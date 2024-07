FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI ANCOM validează solicitarea de acordare a licențelor pentru rețele publice în tehnologie DECT în 28 de localități Ionut Razvan Share







În urma anunțului ANCOM privind acordarea licențelor pentru instalarea și exploatarea unor rețele publice locale de comunicații electronice în tehnologie DECT în banda 1880-1900 MHz, Autoritatea a validat opțiunile Orange România, care obține astfel extinderea valabilității licențelor existente, pentru rețelele sale locale DECT din 28 de localități (unități administrativ-teritoriale) situate în județele Galați și Tulcea. Lista finală a localităților este disponibilă pe pagina ANCOM de internet, aici. Anunțul pentru o nouă rundă de alocare a benzii DECT a fost lansat ca urmare a primirii a două cereri din partea Orange România privind continuarea furnizării de servicii de comunicații electronice, prin intermediul tehnologiei DECT, pentru 28 de localități din aceste județe. Autoritatea a anunțat că primește și alte solicitări de manifestare a eventualului interes din partea pieței în intervalul 25 iunie – 04 iulie 2024. Având în vedere că Orange România SA este singurul operator care și-a exprimat interesul pentru această bandă, nu s-a mai organizat cea de-a doua etapă a mecanismului de validare a opțiunilor operatorilor, necesară numai în cazul existenței mai multor cereri pentru aceeași localitate. Procesul de acordare a drepturilor de utilizare în această bandă se va relua periodic, în lunile iunie și noiembrie ale fiecărui an, dacă Autoritatea va primi și alte cereri de obținere a unor drepturi de utilizare în vederea furnizării de rețele publice locale de comunicații electronice cu acces pe suport radio în banda DECT, anterior datelor de 1 iunie, respectiv 1 noiembrie. ANCOM va anunța momentul de demarare a unei noi runde de alocare a benzii DECT și perioada de timp în care Autoritatea așteaptă opțiunile celor interesați, urmând ca ulterior să fie declanșat mecanismul de validare a opțiunilor operatorilor. Acordarea licențelor se face conform Documentului de poziție privind utilizarea spectrului radio la nivel național în banda de frecvențe 1880-1900 MHz, ce se aplică începând cu anul 2014, când Autoritatea a stabilit ca banda DECT să devină disponibilă la nivel național, documentul fiind actualizat în anul 2019. Mai multe detalii despre această rundă de alocare a benzii DECT sunt disponibile aici. Informații utile despre banda DECT Banda de frecvențe 1880-1900 MHz (așa-numita „bandă DECT”) asigură o acoperire bună a teritoriului (însă fără a permite capacități semnificative de transmisii de date), motiv pentru care ANCOM și-a propus – prin elaborarea și adoptarea documentului de poziție – să încurajeze utilizarea acesteia, cu precădere în zonele geografice defavorizate din punct de vedere al accesului la servicii de comunicații electronice. Având în vedere rezultatele procesului de acordare a drepturilor de utilizare în banda 1880-1900 MHz în tehnologie DECT, demarat în data de 25 iunie 2024, vor continua să funcționeze rețelele publice locale de acces pe suport radio, pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate publicului, existente în prezent.

