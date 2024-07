FEATURED SMARTPHONES STIRI Noile Samsung Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra și Galaxy Ring vin cu soluții inteligente pentru bunăstarea utilizatorilor Ionut Razvan Share







Samsung Electronics anunță astăzi noile Galaxy Watch7 și Galaxy Watch Ultra[i] și Galaxy Ring, și extind astfel capacitățile Galaxy AI[ii] către un număr mai mare de utilizatori prin intermediul dispozitivelor de tip wearable create pentru a oferi tuturor utilizatorilor experiențe integrate de sănătate digitală[iii]. Noile produse din categoria „Wearables” sunt esențiale pentru viziunea Samsung, care urmărește ca Galaxy AI să îmbunătățească sănătatea digitală prin furnizarea de informații personalizate și experiențe adaptate în domeniul sănătății, facilitând o înțelegere profundă a propriei persoane printr-o abordare holistică a bunăstării zilnice. Obținerea de informații exacte, detaliate și avansate despre sănătatea personală este un factor cheie în acest proces, iar inovarea adusă de Samsung în materie de senzori pe Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra și Galaxy Ring contribuie la realizarea acestui obiectiv. Galaxy Watch7 maximizează starea de bine zilnică prin intermediul antrenamentelor personalizate și funcțiilor inteligente și preventive de monitorizare a sănătății. Galaxy Watch Ultra – cea mai nouă apariție în gama Galaxy Watch – este cel mai performant smartwatch de la Samsung până în prezent, pentru a atinge performanțe de excepție. Galaxy Ring oferă o abordare directă a stării de bine, oferind monitorizarea sănătății și informații personalizate în timp ce este purtat pe deget, inclusiv în timpul somnului. „Produsele noi din colecția noastră de wearables integrează cele mai avansate tehnologii și inovații Samsung, pentru a-ți oferi posibilitatea de a prelua controlul asupra sănătății tale prin soluțiile noastre de asistență medicală preventivă“, a declarat TM Roh, Președinte și Șef al Diviziei de Mobile eXperience în cadrul Samsung Electronics. „Inteligența, sfaturile și informațiile furnizate de Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra și Galaxy Ring vor ajuta utilizatorii să transforme datele în informații semnificative și să creeze noi experiențe inteligente în ceea ce privește sănătatea.” Galaxy Watch7: Un mod cuprinzător de a înțelege starea zilnică de sănătate Galaxy Watch7[iv] este conceput pentru a ajuta utilizatorii să dobândească o înțelegere holistică a propriei persoane. Prin intermediul sfaturilor legate de sănătate, Galaxy Watch7 îi motivează pe utilizatori să ducă un stil de viață mai sănătos. Aceștia dispun de peste 100 de antrenamente și pot crea rutine prin combinarea diferitelor exerciții cu Workout Routine pentru a-și atinge obiectivele. Cu Race[v], se pot compara performanțele curente cu cele anterioare în timp real pentru a urmări progresul și a menține motivația. În plus, aceștia primesc o imagine completă a corpului și a condiției lor fizice cu Body Composition[vi] pentru o înțelegere aprofundată a propriului corp. Față de noul algoritm AI avansat pentru analiza somnului, Galaxy Watch7 oferă funcția de apnee în somn autorizată de FDA prin De Novo[vii], un instrument simplu și proactiv care verifică semnele potențiale de apnee în somn. Se primesc citiri și alerte în timp real pentru ritmuri cardiace anormal de ridicate sau scăzute cu monitorizarea ritmului cardiac[viii], se detectează ritmurile cardiace neregulate care sugerează fibrilația atrială (AFib) cu IHRN (Irregular Heart Rhythm