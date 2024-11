FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI ANCOM solicită opinii privind utilizarea anumitor benzi de frecvențe pentru comunicații prin satelit după 2027 Ionut Razvan Share







ANCOM a lansat un chestionar privind utilizarea benzilor de frecvențe 1980-2010 MHz și 2170-2200 MHz pentru servicii mobile de comunicații prin satelit (MSS) începând cu anul 2027. Consultarea urmărește să stabilească direcțiile viitoare pentru alocarea acestor benzi de frecvențe, în contextul în care licențele actuale acordate operatorilor Inmarsat Ventures SE și Echostar Mobile Limited vor expira la mijlocul anului 2027. Chestionarul ANCOM ANCOM propune mai multe opțiuni pentru utilizarea benzilor de frecvențe 1980-2010 MHz și 2170-2200 MHz (MSS 2 GHz), inclusiv menținerea alocării actuale sau introducerea unui nou cadru de reglementare care să permită accesul mai multor operatori și utilizarea segmentată a spectrului radio din aceste benzi. Opțiunile incluse în chestionarul supus consultării publice sunt: păstrarea configurației actuale a benzilor MSS 2 GHz, respectiv menținerea alocării actuale către operatorii existenți pentru asigurarea continuității serviciilor;

o nouă segmentare a benzilor, care să permită introducerea competiției în baza unui nou cadru de reglementare, opțiune care poate afecta operatorii existenți, dar deschide calea pentru noi utilizări, precum sistemul IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite – Infrastructură pentru Reziliență, Interconectivitate și Securitate prin Sateliți). În plus, o parte din spectru ar putea fi alocată pentru testarea tehnologiilor inovatoare, promovând soluții mai accesibile și extinderea serviciilor de comunicații radio. Răspunsurile primite vor contribui la formularea poziției oficiale a României în raport cu consultările europene în acest domeniu. Grupul consultativ la nivel înalt în domeniul spectrului de frecvențe radio (RSPG) a recomandat Comisiei Europene și statelor membre să analizeze legislația și cadrul de reglementare al benzilor MSS 2 GHz, în vederea obținerii unui rezultat cât mai bun înainte de expirarea licențelor actuale. Răspunsuri chestionar Chestionarul privind utilizarea benzilor de frecvențe 1980-2010 MHz și 2170-2200 MHz pentru servicii mobile de comunicații prin satelit (MSS) începând cu anul 2027 poate fi accesat aici. Persoanele interesate sunt invitate să formuleze și să transmită răspunsuri până la data de 10.01.2025, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, București), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul direcțiilor regionale ale Autorității. Răspunsurile pot fi transmise și prin fax la numărul +40.372.845.402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.

