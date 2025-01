ANIS invită companiile IT să se înscrie la „Premiile de Excelență ale Industriei IT”, ediția 2025

ANIS, Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, dă startul înscrierilor la „Premiile de Excelență ale industriei IT”, ediția 2025, competiția care celebrează cele mai performante companii din industria IT românească, dar și produsele, proiectele și inițiativele prin care acestea s-au remarcat în 2024.

Companiile pot aplica până pe 20 februarie 2025 la următoarele 8 categorii de premii:

Companiile se pot înscrie la „Premiile de Excelență ale industriei IT”, ediția 2025, indiferent dacă sunt sau nu sunt membre ANIS, completând de pe site formularele dedicate fiecărei categorii. Orice companie poate aplica pentru una sau mai multe categorii.

Perioada de înscriere: 23 ianuarie – 20 februarie 2025. Regulamentul de organizare a competiției este publicat aici.

Două premii speciale – ANIS Member of the Year și Best Personal Contribution – vor fi acordate cu același prilej unei companii membre ANIS care s-a remarcat prin implicarea în dezvoltarea industriei de software și servicii IT în 2024, respectiv celui mai activ contribuitor la activitatea asociației. Pentru toate celelalte categorii de premii, un juriu independent va evalua proiectele înscrise și va selecta finaliștii și câștigătorii competiției.

„De 11 ani, Gala ANIS este prilejul cu care companiile din industrie se întȃlnesc pentru a sărbători inovația și unde cele mai bune inițiative, produse și proiecte de impact vor fi recompensate. Ne așteptăm la un număr mare de înscrieri și în acest an. Suntem siguri că industria IT din România, în ciuda dificultăților generate de contextul internațional complicat, amplificate de modificările fiscale intempestive de pe plan național, a dovedit că este rezilientă, inovatoare și poate să își afirme cu o voce puternică succesul”, spune Corina Vasile, director executiv ANIS.

Gala din acest an va fi precedată de cea de-a doua ediție ANIS International Summit unde, similar anului trecut, reprezentanți ai celor mai importante instituții locale, regionale și europene, dar și ai unor companii globale și locale vor dezbate contextul actual al industriei, atât în zona de reglementări, educație, cât și tendințe tehnologice.

„Premiile de Excelență ale industriei IT” este o competiție cu tradiție pentru industria IT autohtonă, prima ediție fiind organizată în 2015. În 2024, au fost desemnate câștigătoare companiile: BRIO, Kinderpedia, LIVRESQ și Magic School, Societe Generale GSC Romania, .lumen, Bonapp, Qualysoft, Adobe România, AROBS Transilvania Software, Seedblink.