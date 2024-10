AI. NEWS FEATURED STIRI Big Data Week, în plină revoluție AI Ionut Razvan Share







Big Data Week, principalul eveniment care prezintă fenomenul datelor la nivel internațional, revine la București cu analiza complexă a domeniului datelor și inteligenței artificiale, prin inițiativa și organizarea companiilor de tehnologie specializate în servicii de big data și management de infrastructură – eSolutions și MetalSoft. Dezvoltat în jurul a două tematici mari – Big Data (infrastructură, cloud, tool-uri, soluții, implementări, tendințe) și AI (studii de caz, soluții, produse, algoritmi complecși de ML, leadership, management, etică și guvernanță), evenimentul va aborda amplu revoluția tehnologică în miljocul căreia ne aflăm și care modelează astăzi societatea și economia. Big Data Week se desfășoară pe 15 și 16 octombrie, prin conferințe principale organizate la Hotel Novotel, pe cele două domenii de interes (Big Data Insights – 15 octombrie și AI & ML Innovations – 16 octombrie), precum și printr-o suită de nouă workshop-uri complementare, împărțite în cele două zile, pe aceleași direcții majore. Ca follow-up al evenimentului, se adaugă și ziua de 17 octombrie, printr-un meet-up dedicat temei AI, alături de echipa Bolt. Evenimentul își propune să aducă împreună comunitatea de big data și de business, oferind informație de valoare despre noutățile tehnologice, tendințele, strategiile din domeniul datelor și inteligenței artificiale și cum se aplică cu succes prin inovație și eficiență. Pentru prima dată, rolul de formare și educare este adus în lumină substanțial prin numeroasele workshop-uri destinate dezvoltării de abilități practice, pe subiecte specializate. În contextul boom-ului AI, dinamica din piața muncii va fi construită în jurul acestor tehnologii, astfel că dobândirea de skill-uri și oportunitățile noi de carieră în această direcție devin prioritare. Aproximativ 40 de speakeri de pe plan local și internațional vor analiza proiectele și tehnologiile specifice, aducând în discuție tendințe, bune practici, strategii, scenarii de utilizare a tehnologiilor și implementări de succes din diferite industrii: tehnologie, mobilitate, telecom, retail, banking, automotive, energie și utilități. Cum gestionarea datelor și implementarea tehnologiei AI în organizații este vitală astăzi și ocupă un rol central în strategie, prezentările se adresează deopotrivă leadership-ului tehnic și operațional. În zilele dedicate fiecărei tematici majore, vor fi prezentări și workshop-uri aplicate despre implementările de big data, analizate din toate perspectivele, dar și talk-uri despre trend-uri și schimbări care apar în industrie sub impactul fenomenului AI, susținute de reprezentanții unor companii precum: Adobe Romania, Adore Me, Bolt, Cloudera, CloudHero, Cockroach Labs, Confluent, CrowdStrike, Deloitte Technology Delivery Center, diconium România, Endava, EPAM România, eSolutions, Freshful, IBM, ING Hubs România, MetalSoft, METRO.digital, Qvest Digital, Tudor Galoș Consulting, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, _VOIS. De la noi trend-uri în colectarea, stocarea, transformarea, procesarea și managementul datelor până la platforme moderne de date, cloud-native sau hibride, prezentările vor aborda și subiecte precum tehnologii open source, generare de date sintetice, strategii și bune practici în dezvoltarea unor arhitecturi pentru o mai mare scalabilitate și eficiență operațională. Nu vor lipsi prezentări despre scalarea și reantrenarea modelelor de machine-learning, vehicule autonome, asistenți AI pentru infrastructură și networking, consolidarea securității cibernetice a infrastructurii esențiale de energie cu ajutorul AI, variate tipuri de algoritmi și eficiența acestora pentru diverse situații de business, precum