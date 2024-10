FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI Google și Vodafone, acord pentru servicii cloud, securitate cibernetică și dispozitive în Europa și Africa Ionut Razvan Share







Vodafone și Google anunță astăzi o extindere strategică a parteneriatului lor existent, cu o nouă perioadă de zece ani, cu scopul de a oferi noi servicii, dispozitive și experiențe de televiziune milioanelor de clienți Vodafone din Europa și Africa, susținute de Google Cloud și modelele de inteligență artificială generativă Gemini. Acordul include servicii de stocare, securitate și asistență AI pentru clienții Vodafone din 15 țări, precum și pentru partenerii săi din alte 45 de piețe din întreaga lume, în timp ce Google va utiliza serviciile Vodafone de conectivitate fixă ​​și mobilă pentru a îmbunătăți productivitatea angajaților. „Împreună, Vodafone și Google vor aduce conținut nou și dispozitive bazate pe AI către milioane de consumatori. Folosind aceste servicii, clienții noștri pot descoperi noi modalități de a învăța, de a crea și de a comunica, precum și de a beneficia de conținut TV, la o scară fără precedent”, a declarat Margherita Della Valle, CEO al Grupului Vodafone. „Extinderea parteneriatului nostru cu Vodafone ne va ajuta să aducem cele mai avansate produse și servicii ale noastre cu inteligență artificială, inclusiv modelele noastre Gemini, către mai mulți oameni din Europa și Africa. Sunt entuziasmat să văd cum clienții Vodafone, micile companii și autoritățile guvernamentale vor folosi inteligența artificială generativă și Google Cloud pentru a transforma modul în care lucrează și accesează informații”, a menționat Sundar Pichai, CEO Google și Alphabet. Lideri în îmbunătățirea experiențelor consumatorilor Un obiectiv cheie al parteneriatului dintre Vodafone și Google este să ajute consumatorii să profite de cele mai noi tehnologii hardware și digitale, inclusiv aplicații bazate pe AI și cloud. Cele două companii vor colabora pentru a îmbunătăți și extinde oferta de produse și servicii disponibile atât în magazine, cât și online, oferind o experiență îmbunătățită clienților, bazată pe avantajele inteligenței artificiale. Vodafone va putea să ofere consumatorilor produse pe bază de abonament YouTube și planuri de abonament Google One, cum ar fi cele pentru stocare sau AI Premium, alături de o gamă de dispozitive Pixel și alte dispozitive Android. Vodafone și Google vor lucra la îmbunătățirea Vodafone TV (care utilizează Android TV) și vor folosi capabilitățile avansate de AI generativă de la Google Cloud pentru a oferi utilizatorilor Vodafone TV funcții suplimentare de descoperire a conținutului TV, recompense și oferte, precum și monetizarea conținutului prin Google Ad Manager pentru o experiență publicitară mai bună. În plus, echipele explorează o integrare mai profundă a YouTube pe dispozitivele Vodafone TV. Transformare digitală și securitate: Alimentate de inteligența artificială generativă de la Google Cloud Vodafone și Google Cloud au deja o colaborare solidă. Companiile au lucrat împreună pentru a crea un depozit de date (‘data lake’) care găzduiește datele Vodafone și serviciile sale existente de AI și analiză de date pe Google Cloud, pentru a asigura securitatea maximă și respectarea cerințelor legale. Cu noul parteneriat extins, Vodafone va folosi Vertex AI, platforma de inteligență artificială de la Google Cloud, pentru a dezvolta, implementa și extinde modele de machine learning și aplicații AI, folosind modelele Gemini de la Google. Acest lucru va accelera procesul prin care Vodafone poate inova și lansa noi produse în mai multe țări. Prin acest parteneriat, Vodafone își propune să ofere clienților business o protecție cibernetică avansată, cu o soluție de securitate nativă în cloud, utilizând platforma de operațiuni de securitate de la Google Cloud. Aceasta va gestiona incidentele și evenimentele de securitate, folosind cele mai noi instrumente software de protecție. Vodafone va folosi, de asemenea, această platformă pentru dezvoltarea anumitor produse și servicii, asigurându-se că sunt sigure încă din faza de proiectare, pentru a proteja clienții online. Ambele companii intenționează să promoveze standarde universale în domenii precum siguranța online, dezvoltarea responsabilă a AI, performanța rețelelor și interoperabilitatea, pentru a crește eficiența industrială, a stimula inovația și a îmbunătăți serviciile publice la scară largă. Prin acest parteneriat, Vodafone va aduce mai aproape de oameni cloud-ul alimentat de AI, conținutul și conectivitatea.

