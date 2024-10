Schneider Electric a obținut o certificare de securitate cibernetică pentru soluțiile EcoStruxure™ IT DCIM

Schneider Electric a anunțat astăzi o premieră în industrie: platforma EcoStruxure IT Network Management Card 3 (NMC3) a obținut un nivel nou și superior de certificare a securității cibernetice, devenind prima placă de rețea Data Center Infrastructure Management (DCIM) care a obținut desemnarea IEC 62443-4-2 Nivel de securitate 2 (SL2), de la International Electrotechnical Commission (IEC).

TÜV Rheinland, unul dintre cei mai mari lideri furnizori de testare din lume, a certificat în mod independent platforma NMC3, asigurându-se că produsele concepute pentru centrele de date și mediile IT distribuite îndeplinesc un set de cerințe de securitate bine definite și sunt supuse unor teste și evaluări amănunțite.

Acest nivel nou și superior de certificare pe securitate cibernetică subliniază angajamentul Schneider Electric de a deschide noi drumuri în securizarea operațiunilor și atingerea unui nivel superior de protecție împotriva amenințărilor cibernetice. Certificarea SL2 impune cerințe mai stricte și o rezistență sporită de securitate decât SL1, care a fost obținută anul trecut.

În plus față de noul standard, TÜV Rheinland a certificat Schneider Electric și procesele de securitate cibernetică utilizate pentru dezvoltarea produselor companiei, inclusiv NMC3, ca fiind conforme cu ISASecure® Secure Development Lifecycle Assurance (SDLA).

NMC3 este încorporat în majoritatea produselor Schneider Electric EcoStruxure IT DCIM și oferă o aplicație de management complexă, accesibilă de la distanță, prin rețea, pentru infrastructura critică de alimentare și răcire.

„Conform Barometrului de risc Allianz din 2024, incidentele cibernetice sunt clasate drept principala preocupare în mediul de business. La un cost mediu raportat de peste 4 milioane USD per incident, înțelegem de ce securitatea cibernetică se află în fruntea listei de priorități pentru CIO”, a declarat Kevin Brown, SVP pentru EcoStruxure IT, Data Center Business, Schneider Electric. „Prin obținerea acestor certificări de securitate cibernetică, IEC 62443-4-2 SL2 și ISASecure® SDLA, Schneider Electric este lider în industrie cu această certificare dublă, contribuind la reducerea riscurilor pentru infrastructura critică.”

Sistemul EcoStruxure IT Secure NMC oferă o gestionare îmbunătățită a firmware-ului încorporat datorită unui nou instrument dedicat. Secure NMC System Tool accelerează procesul greoi de cercetare și instalare a celui mai recent firmware pe toate dispozitivele cu până la 90%. Utilizatorii nu mai trebuie să caute firmware ad-hoc, să verifice dacă acel firmware este cel mai recent pentru dispozitivul respectiv și să citească notele de lansare pentru a înțelege ce este inclus în noua versiune înainte de a o descărca și de a actualiza dispozitivul. Secure NMC System Tool informează clienții că noul firmware este disponibil și îi îndrumă să instaleze noua versiune.

„EcoStruxure IT oferă clienților o abordare nouă – flexibilitatea de a-și gestiona infrastructura IT așa cum doresc, gestionând în același timp conformitatea cu normele de securitate cibernetică, deoarece siguranța nu trebuie să implice doar procese și proceduri complicate”, a spus Brown. „Suntem primii din industrie care furnizează această soluție, urmărindu-ne angajamentul de a asigura o infrastructură IT rezistentă, sigură și sustenabilă.”