și rolul strategic al companiilor mici de tehnologie în revoluția AI. Workshop-urile cu rol educativ, care completează prezentările din cele două zile, acoperă o gamă variată de teme. Acestea includ managementul infrastructurii on-premise cu Kubernetes, procesarea fluxurilor de date end-to-end în platforme moderne dedicate, utilizarea instrumentelor de inteligență artificială generativă în industria de IT sau de retail. De asemenea, se abordează optimizarea costurilor de cloud cu BigQuery în diverse scenarii de utilizare, analiza de date folosind MicroStrategy cu exemple practice și lucru interactiv. În plus, se explorează guvernanța AI (etică și reglementare), precum și aplicabilitatea metodologiei Agile pentru managementul schimbării în era AI, cu exemple și paralele cu proiecte din viața reală. „Suntem în plină revoluție AI, cu un impact uriaș în societate și economie, iar această tehnologie-fenomen este o forță pentru inovație și eficiență. Prin adopția sa la scară largă, prin explozia datelor care reprezintă fundamentul aplicațiilor AI și în plin proces de automatizare, devine definitoriu să aprofundăm și să contribuim la dinamica absolută a expertizei AI. Ca specialiști în domeniu, continuăm să investim pe plan local în educarea mediului de business despre evoluția spectaculoasă generată de date și de AI și, cu precădere, despre valorificarea acestui avans tehnologic fără precedent. De aceea, ducem mai departe Big Data Week alături de partenerii noștri, vorbind despre schimbările tehnologice, tendințe, provocări operaționale, aplicabilitate și rolul echipelor ultraspecializate și agile ca motor al acestor schimbări.”, declară Marian Sîmpetru, Managing Partner, eSolutions. „Inteligența artificială transformă modul în care organizațiile gestionează operațiunile, inclusiv managementul și diagnosticarea infrastructurilor de rețea, oferind soluții mai rapide și mai precise. Și noi, la MetalSoft, am adoptat această strategie și ne concentrăm pe dezvoltarea unor asistenți AI care nu doar că învață și se adaptează, dar și evită erorile comune prin metode riguroase de validare. Considerăm esențială înțelegerea modului în care tehnologiile emergente pot fi integrate în operațiunile noastre zilnice, asigurând atât securitatea datelor, cât și eficiența rețelelor. Împreună, putem modela viitorul infrastructurilor digitale, iar Big Data Week reprezintă o platformă importantă pentru acest demers.”, completează Alex Bordei, VP of Product Management, MetalSoft. Big Data Week Bucharest este la a șasea ediție în România, fiind un eveniment prezentat de eSolutions și MetalSoft și susținut de Bolt, Adobe Romania, Cloudera, CloudHero, Deloitte Technology Delivery Center, EPAM România, ING Hubs România, _VOIS și N-iX. Accesul la conferința Big Data Week Bucharest se face prin înregistrarea la eveniment și achiziționarea de bilete pe https://bucharest.bigdataweek.com. Big Data Week reunește la nivel global o comunitate de profesioniști a căror prioritate este îmbunătățirea procesului de adopție a acestor tehnologii și transferul de cunoștințe despre domeniul datelor. Prin organizarea unor evenimente de succes în ultimii 13 ani, în diferite puncte ale lumii, Big Data Week a devenit un proiect cu recunoaștere în Londra, Chicago, Barcelona, Madrid, São Paulo, Rio de Janeiro, Jakarta, Kuala Lumpur, Minsk și Leeds. AI – TENDINȚE ÎN 2025 (potrivit Analytics Insight) Pe măsură ce inteligența artificială continuă să remodeleze industrii, înțelegerea trend-urilor din diferite arii, de la automatizare și Machine Learning la domeniul medical prin AI sau Edge Computing și mai ales a abilităților necesare, va fi definitorie în 2025. Trend-urile emergente în AI în 2025 vor fi: Expansiunea Generative AI Generative AI va transforma industriile creative prin automatizarea creării de conținut – utilizare extinsă pentru crearea de text, imagine și