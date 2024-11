FEATURED SMARTPHONES STIRI Samsung a lansat seria Galaxy A16, cu două dispozitive noi Ionut Razvan Share







Samsung Electronics Co., Ltd a lansat Galaxy A16 5G și LTE, cele mai recente și interesante adăugiri la gama de dispozitive mobile din seria A. Cu un ecran mare, o cameră triplă puternică și securitate integrată prin Samsung Knox Vault, noua serie Galaxy A16 oferă o experiență de utilizare de neegalat. Ideale pentru iubitorii de filme și gameri deopotrivă, noile Galaxy A16 5G și LTE dispun de ecrane mari de 6,7 inch cu margini minimizate, perfecte pentru vizionarea de filme sau pentru aventurarea în cele mai noi jocuri mobile. Cu ajutorul ecranului Super AMOLED, utilizatorii se pot bucura de culori vii și realiste, în timp ce rata de reîmprospătare de 90 Hz permite tranziții fluide pentru o experiență de vizionare mai captivantă. Seria Galaxy A16 este concepută pentru povestitorii vizuali, ambele dispozitive dispunând de o cameră triplă versatilă, de înaltă rezoluție, care permite utilizatorilor să capteze momentele de zi cu zi în detalii uluitoare. Camera Ultra-Wide de 5MP este perfectă pentru a fotografia peisaje impresionante, în timp ce camerele frontale de 13MP permit utilizatorilor să facă selfie-uri de calitate profesională. Camera principală de 50MP este creată pentru a înregistra fiecare moment, fie foto, fie video, cu cea mai înaltă definiție și oferă sugestii de editare instantanee pentru a ajuta utilizatorii să își perfecționeze fotografiile din mers. Noile dispozitive au un design elegant, cu un profil subțire de 7,9 mm. De asemenea, acestea sunt completate cu noua protecție IP54. Galaxy A16 5G și LTE sunt ambele concepute pentru eficiență energetică și redare video fără întreruperi. Utilizatorii se pot bucura de ceea ce le place fără să își facă griji cu privire la durata de viață a bateriei: Cu o baterie de 5.000 mAh, Galaxy A16 5G oferă o autonomie incredibilă la o singură încărcare. Iar cu Super Fast Charging, utilizatorii se pot întoarce la acțiune într-o clipită. Seria Galaxy A16 utilizează Samsung Knox Vault, o protecție de încredere care izolează fizic PIN-urile, parolele și alte date personale de accesul neautorizat al hackerilor. Samsung Knox Vault protejează informațiile personale ale utilizatorilor într-un hardware rezistent la manipulare, asigurându-se că acestea rămân în siguranță față de potențiale amenințări. Noile dispozitive vin, de asemenea, cu 6 generații de actualizări ale sistemului de operare și 6 ani de actualizări de securitate, asigurând că dispozitivul rămâne sigur și actualizat. Noile Galaxy A16 5G și LTE sunt cele mai recente dispozitive din gama Seria A și au fost lansate pe 18 noiembrie 2024 în magazinele partenere și pe Samsung.com.

