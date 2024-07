Samsung a lansat Galaxy Z Fold6 și Z Flip6

Samsung Electronics a anunțat astăzi noile Galaxy Z Fold6 și Galaxy Z Flip6, alături de Galaxy Buds3 și Galaxy Buds3 Pro la evenimentul Galaxy Unpacked din Paris.

La începutul acestui an, Samsung a inaugurat intrarea în era mobile AI prin intermediul Galaxy AI.[i] .Odată cu introducerea noii serii Galaxy Z, Samsung deschide următorul capitol al Galaxy AI prin valorificarea celui mai flexibil și versatil design perfect conceput pentru a facilita o gamă de experiențe mobile unice. Fie că utilizează ecranul generos al Z Fold, ecranul frontal Flex caracteristic Z Flip sau că pune în evidență emblematicul FlexMode, modelele Galaxy Z Fold6 și Z Flip6 vor oferi mai multe oportunități de maximizare a capacităților AI. Bazat pe istoria inovatoare a Samsung în ceea ce privește designul, Galaxy AI va folosi puterea, inteligența și durabilitatea noilor experiente cu telefoanele mobile pliabile pentru a accelera intrarea într-o nouă eră de comunicare, productivitate și creativitate.

„Lunga istorie de inovație a Samsung ne-a permis să fim lideri în spațiul mobil, creând designul pliabil și inaugurând era mobilă AI. Suntem încântați să aducem împreună aceste două tehnologii complementare și să deblocăm noi posibilități pentru utilizatorii din întreaga lume”, a declarat TM Roh, Președinte și Șef al Diviziei de Mobile eXperience în cadrul Samsung Electronics. „Produsele noastre pliabile răspund nevoilor unice ale fiecărui utilizator, iar acum, datorită îmbunătățirilor aduse de Galaxy AI, Samsung oferă o experiență fără precedent.”

Inovația continuă a Samsung în tehnologia dispozitivelor pliabile a creat cea mai subțire și mai ușoară serie Galaxy Z de până acum, optimizată pentru portabilitate. Designul perfect simetric cu marginea dreaptă oferă un finisaj elegant, în timp ce dimensiunea mărită a ecranului de pe Z Fold6 oferă o experiență de vizualizare mai intuitivă. Împreună cu designul îmbunătățit, noua serie Galaxy Z este proiectată pentru a asigura și mai multă durabilitate, oferind utilizatorilor mai multă siguranță. Structura balamalei cu două șine este susținută în continuare de o margine de pliere consolidată, distribuind mai bine șocul impacturilor externe[ii]. În plus, straturile întărite de pe ecranul principal ajută la îmbunătățirea pliului, menținând în același timp rezistența. Cea mai recentă serie Z vine echipată cu Armor Aluminum[iii] și Corning® Gorilla® Glass Victus® 2[iv] îmbunătățite, ceea ce face din aceasta cea mai durabilă serie Z de până acum.

Fiecare element al seriei Galaxy Z este puternic și fiabil. Atât Galaxy Z Fold6, cât și Z Flip6 sunt echipate cu Platforma Mobilă Snapdragon® 8 Gen 3 pentru Galaxy[v], cel mai avansat procesor mobil Snapdragon de până acum, care combină cele mai bune performanțe CPU, GPU și NPU din clasa sa. Procesorul este optimizat pentru procesarea AI și oferă o grafică îmbunătățită, împreună cu o performanță generală optimizată. Sistemul de răcire actualizat maximizează performanța cu o cameră de vapori mai mare pe Z Fold6[vi] și, pentru prima dată, o cameră de vapori pe Z Flip.

Galaxy Z Fold6: Productivitate pe un ecran mare, îmbunătățită de AI

Galaxy Z Fold6 oferă o gamă de funcții și instrumente bazate pe inteligență artificială care maximizează ecranul de mari dimensiuni și sporesc semnificativ productivitatea.