video la un nivel de înaltă calitate. Tehnologia va aduce noi modalități pentru a inova, personaliza și eficientiza domeniile creative – marketing, advertising, design. Personalizare prin AI Tehnologia își va adânci rolul în crearea experiențelor personalizate, în special în domenii precum cel al serviciilor medicale, comerț electronic și divertisment. De mai mult timp, jucători mari precum Netflix și Amazon folosesc algoritmi AI pentru a analiza datele consumatorilor și a le customiza recomandările în funcție de preferințe. În 2025, acest trend se va intensifica major, crescând în mod considerabil încrederea și dependența de această tehnologie. AI va analiza comportamentul de consum pentru a oferi interacțiuni și servicii ultrapersonalizate. AI în domeniul serviciilor medicale Inteligența artificială va fi folosită major în sănătate; va fi o explozie. De la diagnostic AI-powered la chirurgie robotică, tehnologia va revoluționa domeniul serviciilor medicale, iar precizia în operații, analizele predictive bazate pe AI, precum și diagnosticele și recomandările oferite în timp real în telemedicină vor fi avantaje certe. Augmentarea rolurilor specialiștilor AI va crește semnificativ responsabilitățile și task-urile oamenilor, iar acest lucru va fi prevalent în domenii precum cel financiar, legal, educație. Tehnologia va automatiza task-urile repetitive, permițându-le oamenilor să se concentreze pe identificarea soluțiilor la probleme complexe și pe luarea deciziilor. Focus pe etică și reglementare Prin adoptarea la scară largă a inteligenței artificiale, considerațiile etice și de reglemntare vor deveni critice. Va fi necesar ca subiecte precum data privacy, transparența, bias-ul algoritmic etc. să fie în centrul atenției oranizațiilor și autorităților care vor trebui să prioritizeze existența practicilor responsabile ale AI pentru a asigura beneficiile tehnologiei în societate. 2025 va fi anul cu o dinamică absolută în jurul expertizei AI, iar abilități cheie ca gândirea critică, analitică și creativă, înțelegerea modului în care funcționează AI și big data, leadership-ul, adaptabilitatea și învățarea constantă, completate de soft skills ca reziliența, flexibilitatea, inteligența emoțională vor fi critice în mediile de lucru transformate de AI. Oportunitățile de joburi într-o piață dictată din ce în ce mai mult de inteligența artificială sunt: Specialiști în AI și Machine Learning În plin proces de automatizare, care aduce schimbări în numeroase industrii, cererea pentru astfel de specialiști va continua să crească. În 2025, cererea pentru ingineri ML, specialiști AI, data analysts va domina piața muncii, iar studiile spun că în 2025 vor apărea 97 milioane de noi roluri în conexiune cu AI. Specialiști în Data Analysis și Data Science Datele vor constitui în continuare coloana vertebrală pentru aplicațiile AI, așadar, pe măsură ce tehnologia devine din ce în ce mai integrată în procese, va crește și nevoia de specialiști și analiști de date care să interpreteze cantitatea uriașă de informații și să ajute în procesul de luare a deciziilor bazate pe date. Ingineri în robotică Odată cu boom-ul roboticii, va fi o cerere uriașă de ingineri care să facă design-ul, construcția și mentenanța sistemelor robotice, în special în domenii precum producție, servicii medicale și logistică. AI în Edge Computing Edge AI, unde datele sunt procesate mai aproape de sursă (ex: dispozitivele IoT), va aduce numeroase oportunități de job – mașini autonome, smart cities, automatizare industrială. Pentru luarea deciziilor în timp real va fi necesară specializarea în AI și Edge Computing. AI în sustenabilitate Rolul AI va fi major în adresarea provocărilor globale de tipul climate change. Soluții cu AI pentru optimizarea energiei, managementul resurselor, reducerea amprentei de carbon vor deschide noi joburi extrem de importante în tehnologia verde.

