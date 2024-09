AI. NEWS STIRI Schneider Electric lansează PowerLogic Heat Tag – senzori AI pentru prevenirea incendiilor din cauze electrice Ionut Razvan Share







Schneider Electric anunță lansarea PowerLogic Heat Tag, un senzor inovator conceput pentru a detecta supraîncălzirile apărute accidental în interiorul tablourilor electrice. Heat Tag analizează temperatura și parametri de calitate a aerului din interiorul tabloului electric, avertizând din timp și prevenind astfel posibile incendii. Această tehnologie avansată oferă o soluție de monitorizare eficientă pentru protecția sistemelor de distribuție electrică, contribuind la creșterea siguranței în funcționare și la reducerea riscurilor în clădiri. Defecțiunile în interiorul tablourilor electrice sunt o cauză importantă a incendiilor, contribuind la 25% din incendiile din clădiri, conform European Fire Academy. Acestea au provocat pierderi semnificative în afaceri, afectând milioane de persoane. PowerLogic Heat Tag vine să răspundă acestei provocări printr-o soluție inovatoare de monitorizare continuă, potrivită pentru orice fel de aplicație. Senzorul PowerLogic HeatTag de la Schneider Electric monitorizează în mod constant condițiile termice în tablourile electrice de joasă tensiune și detectează în timp util particulele emise în urma supraîncălzirii cablurilor sau conexiunilor defectuoase. În urma detectării, dispozitivul emite trei tipuri de alerte, în funcție de severitatea încălzirii, astfel încât activitățile de întreținere pot fi cu ușurință prioritizate. De asemenea, măsoară temperatura ambientală și higrometria și furnizează date despre indicele calității aerului din tabloul de distribuție. Aceste date permit intervenții proactive și reduc riscul de incendii, protejând bunurile și siguranța angajaților. „Senzorii de ultimă generație PowerLogic HeatTag, de la Schneider Electric, au la bază inteligența artificială (AI). Ei pot detecta semne timpurii de deteriorare a izolației în interiorul tablourilor electrice, la un nivel ridicat de sensibilitate. Prin comunicația wireless cu un concentrator de date – Panel Server, datele pot fi cu ușurință integrate în arhitecturi de comunicție, cu ajutorul cărora pot fi configurate alarme. Acestea pot fi vizualizate local de către personalul de întreținere a instalației sau pot fi încărcate în cloud pentru a informa remote echipa în legătură cu situația respectivă. Astfel, eventualele intervenții pot avea loc înainte de apariția unor condiții periculoase, care pot genera apariția unui incendiu”, spune Mihaela Gușă, Healthcare Market Segment Manager Schneider Electric. Tehnologia IDD (insulation decomposition detection – detectarea descompunerii izolației) oferă avantaje clare față de senzorii tradiționali de fum și foc. Senzorii de fum detectează fumul alb provenit din arderea materialelor inflamabile, în timp ce senzorii de detectare a descompunerii izolației identifică riscul termic înainte ca izolația conductoarelor să înceapă să emane fum. Senzorii de incendiu reacționează la radiațiile emise de flăcări, dar doar după ce focul a izbucnit. În schimb, PowerLogic HeatTag poate detecta o defecțiune mult mai devreme decât senzorii de fum sau incendiu, oferind protecție maximă. HeatTag poate fi instalat cu ușurință în tablourile electrice de joasă tensiune și este compatibil cu EcoStruxure™, platforma Schneider Electric pentru gestionarea inteligentă a energiei.

Tags: