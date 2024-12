STIRI TECH Schneider Electric lansează Senzori de particule (PM) pentru monitorizarea calității aerului din gama SpaceLogic Living Space Ionut Razvan Share







Schneider Electric anunță lansarea noii serii de senzori SpaceLogic Living Space, senzori de particule (PM) pentru spațiile în care ne desfășurăm activitatea sau locuim. Acești senzori de ultimă generație sunt proiectați pentru a îmbunătăți calitatea aerului interior, eficiența energetică și confortul ocupanților, susținând în același timp tranziția clădirilor către soluții digitale și sustenabile. Noua serie SpaceLogic Living Space PM include două game principale: Seria SpaceLogic (SLA) cu ieșire în curent 4-20mA sau tensiune 0-5V /0-10V – produsele din gamă includ o versiune cu ecran tactil ce măsoară temperatura, umiditatea relativă (RH), dioxidul de carbon și particulele dar și o versiune simplă care monitorizează exclusiv concentrațiile de particule (PM1, PM2.5, PM4 și PM10). Seria SpaceLogic Protocol (SLP) cu protocol de comunicație – echipate cu un senzor multi-parametru care măsoară temperatura, umiditatea relativă, dioxidul de carbon, compușii organici volatili (VOC), precum și particule PM1, PM2.5, PM4 și PM10. Produsele din această gamă sunt disponibile atât în variantă cu ecran tactil, cât și în variantă simplă, și sunt compatibile cu protocoalele de comunicare Modbus și BACnet. Particulele în suspensie din aer (PM1, PM2.5, PM4, PM10) reprezintă un factor major de poluare, provenind atât din surse naturale, cât și din activități umane. Acestea includ emisiile generate de trafic, activități industriale, incendii, dar și surse interioare precum fumul de tutun, echipamentele de gătit sau materialele de construcție. Seria SpaceLogic Living Space PM aduce îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește calitatea aerului, datorită senzorilor care integrează multiple elemente de măsurare într-o singură unitate, permițând astfel o monitorizare detaliată a parametrilor esențiali pentru sănătatea și confortul ocupanților. Noile game SpaceLogic sunt parte integrantă a platformei EcoStruxure Building Operation și sunt prevăzute cu funcția Ready-Connect, ce facilitează o experiență plug-and-play, oferind o integrare rapidă și ușoară în sistemele de control HVAC. Astfel, clienții beneficiază de o soluție completă care permite o monitorizare precisă a calității aerului, optimizarea consumului de energie și reducerea costurilor de mentenanță. Totodată, oferă flexibilitate ridicată prin modulul PM detașabil, care poate fi înlocuit cu ușurință, oferind soluții adaptate pentru spațiile cu niveluri ridicate de poluare. „Având în vedere provocările actuale legate de poluarea aerului și impactul negativ al acesteia asupra sănătății, Schneider Electric se angajează în crearea unor soluții care contribuie la reducerea emisiilor de carbon și la optimizarea consumului energetic în clădiri”, spune Andreea Tudorică, Marketing Offer Manager Schneider Electric România, Republica Moldova & Armenia. „Prin integrarea acestor senzori de ultimă generație în sistemele de HVAC și în platforma software de BMS, EcoStruxure Building Operation, oferim o soluție de monitorizare inteligentă și sustenabilă, care sprijină direct eforturile globale de decarbonizare și susține bunăstarea ocupanților. Astfel, reușim să armonizăm cerințele actuale de design și eficiență, oferind opțiuni fiabile care răspund atât nevoilor de performanță, cât și limitărilor de buget.”