Note Assist[vii] pe Samsung Notes oferă funcții de traducere, rezumate și formatare automată pentru notițele simple și ușoare.. În plus, o funcție de transcriere nou încorporată permite transcrierea, traducerea și rezumarea înregistrărilor vocale direct în Notes. Textele din fișierele PDF pot fi traduse și suprapuse perfect la deschiderea fișierului prin intermediul funcției de traducere a suprapunerii PDF în Notes[viii]. Composer[ix], adăugat recent de Tastatura Samsung, generează texte sugerate pe baza unor cuvinte cheie simple pentru aplicații de e-mail și social media precum Gmail și Instagram. Pentru social media în special, Composer creează texte care reflectă tonul tău prin analizarea postărilor anterioare. În plus, S Pen[x] îți permite să accesezi comenzi rapide pentru funcții convenabile prin trecerea stylus-ului peste ecranul dispozitivului. Smart select extinde și mai mult experiența S Pen prin câteva funcții utile, cum ar fi traducerea, crearea notițelor și noul Sketch to image.[xi] Atunci când pur și simplu schițezi sau desenezi pe o imagine existentă , Sketch to image va genera opțiuni de imagine.

Galaxy Z Fold6 îți permite să transformi modul în care lucrezi, te joci și te informezi datorită parteneriatului de lungă durată al Samsung cu Google. Cea mai recentă aplicație Google Gemini[xii] este complet integrată pe noua serie Z, oferindu-ți propriul tău asistent AI chiar pe telefon. Prin simpla glisare în colțul ecranului sau spunând “Hei Google”, poți afișa suprapunerea Gemini și poți obține ajutor la scris, învățare sau planificare. Gemini este integrat cu unele aplicații Google preferate, facilitând organizarea unui itinerariu de călătorie perfect prin obținerea de informații în timp real despre zboruri și rezervări hoteliere, explorarea unor obiective turistice celebre și a celor mai bune rute folosind Google Maps. Când dorești informații detaliate despre un videoclip K-pop în timp ce urmărești YouTube pe ecranul mare al Z Fold6, poți accesa suprapunerea Gemini în ecranul împărțit în mai multe ferestre pentru a pune întrebări. Dacă ești curios să afli cine este artistul din videoclip, trebuie doar să apeși lung butonul de pornire și să încercuiești, să evidențiezi sau să atingi ecranul – iar Circle to Search[xiii] va oferi rezultate de căutare instantanee.

Galaxy AI a îmbunătățit, de asemenea, comunicarea fără bariere pe Z Fold6. Prin optimizarea designului unic cu ecran dublu, Interpreter[xiv] vine cu un nou mod de conversație care permite ambelor părți să vizualizeze traducerile într-un mod accesibil pe ecranul principal și pe ecranul frontal pentru interacțiuni mai naturale. În același timp, acesta oferă traducere unidirecțională, astfel încât să poți înțelege cu ușurință ce se discută în timpul cursurilor sau altor tipuri de prezentare. Live Translate[xv], care traduce apelurile telefonice direct pe dispozitiv în timp real, se extinde acum dincolo de propria aplicație nativă de apelare Samsung către unele aplicații terțe populare.

De la captură foto-video la editare și vizualizare, ProVisual Engine alimentat de AI de pe Galaxy Z Fold6 îți duce creativitatea la următorul nivelul. Experiența avansată de editare cu Photo Assist[xvi] pe ecranul mare te ajută să creezi cu ușurință conținut de calitate profesională. Portrait Studio[xvii] generează o varietate de stiluri diferite de portret, cum ar fi desen animat sau acuarelă, sporind astfel posibilitățile creative cu această funcție. Iar dacă dorești să te bucuri de fiecare secundă cu o vizualizare mai detaliată, Instant Slow-mo[xviii] îți permite să încetinești instantaneu un videoclip prin generarea de cadre suplimentare, menținând în același timp o experiență de vizionare fluidă. De asemenea, ai opțiunea de a salva sau de a partaja direct videoclipurile tale cu prietenii și familia, astfel încât să se poată bucura și ei de acestea.