Notification)[ix] și se obține o înțelegere mai amănunțită a sănătății inimii cu electrocardiograma (ECG)[x] și monitorizarea tensiunii arteriale (TA)[xi]. Aceste monitorizări avansate, detaliate și informațiile personalizate sunt posibile datorită celui mai inovator hardware Samsung de pe Galaxy Watch7. Un senzor BioActive îmbunătățit oferă acuratețe sporită[xii], care permite utilizatorilor să se cunoască mai bine prin intermediul unor citiri complete. Pentru prima dată, Galaxy Watch7 permite utilizatorilor să urmărească în mod convenabil produsele avansate de glicare (AGEs) direct de la încheietura mâinii cu ajutorul indicelui AGEs[xiii]. Influențate puternic de dietă și de stilul de viață, AGEs reflectă procesul general de îmbătrânire biologică al unui utilizator și oferă indicații privind sănătatea metabolică. Echipat cu cel mai puternic cip din gama Galaxy Watch și, pentru prima dată, cu un procesor de 3nm, Galaxy Watch7 oferă o experiență fără cusur cu un CPU de trei ori mai rapid și o eficiență energetică cu 30% mai bună a procesorului de aplicații[xiv]. În plus, Galaxy Watch7 este primul smartwatch Galaxy care dispune de un sistem GPS cu frecvență dublă[xv] care poate urmări mai precis locația[xvi] chiar și în medii urbane dense, permițând utilizatorilor să treacă peste orice obstacol. Dispunând de designul emblematic Samsung în formă de cerc, Galaxy Watch7 le permite utilizatorilor să-și asorteze stilul personal cu noile curele de ceas[xvii] care includ designul ondulat și detaliile colorate, alături de o mulțime de fețe de ceas. Galaxy Watch7 aduce, de asemenea, experiențe mai intuitive și fluide între dispozitivele Galaxy conectate. Utilizatorii răspund fără efort la mesaje cu răspunsurile inteligente generate de funcția Sugestii[xviii], care sugerează răspunsuri potrivite prin analiza conversațiilor anterioare cu Galaxy AI. Double Pinch Gestures[xix] permite controlul cu ușurință al un Galaxy Watch conectat cu un smartphone Galaxy chiar și atunci când mâinile sunt ocupate. Galaxy Watch Ultra: Maximizarea performanței prin pasiune Bazându-se pe fundația funcțiilor avansate de monitorizare a sănătății și a hardware-ului robust al Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra – cea mai nouă și mai puternică apariție în colecția Galaxy Watch – deblochează experiențe de fitness îmbunătățite pentru performanțe peste medie, cu inteligență și capacități de ultimă oră. Similar tradiției Galaxy Watch în materie de design circular, un nou design cu pernă îmbunătățește protecția și conferă vizibilitate completă, în timp ce sistemul Dynamic Lug pentru confort sporit permite utilizatorilor să fie cea mai bună versiune a lor oriunde și oricând. Caracteristicile premium concepute pentru durabilitate extremă, cum ar fi cadrul din Titan de gradul 4[xx] și rezistența la apă de 10ATM[xxi], permit utilizatorilor să își depășească limitele. În plus, Galaxy Watch Ultra funcționează la o varietate mai mare de altitudini, pornind de la 500 de metri sub nivelul mării, până la 9.000 de metri înălțime. Astfel, utilizatorii se pot bucura de monitorizarea experiențelor avansate de fitness, cum ar fi înotul în ocean sau ciclismul în medii extreme[xxii]. Utilizatorii pot monitoriza antrenamente pe mai multe trasee pentru un triatlon, de la înot la ciclism și la alergare, cu noua funcție Multi-sports. În plus, noul Functional Threshold Power (FTP) pentru ciclism măsoară cu exactitate puterea maximă de ciclism în doar 4 minute cu măsurători FTP bazate pe AI[xxiii] pentru a debloca întregul potențial conform unor indicatori unici personalizați. Galaxy