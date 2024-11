FEATURED STIRI Bitdefender protejează primul dispozitiv românesc ajuns pe Stația Spațială Internațională Ionut Razvan Share







Bitdefender, lider global în securitate cibernetică, securizează în fața amenințărilor informatice primul dispozitiv românesc ajuns pe Stația Spațială Internațională (ISS) și contribuie astfel la succesul proiectelor de cercetare de top la nivel mondial. Dispozitivul denumit DropCoal, dezvoltat de compania autohtonă Romanian InSpace Engineering (RISE), studiază amestecul lichidelor și permite observarea modului în care interacționează în absența gravitației. Lansat pe 5 noiembrie 2024, DropCoal a ajuns cu succes pe ISS, la 400 de kilometri deasupra Pământului. Experimentul studiază amestecarea a două picături de lichid în gravitație zero, o cercetare care poate ajuta la îmbunătățirea modulului de administrare a medicamentelor pentru astronauți și la dezvoltarea unor soluții mai eficiente pentru alimentarea cu combustibil a navelor spațiale. RISE controlează dispozitivul de la sol printr-o conexiune securizată cu Stația Spațială. Dispozitivul este proiectat să înregistreze fiecare detaliu al interacțiunilor dintre picături cu o cameră ultrarapidă. Rolul Bitdefender în proiectul DropCoal Soluția Bitdefender GravityZone asigură protecția cibernetică a dispozitivului DropCoal și garantează funcționarea sigură și neîntreruptă pe parcursul întregii misiuni. „Colaborarea cu Bitdefender a fost vitală. Am avut nevoie de o soluție de securitate care să îndeplinească cerințele stricte ale Agenției Spațiale Europene (ESA) și care să ne garanteze siguranța datelor în orice condiții. Soluția Bitdefender GravityZone a fost personalizată pentru nevoile unice ale acestui proiect, iar faptul că acest parteneriat s-a realizat între două echipe românești este o mândrie pentru noi”, spune Claudiu Cherciu, inginer de sistem în cadrul RISE. Inovație și protecție made in România Protejarea unui dispozitiv în spațiu vine cu provocări complexe: semnal întârziat, imposibilitatea intervențiilor fizice pentru reparații și un mediu complet izolat. În acest context, soluția Bitdefender GravityZone a fost adaptată special pentru cerințele misiunii DropCoal, astfel încât să ofere protecție continuă, fiabilă și eficientă pe întreaga durată de șase luni a experimentului. „DropCoal nu este doar un experiment științific, ci și o demonstrație a capacității României de a contribui la proiecte tehnologice de anvergură internațională. Faptul că tehnologia Bitdefender protejează acest proiect arată cât de versatile și robuste sunt soluțiile noastre, chiar și în cele mai dificile medii”, a declarat Paul Butnaru, director de management de produs în cadrul Bitdefender. Pentru a îndeplini standardele riguroase ale Agenției Spațiale Europene (ESA), soluția GravityZone a fost concepută să ofere: Detecție automată a amenințărilor: sistemul identifică și neutralizează riscurile cibernetice în timp real și asigură continuitatea experimentului fără o conexiune constantă la internet.

Monitorizare cu consum redus de resurse: soluția GravityZone rulează cu un impact minim asupra resurselor sistemului.

Capacitate de operare offline: soluția permite actualizări chiar și într-un mediu complet izolat, cum este cel de la bordul Stației Spațiale Internaționale. Securitatea informatică, vitală pentru proiecte inovatoare Proiectul DropCoal, securizat de Bitdefender GravityZone, arată că România poate juca un rol esențial în domenii de vârf și că expertiza locală are capacitatea de a depăși provocări complexe, indiferent de mediu. „DropCoal ne amintește că limitele există doar pentru a fi depășite. Este dovada clară a potențialului României de a influența și de a redefini standardele internaționale. Acest succes deschide noi perspective pentru viitoarele generații de ingineri și experți în securitate cibernetică, inspirându-i să își imagineze soluții inovatoare și să contribuie la poziționarea României ca un lider în tehnologie și cercetare”, mai spune Paul Butnaru, director de management de produs în cadrul Bitdefender. Lecțiile învățate din DropCoal deschid calea către noi standarde de reziliență și siguranță în medii extreme. Bitdefender, prin tehnologia sa avansată, demonstrează că inovația românească poate proteja nu doar clienți din peste 170 de țări, ci și proiectele care modelează viitorul.