Nu numai că Galaxy Z Fold6 facilitează crearea de conținut, dar îți permite și să te bucuri de el. Galaxy Z Fold6 oferă o experiență de gaming îmbunătățită, ancorată de chipsetul său puternic și de camera de vapori de 1,6 ori mai mare care facilitează menținerea performanței pentru sesiuni de gaming mai îndelungate. Grafica realistă și intensă este susținută de Ray Tracing și prinde viață pe un ecran de 7.6 inch care oferă un afișaj mai luminos de până la 2.600 niți[xix] pentru o experiență de gaming mai captivantă.

Galaxy Z Flip6: Creează experiențe unice, personalizate pentru tine

Galaxy Z Flip6 nu este optimizat doar pentru portabilitate, ci oferă și o serie de funcții noi de personalizare și creativitate, astfel încât să poți trăi la maximum fiecare moment.

Ecranul frontal Flex Super AMOLED [xx] de 3.4 inch a fost îmbunătățit încă o dată pentru a permite funcții asistate de inteligență artificială fără a fi nevoie să deschizi dispozitivul. Iar în cazul comunicării în mișcare, poți răspunde la mesaje cu Suggested replies[xxi] , care analizează cele mai recente mesaje pentru a sugera un răspuns adaptat și pentru a facilita comunicarea cu o singură mână. Cu Galaxy AI poți profita la maximum de telefonul tău mobil, iar multe dintre aceste funcții convenabile există pe ecranul frontal Flex. Acesta oferă acces la actualizările și notificările Samsung Health[xxii] și îți permite să selectezi din widgetul de muzică următoarea piesă pe care dorești să o asculți. În plus, ecranul frontal Flex oferă mai multe widgeturi ca niciodată și îți permite să verifici simultan informații din mai multe widgeturi.

Nu ar fi Flip fără o varietate de modalități prin care să îți personalizezi dispozitivul. Cu funcția Photo Ambient[xxiii] bazată pe inteligență artificială, imaginea de fundal se poate schimba în timp real, în funcție de oră și de vreme. De asemenea, poți crea cu ușurință o imagine unitară cu ajutorul unor opțiuni sugerate de aranjare a ecranului printr-o analiză de fundal – cum ar fi mutarea ceasului și schimbarea culorii ramei pentru a te asigura că imaginea de fundal este clară.

Creativitatea trece dincolo de ecranul frontal Flex. FlexCam continuă să ofere cea mai versatilă experiență de fotografiere și deblochează noi opțiuni creative. Cu noul Auto Zoom,[xxiv] FlexCam găsește automat cea mai bună încadrare pentru poza ta prin detectarea subiectului și mărirea și micșorarea înainte de a face orice ajustări necesare. În acest fel, nu trebuie să alegi între a avea prietenii tăi în cadru sau a fotografia un fundal incredibil – și toate acestea sunt posibile hands-free.

Noii senzori Wide de 50MP și Ultra-wide de 12MP oferă o experiență foto îmbunătățită, cu detalii clare și precise în fotografii. Noul senzor de 50MP permite zoom optic 2x pentru fotografii fără zgomot vizual, oferind în același timp zoom AI pentru o experiență avansată de fotografiere cu zoom de până la 10x. Nightography, îmbunătățit cu HDR video, îți permite să realizezi videoclipuri mai luminoase – chiar și în condiții de iluminare slabă – și îmbunătățește colaborarea cu aplicații sociale populare. Modul de noapte este acum disponibil în aplicație pe Instagram Story, astfel încât să poți face fotografii uimitoare pe timp de noapte și să le postezi pe Story, toate direct din aplicație.