Watch Ultra oferă, de asemenea, o zonă avansată Personalized HR Zone[xxiv], astfel încât utilizatorii să se poată antrena la niveluri optime de intensitate în funcție de capacitățile lor fizice. Cu introducerea unui nou buton rapid, utilizatorii pot iniția și controla instantaneu antrenamentele și pot atribui alte funcții pentru a se potrivi nevoilor individuale. În plus, se poate activa o Sirenă de urgență[xxv] pentru siguranță. După antrenament, statisticile se verifică ușor cu fețele de ceas dedicate pentru Galaxy Watch Ultra, care trec automat la Night Mode[xxvi] pentru o lizibilitate optimă în întuneric. Cu o luminozitate maximă de 3.000 niți, Galaxy Watch Ultra asigură lizibilitatea chiar și în lumina puternică a soarelui. Pentru siguranță în timpul aventurilor mai lungi, Galaxy Watch Ultra are cea mai lungă durată de viață a bateriei din gama Galaxy Watch, oferind până la 100 de ore în modul de economisire a energiei[xxvii] și 48 de ore în modul de economisire a energiei în timpul antrenamentelor[xxviii] . Galaxy Watch7 și Galaxy Watch Ultra sunt primele smartwatch-uri Android echipate cu Wear OS 5 – cea mai puternică versiune de Wear OS de până acum. Oferind performanță avansată și eficiență energetică, Wear OS 5 garantează că utilizatorii se pot bucura de interacțiuni mai fluide și fără întreruperi și că pot folosi Galaxy Watch-ul mai mult timp. Utilizatorii se vor bucura de o durată de viață îmbunătățită a bateriei, întrucât consumă mai puțină energie decât înainte. În plus, aceștia au acces la o varietate de aplicații populare, cum ar fi Google și alte aplicații terțe preferate, direct de la încheietura mâinii, maximizând astfel experiența purtării. Ca întotdeauna, puterea ecosistemului conectat Samsung Galaxy aduce beneficii și mai mari pentru a debloca un potențial și mai mare. Prin purtarea simultană a Galaxy Watch și Galaxy Ring, utilizatorii primesc o analiză mai eficientă și mai precisă a sănătății pe baza mai multor informații care îmbunătățesc precizia pe tot parcursul zilei, și în special pe timpul nopții. În plus, utilizatorii pot purta Galaxy Ring pentru și mai mult timp atunci când este asociat cu Galaxy Watch, întrucât prelungește durata de viață a bateriei cu până la 30%. Galaxy Ring: Optimizarea stării de bine începe cu somnul Galaxy Ring[xxix] oferă o abordare simplă a stării de bine zilnice, dispunând de înalta tehnologie demonstrată a senzorilor Samsung în cea mai discretă formă și oferind informații care te ajută să te cunoști mai bine. Conceput pentru monitorizarea sănătății 24/7[xxx], Galaxy Ring este ușor[xxxi], cântărind de la 2.3 grame la 3 grame, pentru asigurarea confortului în timpul purtării prelungite. Suprafața concavă adaugă o notă de stil și menține durabilitatea în același timp. Cu o rezistență la apă de 10ATM[xxxii] și un finisaj Titanium Grade 5[xxxiii], poți purta Galaxy Ring oriunde cu încredere. Utilizatorii se pot bucura de o experiență de utilizare continuă, facilitată de durata de viață a bateriei de până la șapte zile[xxxiv] și beneficiază de o carcasă special concepută pentru încărcare rapidă[xxxv] care dispune de iluminare estetică cu LED-uri pentru indicarea stării de încărcare. Cele trei opțiuni de culoare – Titanium Black, Titanium Silver și Titanium Gold lucios, oferă posibilitatea utilizatorilor de a rămâne fideli propriului stil, împreună cu un kit de dimensionare[xxxvi] care îi ajută să găsească măsura potrivită din cele nouă opțiuni de mărime. Cu Galaxy Ring, fiecare beneficiază în mod constant de asistență personalizată adaptată nevoilor sale individuale, îmbunătățindu-se în timp