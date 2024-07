FEATURED SMARTPHONES STIRI HONOR și Rankin lansează un concurs european Ionut Razvan Share







HONOR, brandul de smartphone-uri cu cea mai rapidă creștere din Europa, dezvăluie noi detalii despre colaborarea cu celebrul fotograf Rankin, anunțată inițial la lansarea Seriei 200 în luna iunie, la Paris. Această colaborare unește doi Maeștri: HONOR 200 Pro, Maestrul Portretelor, și pe Rankin, Maestrul Portretelor în carne și oase. La sfârșitul lunii iulie, la Londra, va avea loc lansarea unei serii de filme „Sesiuni de Portret”, realizată de Rankin, precum și un eveniment special, RankinLIVE. Filmele prezintă abilitățile portretistice ale smartphone-ului HONOR 200 Pro, alimentate de AI, avându-l pe Rankin în rolul principal, alături de invitați speciali, inclusiv soția sa, modelul și actrița Tuuli Shipster. În fiecare dintre cele trei filme, Rankin, renumit pentru portretele sale iconice cu personalități precum Regina Elizabeth a II-a, David Bowie și Kate Moss, îi ghidează pe spectatori prin opt pași esențiali pentru captarea fotografiei perfecte. Campania HONOR pentru Seria 200 are scopul de a democratiza portretistica, demonstrând că oricine poate deveni un maestru al portretului. Filmele încurajează utilizatorii din întreaga Europă să captureze și să împărtășească propriile portrete. Imaginile, care pot fi realizate cu orice dispozitiv, vor fi evaluate de Rankin și echipa sa pentru a crea o expoziție ce va fi prezentată în marile orașe europene în acest sezon estival, inclusiv pe un panou publicitar emblematic din Europa Centrală. „Mă bucur să lucrez cu HONOR pentru a evidenția capacitățile Seriei 200 și pentru a demonstra cât de ușor este să capturezi portrete uimitoare folosind un smartphone. Este minunat să vedem imaginile extraordinare deja trimise de utilizatori de la lansarea dispozitivului și sperăm ca filmele să inspire și mai mulți oameni să surprindă și să trimită propriile lor imagini în săptămânile următoare.” – a declarat Rankin. Utilizatorii din întreaga Europă au șansa de a câștiga o ședință foto personală cu Rankin, în cadrul unui eveniment special RankinLIVE organizat de HONOR între 29 și 31 iulie, la Londra. Acest eveniment de trei zile, găzduit la Outernet Pop 1 de pe Tottenham Court Road, oferă participanților care trimit propriul portret oportunitatea de a câștiga bilete de avion, cazare și o ședință foto personală cu Rankin. Detalii despre regulile de participare pot fi găsite aici: https://www.honor.com/ro/events/honor-200-series-social-activation/ „Cu Seria HONOR 200, suntem mândri să aducem în Europa fuziunea perfectă dintre artă și tehnologie, permițând fiecărei persoane să creeze portrete la nivel de studio, în orice moment al zilei”, – a afirmat Tony Ran, Președinte HONOR Europe. „Colaborarea cu Rankin este o confirmare a angajamentului nostru față de piața europeană și evidențiază determinarea noastră constantă de a redefini standardele fotografiei cu smartphone-ul, în căutarea excelenței.” Explorează Fotografia Portret în stilul Studio Harcourt Știind că luminile și umbrele sunt cele mai importante instrumente în fotografia de portret, Seria HONOR 200 este echipată cu hardware avansat și software AI capabil să detecteze cele mai subtile nuanțe ale luminii. HONOR 200 Pro dispune de o cameră principală de portret de 50MP cu senzor Super Dynamic H9000, permițând utilizatorilor să surprindă imagini captivante cu un echilibru perfect între lumină și umbră, chiar și în condiții de iluminare dificile. Datorită tehnologiei 4-in-1 pixel binning, cu o dimensiune a pixelului de 2.4μm, utilizatorii pot captura detalii complexe chiar și în lumina redusă. În plus, HONOR 200 Pro include o cameră telefoto de portret de 50MP și un senzor telefoto personalizat de la Sony. Dispozitivul oferă, de asemenea, capacități îmbunătățite de percepție a luminii, asigurând capturi clare și precise ale obiectelor îndepărtate. Preț și disponibilitate HONOR 200 Pro este disponibil în două culori: Black & Ocean Cyan. Smartphone-ul poate fi achiziționat în România la prețul recomandat de 3999 lei și este disponibil în magazinele de retail Orange România, Vodafone, Altex, Emag și EVOMAG.