Poți continua să utilizezi toate funcțiile creative și personalizabile ale Z Flip6 fără să îți faci griji în privința bateriei, datorită timpului de utilizare mai lung obținut prin optimizarea hardware-ului și software-ului.[xxv]

Securitate în care poți avea încredere, controlată de tine

Galaxy Z Fold6 și Flip6 sunt securizate de Samsung Knox, platforma de înaltă securitate și de înaltă performanță a Samsung Galaxy. Această platformă a fost construită pentru a proteja informațiile critice și pentru a apăra împotriva vulnerabilităților prin hardware end-to-end, posibilitatea detectării amenințărilor în timp real și prin protecție colaborativă. În era AI, angajamentul Samsung de a îți oferi posibilitatea de a alege setările dispozitivului este mai important ca niciodată, motiv pentru care ai control deplin asupra modului în care permiți datelor personale să îmbunătățească experiențele AI prin setările Galaxy AI[xxvi]. Ca un strat suplimentar de protecție, Enhanced Data Protection oferă criptare end-to-end atunci când faci backup, sincronizezi sau restabilești datele cu Samsung Cloud. Noua serie Galaxy Z beneficiază și de lista extinsă de funcții de securitate și confidențialitate Samsung, inclusiv Knox Vault, Security & Privacy Dashboard, Auto Blocker, parole, Secure Wi-Fi, Quick Share și Maintenance Mode.

Călătorie continuă către un viitor sustenabil

Cea mai recentă serie Galaxy Z reprezintă un pas important în angajamentul Samsung de a promova designuri circulare prin utilizarea unei varietăți mai mari de minerale reciclate, inclusiv sticlă reciclată, aluminiu, materiale plastice, cobalt și elemente rare în și mai multe componente[xxvii] . Pentru prima dată, Galaxy Z Fold6 și Flip6 au componente care încorporează aur și cupru reciclat[xxviii]. Pentru a face mai mult cu mai puțin, Samsung a regândit nu doar modul în care este conceput produsul în sine, ci și modul în care acesta este ambalat. Un astfel de exemplu este un ambalaj fabricat din material din hârtie reciclată 100%.[xxix] Galaxy Z Fold6 și Flip6 sunt, de asemenea, concepute cu gândul la longevitate. Astfel, noile modele sunt prevăzute să suporte șapte generații de actualizări ale sistemului de operare și șapte ani de actualizări de securitate[xxx], astfel încât să te poți bucura de cea mai bună experiență pliabilă Galaxy pentru și mai mult timp.

Seria Galaxy Buds3: Extinderea experienței conectate prin Galaxy AI

Cu puterea Galaxy AI, seria Galaxy Buds3 aduce o nouă experiență de comunicare. Dacă participi la un curs într-o limbă străină, poți activa Interpreter[xxxi] în modul Listening pe Galaxy Z Fold6 sau Z Flip6 în timp ce porți accesoriile audio Buds3. Acest lucru îți va permite să auzi cursul tradus direct prin Buds, eliminând barierele lingvistice. De asemenea, simpla rostire a două cuvinte prin intermediul comenzii vocale[xxxii] îți va permite să controlezi funcții precum redarea sau oprirea muzicii fără a atinge căștile sau telefonul. De asemenea, sunetul poate fi optimizat inteligent, indiferent de modul în care porți Buds. Microfoanele din seria Buds3 analizează în timp real atât sunetul intern, cât și cel extern, pentru a îmbunătăți calitatea sunetului și a funcției de anulare activă a zgomotului (ANC) prin Adaptive EQ și Adaptive ANC. Iar dacă asculți muzică, Buds3 Pro colectează și identifică în mod constant sunetul din jur și ajustează automat nivelul optim de zgomot și sunet fără ajustare manuală prin Adaptive Noise Control, Siren Detect și Voice Detect[xxxiii], toate pentru confortul tău.

