-device axate pe creșterea productivității și facilitarea proceselor de creație fără întreruperi. Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 le permite utilizatorilor să exploreze posibilități creative nelimitate datorită noilor instrumente de creație. Copilot+ ajută la eficientizarea sarcinilor obișnuite în materie de productivitate prin intermediul inteligenței artificiale generative și a tehnicilor de machine learning, iar prin integrarea perfectă în aplicațiile Microsoft 3655 eficientizarea muncii devine similară cu a avea la îndemână un asistent AI personalizat. Echipat cu până la 64 GB de memorie LPDDR5x de mare viteză6 și integrat într-o formă ultra-subțire și elegantă de 14″ cu margini înguste, laptopul ThinkPad T14s Gen 6 emană rafinament. Utilizatorii vor experimenta colaborarea video remarcabilă cu bara de comunicare care găzduiește o cameră MIPI FHD+IR cu un obturator pentru confidențialitate sporită. Utilizatorii pot rămâne conectați datorită capabilităților Wi-Fi 7 și celor opționale 5G sub 66, asigurând o conectivitate constantă oriunde s-ar deplasa, și pot beneficia de o baterie de 58Wh pentru a se bucura de o autonomie de câteva zile2, datorită utilizării ecranului cu consum redus de energie. Windows pe Snapdragon pentru companii Datorită colaborării de lungă durată, Lenovo, Qualcomm Technologies și Microsoft au elaborat o listă extinsă de peste o sută de aplicații software pentru companii de la furnizori independenți de software (ISV), optimizate pentru funcționare nativă pe Windows cu ajutorul Snapdragon. Cu o abordare orientată spre viitor și axată pe aspecte critice, cum ar fi gestionarea dispozitivelor, colaborarea, productivitatea și securitatea chip-to-cloud, această colaborare încheie parteneriate active cu companii de software cu valoare adăugată, cum ar fi DynamoAI, care utilizează tehnologii AI concepute pentru a genera un nivel superior de eficiență și protecție4. Protejarea continuă a dispozitivelor, datelor organizațiilor și confidențialității în era inteligenței artificiale este esențială. Astfel, ThinkPad T14s Gen 6 ajută la gestionarea și minimizarea riscurilor la nivelul fiecărui terminal cu ajutorul funcționalităților și soluțiilor robuste de securitate ThinkShield, fără a compromite eficiența. Partenerii software precum SentinelOne, de exemplu, le permit organizațiilor să dezvolte o apărare solidă, pe mai multe niveluri, împotriva ransomware. În plus, cu ajutorul inteligenței artificiale, ThinkShield detectează amenințările, cu un proces de bootare securizat și firmware cu auto-reparare care oferă o bază solidă pentru securitatea generală a sistemului, lucrând în colaborare cu Qualcomm Secure Processing Unit și soluția Microsoft Pluton. ThinkPad T14s Gen 6 valorifică expertiza Lenovo în producția de laptopuri ThinkPad cu tehnologie ARM pentru uz enterprise și se remarcă prin funcțiile de securitate scalabile, serviciile de personalizare și implementare oferite de Lenovo TruScale™. Acest lucru permite administratorilor IT să gestioneze strategic implementarea dispozitivelor AI de ultimă generație în întreaga organizație. Aceste servicii sunt concepute pentru a proteja informațiile sensibile și pentru a oferi flexibilitatea și controlul esențiale pentru a răspunde nevoilor specifice de business în cadrul implementărilor la scară largă. Disponibilitate și prețuri în EMEA Lenovo Yoga Slim 7x este disponibil în România începând din luna septembrie 2024, cu un preț de pornire estimat de 6.999 RON (TVA inclus).

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 este disponibil în România începând din luna septembrie 2024, cu un preț de pornire estimat de 9.999 RON (TVA inclus).