datorită tehnologiei avansate Galaxy AI. Toate datele și informațiile sunt integrate în Samsung Health[xxxvii] pentru acces rapid într-o platformă integrată, fără necesitatea unui abonament. Începând cu odihna, care stă la baza stării de bine, Galaxy Ring dispune de cea mai bună analiză a somnului din clasa Samsung[xxxviii] și de un algoritm puternic de inteligență artificială al acestuia. Aceste funcții pot ajuta utilizatorii să înțeleagă cu ușurință tiparele personale de somn și să își creeze obiceiuri mai bune. Împreună cu Sleep Score și analiza sforăitului, noile metode de măsurare a odihnei cum ar fi mișcarea în timpul dormitului, latența, ritmul cardiac și respirator oferă o analiză detaliată și precisă a calității somnului. Cu Cycle Trackingxiv, ciclul menstrual poate fi urmărit mai bine, prin monitorizarea temperaturii pielii pe timpul nopții. Recomandările holistice și mesajele motivaționale oferite de Galaxy Ring contribuie la un start de zi odihnit și pe o notă pozitivă. Totul începe cu Galaxy AI, care generează un raport de sănătate detaliat ce include diverse măsurători, cum ar fi Sleep Coaching[xxxix]. Noul Energy Score[xl], o funcție Galaxy AI, ajută la conștientizarea modului în care sănătatea influențează viața cotidiană, astfel încât utilizatorii să poată folosi recomandările bazate pe condiția lor fizică actuală, cu scopul de a o îmbunătăți. Acest scor este calculat prin evaluarea stării fizice și mentale în funcție de patru factori semnificativi: Somn, Activitate, Ritmul cardiac în timpul somnului și Variabilitatea ritmului cardiac în timpul somnului. În plus, starea de sănătate poate fi îmbunătățită datorită funcției Wellness Tips[xli], care se bazează pe date cuprinzătoare și interese personale și poate trimite mesaje personalizate. Galaxy Ring permite, de asemenea, o monitorizare extinsă a stării de bine zilnice și permite utilizatorilor să rămână informați cu privire la sănătatea inimii lor cu funcția Heart Rate Alert[xlii]. Această caracteristică oferă notificări instantanee cu privire la ritmurile cardiace neobișnuit de ridicate sau scăzute în timp real prin intermediul aplicației Samsung Health. Aceștia pot obține detalii suplimentare despre ritmul cardiac, inclusiv bătăile pe minut, ora de începere și durata cu Live Heart Rate Check. Galaxy Ring ajută la menținerea unui stil de viață activ și motivat cu urmărirea automată a mersului pe jos și a alergării prin Auto Workout Detection[xliii] și cu ajutorul unor memento-uri zilnice de fitness facilitate de Inactive Alert. În plus, pot fi făcute cu ușurință fotografii sau oprită alarma pe smartphone-urile Galaxy cu o dublă ciupire prin Gestures[xliv] și se poate identifica locația dispozitivului Galaxy Ring prin intermediul smartphone-ului Galaxy cu Find My Ring pe Samsung Find[xlv]. Momentan, Galaxy Ring nu este disponibil în România. Pentru actualizări și informații despre disponibilitate, vă rugăm să vizitați samsung.com/ro. Disponibilitate și ofertă de precomandă în România[xlvi] Galaxy Watch7 și Galaxy Watch Ultra vor putea fi precomandate în anumite piețe începând cu 10 iulie pe samsung.com/ro și în magazinele partenerilor autorizați, iar disponibilitatea generală va începe pe 24 iulie. Galaxy Watch7 va fi disponibil în două dimensiuni, Large (44mm) și Small (40mm), în variante LTE si Bluetooth. Galaxy Watch7 Large poate fi achiziționat în culorile Green și Silver, în timp ce Galaxy Watch7 Small este oferit în culorile Green și Cream. Galaxy Watch Ultra[xlvii] va fi disponibil într-o dimensiune de 47mm în culorile Titanium Gray, Titanium White și Titanium Silver.