Construită pe baza unei varietăți de date statistice colectate, seria Galaxy Buds3 vine cu un nou design care se mândrește cu un grad ridicat de confort în timpul purtării. Designul premium în formă de lamă reflectă, de asemenea, identitatea de design iconică a Galaxy Buds și se adresează consumatorilor axați pe stil prin aspectul ultra-elegant și modern, completat cu Blade Lights.[xxxiv] Acest nou design aduce o experiență fizică mai intuitivă, permițându-ți să controlezi dispozitivul prin simpla ciupire sau glisare a lamei, păstrând astfel confortul și aspectul rafinat. Galaxy Buds3 și Buds3 Pro oferă două opțiuni de design special concepute. Buds3 Pro este de Tip Canal pentru cei care caută un sunet imersiv, în timp ce Buds3 este de Tip Open pentru persoanele care preferă să utilizeze dispozitivul într-o varietate de situații pentru o perioadă mai lungă de timp.

Pentru a oferi o experiență audio premium, Galaxy Buds3 Pro este echipat cu hardware avansat ce include difuzoare 2-way[xxxv] îmbunătățite cu tweeter planar pentru o producție sofisticată și precisă a sunetului de gamă înaltă și amplificatoare duble pentru o experiență audio clară în mișcare. Și acum, datorită Ultra High Quality[xxxvi] care suportă o rată de eșantionare dublată cu codec SSC, poți asculta orice sursă audio de înaltă rezoluție așa cum a fost ea concepută și te poți bucura de fiecare sunet până la cel mai mic detaliu. Acest nivel de calitate a sunetului se extinde și la apelurile telefonice. Cu un model pre-antrenat bazat pe învățare automată, seria Buds3 este acum capabilă să redea vocea originală a vorbitorului în diferite medii de zgomot, oferind în același timp un apel bogat și natural – similar cu apelurile de înaltă calitate ale smartphone-urilor – cu funcția de apelare Super-Wideband[xxxvii]. ​

Disponibilitate și ofertă de precomandă în România

Seriile Galaxy Z Fold6, Z Flip6 și Buds3 vor fi disponibile pentru precomandă începând de astăzi, 10 iulie, cu disponibilitate generală începând cu 24 iulie.

Cei care precomandă în perioada 10 iulie-23 iulie oricare dintre telefoanele Galaxy Z Fold6 sau Z Flip6 de pe samsung.com/ro vor primi 500 lei adițional la serviciul de Trade-in, aplicați la contravaloarea telefonului actual dat la schimb, sau, în cazul în care nu se optează pentru Trade-in, vor primi un e-voucher în valoare de 500 lei pentru achiziția ulterioară de wearables sau accesorii mobile Samsung pe samsung.com/ro.

În plus, utilizatorii vor primi o asigurare gratuită Samsung Care+[xxxviii] valabilă pentru un an, ce acoperă daunele accidentale și le oferă noilor posesori un plus de liniște.

Galaxy Z Fold6 este disponibil în culorile Silver Shadow, Pink și Navy, în timp ce Galaxy Z Flip6 este disponibil în opțiunile de culoare Silver Shadow, Yellow, Blue și Mint[xxxix] astfel încât fanii Galaxy să poată alege o culoare care se potrivește cel mai bine stilului lor. Aceștia pot comanda de asemenea și online pe samsung.com/ro, unde vor fi disponibile și trei noi culori exclusive pentru seria Galaxy Z , precum Crafted Black, White și adițional Peach pentru Galaxy Z Flip6.

Pentru cei interesati de seria Galaxy Buds3, pentru precomanda unei perechi de Galaxy Buds3 Pro vor putea beneficia de un e-voucher în valoare de 120 lei, iar pentru precomanda unei perechi de Galaxy Buds3, aceștia vor primi un e-voucher în valoare de 90 de lei. Ambele e-vouchere sunt valabile pentru achiziții ulterioare de device-uri sau accesorii Samsung pe samsung.com/ro.

Seria Galaxy Buds3 oferă un design ultra elegant, modern și confortabil, disponibil în două culori – Silver și White.[xl]