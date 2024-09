AI. NEWS FEATURED STIRI Termene.ro revoluționează piața cu Agenții AI: O nouă eră a analizei de business bazată pe inteligență artificială Ionut Razvan Share







Termene.ro, platforma de referință pentru date despre firme din România, anunță astăzi lansarea unei noi funcționalități inovatoare: Agenții AI. Această soluție de ultimă generație, bazată pe inteligență artificială, transformă modul în care companiile și oamenii accesează și analizează informații, oferind o experiență personalizată fiecărui utilizator. Inițiativa transformă radical modul în care datele publice despre companii, statisticile și graficele explicative sunt obținute și generate din platforma Termene.ro. Utilizatorii interacționează cu modelele de limbaj ChatGPT și Claude.ai, soluții de transcriere și generare vocală, analize financiare personalizate, precum și cu asistenți digitali bazați pe algoritmi AI, capabili să îndeplinească task-urile repetitive și să automatizeze unele procese operaționale. „Acum cinci ani, am avut curajul să credem că Inteligența Artificială poate revoluționa modul în care companiile accesează și utilizează informațiile financiare. Astăzi, nu mai suntem doar o platformă, am devenit un catalizator pentru peste 100.000 de afaceri românești care au folosit Termene.ro și pot adopta AI-ul cu încredere în businessurile lor. Prin Agenții AI, oferim instrumente puternice pentru analize financiare, monitorizarea riscurilor și automatizarea proceselor, toate ancorate în principii etice solide. Suntem mândri să fim în fruntea unei transformări care nu doar eficientizează afacerile, ci și promovează o cultură a inovației responsabile și a creșterii sustenabile în România”, a declarat Adrian Dragomir, fondatorul Termene.ro. Noile funcționalități sunt personificate pentru început în 6 Agenți AI: AI Termene (TRM), Chat Asistent AI, Corectorul „Purteanu”, AI Recorder, AI Asistent Financiar și AI Asistent Task. Dezvoltarea Agenților AI a fost rezultatul unui efort comun depus în ultimele 18 luni de echipele R&D și Tech din cadrul companiei Termene, o muncă de inovație și implementare de tehnologii de ultimă generație din domeniul Inteligenței Artificiale pentru a putea antrena algoritmii pe datele din platforma Termene.ro și a genera funcționalități noi care aduc la rândul lor soluții rapide, eficiente și creative, cu suportul tehnologiei AI. „Acesta este doar începutul erei AI pe Termene. Urmează să lansăm în curând zeci de agenți care știu la zi legislația din România, știrile de business, datele statistice de la INS sau informații din videoclipuri de pe platformele sociale sau orice altă sursă online. Prin integrarea acestei tehnologii, ne dorim să oferim un nivel de asistență și automatizare fără precedent, care să permită firmelor din România să adopte soluții generate de Inteligența Artificială în operațiunile lor zilnice,” a declarat Ioana Constantin, CEO-ul Termene.ro. „Din estimările noastre, nivelul de adopție a soluțiilor AI în rândul companiilor din România nu depășește 5%, din cauza dificultăților de implementare, costurilor ridicate și necunoașterii beneficiilor”, a adăugat CEO-ul Termene.ro. Access la tehnologia AI oferind confidențialitatea și securitatea datelor Noile funcționalități AI aduc pe platforma Termene.ro capabilități de răspuns contextualizat și personalizat, susținute de modelele largi de limbaj (LLMs), integrând și procesând informații specifice despre fiecare firmă. Utilizatorii pot beneficia de conversii automate din fișiere audio sau video în text și invers, facilitând astfel gestionarea eficientă a documentelor și informațiilor care le aparțin. În acest fel, utilizatorii au acces la asistență complexă, prin răspunsuri adaptate contextului unic al companiei și predicții bazate pe datele reale ale afacerii. Termene.ro asigură o procesare sigură a datelor sensibile ale utilizatorilor, respectând cele mai înalte standarde de confidențialitate și protecție a informațiilor într-un mod etic.

