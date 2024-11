STIRI Cameră compactă de ultimă generație cu AI integrat de la Axis Communications Ionut Razvan Share







Axis Communications, lider în tehnologia video de rețea, anunță lansarea a două camere IP cu inteligență artificială integrată, care ating performanțe impresionante chiar și în condiții de lumină slabă. Bazate pe ARTPEC-9, cel mai recent procesor dezvoltat de Axis, aceste modele oferă capabilități superioare de procesare și imagine. Atât AXIS Q1728, cât și AXIS Q1728-LE oferă o rezoluție 4K la 60 fps și sunt echipate cu un senzor mare de 1/1.2″, extrem de sensibil la lumină scăzută. AXIS Q1728 are un design standardizat și oferă flexibilitatea utilizării mai multor tipuri de carcase, inclusiv cele de la Axis, de la terți sau personalizate. Compactă și ușoară, aceasta include optică integrată. AXIS Q1728-LE este ideală pentru orice locație exterioară. Este echipată cu un ștergător integrat și o fereastră frontală cu strat de încălzire pe bază de nanostraturi de carbon, garantând imagini excelente de fiecare dată. De asemenea, dispune de un design standardizat al carcasei, care poate fi reutilizat cu orice cameră de tip block Axis. Ambele camere sunt disponibile în două variante, cu o gamă de lentile la alegere: o lentilă wide (6-13 mm) pentru supraveghere în spații largi și deschise și o lentilă tele/teleobiectiv (15-48 mm) pentru detalii precise pe distanțe lungi. În plus, lentila integrată, cu zoom și focalizare de la distanță, este calibrată perfect pentru a economisi timp și efort. Aceste camere, proiectate pentru viitor, oferă utilizatorilor flexibilitatea de a răspunde schimbărilor care urmează, protejând în același timp valoarea investiției lor. Construite pe baza ARTPEC-9, acestea oferă performanțe accelerate și fac posibilă rularea aplicațiilor analitice impresionante direct la nivel de dispozitiv. De exemplu, vin preinstalate cu AXIS Object Analytics pentru a detecta, clasifica, urmări și număra persoane, vehicule și tipuri de vehicule. Caracteristici cheie: Calitate superioară a imaginii în 4K;

Produs gata pentru montare în diverse carcase;

Produs rezistent la condițiile exterioare, cu ștergător integrat;

Tehnologii de analiză de ultimă generație bazate pe inteligență artificială;

Lentile wide sau tele/teleobiectiv disponibile;

Securitate cibernetică integrată cu Axis Edge Vault. Aceste camere cu AI includ și AXIS Image Health Analytics preinstalat, astfel încât, utilizatorii sunt notificați dacă imaginea este blocată, degradată, subexpusă sau redirecționată. Mai mult, Axis Edge Vault, o platformă hardware de securitate cibernetică, protejează dispozitivul și oferă stocare și operațiuni sigure, certificate la nivelul FIPS 140-3 Level 3. Bazate pe ARTPEC-9, aceste camere IP oferă performanțe inegalabile, permițând rularea unor aplicații analitice impresionante direct pe dispozitiv. Citiți mai multe despre cel mai recent procesor dezvoltat intern de Axis. Camerele vor fi disponibile prin canalele de distribuție Axis în primul trimestru al anului 2025.

