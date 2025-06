FEATURED STIRI Studiu Bitdefender: Peste jumătate din specialiștii IT se simt presați să ascundă breșele de securitate Ionut Razvan Share







Peste jumătate dintre specialiștii în securitate IT au fost presați să păstreze confidențialitatea unei breșe de securitate, chiar și atunci când credeau că aceasta ar fi trebuit raportată autorităților, arată un studiu global realizat de Bitdefender. Potrivit datelor, 58% dintre respondenți au fost puși în situația dificilă de a alege între cerințele angajatorului de a ascunde incidentul și responsabilitatea profesională de a-l raporta, ceea ce marchează o creștere semnificativă de 38% față de raportul anterior din 2023. Deepfakes și amenințările informatice automatizate, noile preocupări ale experților în securitate IT În topul amenințărilor care îi preocupă cel mai mult, 51% dintre experții în securitate IT au menționat amenințările generate de inteligența artificială (de exemplu, deepfakes, malware automatizat, cod periculos), urmate îndeaproape de phishing și ingineria socială (44,7%), vulnerabilitățile software și zero-days (37%), și ransomware (35%). În plus, jumătate consideră ingineria socială îmbunătățită cu AI drept o preocupare semnificativă iar 63% cred că organizația lor a fost victima unui atac care a implicat un element de inteligență artificială în ultimele 12 luni. Viziuni diferite între experții IT și șefii din companii Studiul evidențiază o discrepanță majoră între percepția conducerii din companii și realitatea din teren: 45% dintre directorii executivi se declară „foarte încrezători” în gestionarea riscurilor cibernetice, în timp ce doar 19% dintre experții IT din companii împărtășesc această încredere.

41% dintre liderii din companii prioritizează adoptarea instrumentelor AI, în timp ce 35% dintre specialiștii IT se concentrează pe consolidarea securității cloud – o statistică ce subliniază diferența între viziune și nevoile imediate. Tehnologie complexă și prea puțini specialiști Profesioniștii din domeniul securității cibernetice se confruntă cu provocări majore pe multiple fronturi, cu aproape o treime dintre respondenți care identifică complexitatea instrumentelor drept principala provocare, urmată de extinderea protecției în diverse medii (29%) și lipsa de competențe interne (28%). În plus, aproape jumătate (49%) dintre cei chestionați spun că deficitul de competențe din organizația lor s-a înrăutățit în ultimul an. Acest lucru se reflectă și în răspunsurile la întrebările despre satisfacția profesională, unde același procent dintre experți susțin că experimentează epuizare profesională din cauza necesității constante de a monitoriza și răspunde la amenințările cibernetice. În ciuda acestor realități, 95% dintre directorii executivi și directorii seniori consideră că organizația lor gestionează eficient riscurile, ceea ce subliniază ruptura majoră între management și echipele operaționale. „Companiile se confruntă cu provocări și presiuni în creștere pe măsură ce suprafața de atac se extinde și devine mai greu de apărat. Rezultatele acestui raport demonstrează clar că organizațiile trebuie să adopte strategii de securitate moderne care să răspundă unei noi realități în care adversarii folosesc inteligența artificială pentru a exploata vulnerabilitățile organizațiilor”, spune Andrei Florescu, președinte și director general al diviziei Business Solutions Group din cadrul Bitdefender. Studiul complet e disponibil aici. Metodologia studiului Bitdefender a colaborat cu Censuswide, companie de consultanță în cercetare de piață de renume, care a analizat răspunsurile a 1.200 de specialiști în IT și securitate din companii cu peste 500 de angajați din Franța, Germania, Italia, Singapore, Marea Britanie și SUA. Studiul s-a desfășurat între aprilie și mai 2025.

