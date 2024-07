STIRI TECH Tendințe de securitate în cloud: colaborarea Kaspersky cu ISG Ionut Razvan Share







Un număr din ce în ce mai mare de organizații se îndreaptă către medii cloud hibride și adoptă tehnologii de software de containerizare, ceea ce duce la o nevoie presantă de soluții îmbunătățite de securitate a volumului de lucru în cloud, a constatat un nou studiu. Angajându-se într-o misiune de explorare a complexității cloud-ului hibrid și a tehnologiilor native din cloud, Kaspersky și ISG și-au unit forțele într-un efort de cercetare cuprinzător pentru a înțelege și analiza acest nou mediu. Colaborarea lor a implicat sondarea a 310 lideri de companii mari, inclusiv CISO și CTO, responsabili pentru investiții strategice în tehnologie într-o gamă largă de industrii, în 12 țări. În colaborare cu ISG, Kaspersky a descoperit factori critici care modelează adoptarea cloud-ului hibrid și a tehnologiilor native din cloud în rândul companiilor mari în cadrul cercetării lor comune. Iată principalele constatări care au reieșit din această cercetare: Sondajul subliniază o migrare rapidă către mediile hibride cloud și adoptarea pe scară largă a tehnologiilor software de containerizare. Aproape fiecare organizație este dornică să-și îmbunătățească capacitățile native din cloud, valorificând atât infrastructurile on-premise, cât și cele cloud și extinzând strategiile de dezvoltare containerizată. Având în vedere că 71% dintre organizații folosesc deja platforme publice de cloud și 96% plănuiesc să adopte tehnologiile cloud-native în următorii doi ani, importanța momentului este incontestabilă. În plus, aproape trei sferturi din organizații se pregătesc să adopte tehnologia de containerizare pentru a se adapta la sarcinile de lucru în schimbare dinamică. În ciuda adoptării crescute a cloud-ului, soluțiile de securitate cibernetică se luptă să țină pasul cu provocările de securitate în evoluție asociate cu cloud-ul hibrid și mediile containerizate. Jumătate dintre organizațiile chestionate se confruntă în continuare cu provocările legate de securitatea datelor și de conformitate, în timp ce investiția în instrumente de securizare a volumului de lucru în cloud a devenit o prioritate de top pentru 54% dintre respondenți. Reflectând importanța din ce în ce mai mare a măsurilor de securitate în cloud, trei din cinci respondenți subliniază urgența monitorizării și soluționării proactive a configurațiilor greșite ale timpului de execuție ale activelor cloud. În plus, peste jumătate dintre respondenți caută soluții de securitate pentru volumul de lucru în cloud cu monitorizare continuă și capabilități de răspuns automat. Pe măsură ce containerizarea câștigă teren, 51% dintre participanți intenționează să investească în soluții pentru urmărirea în timp real a încălcărilor și alertelor asupra conformității containerelor, 43% acordând prioritate investițiilor în protocoalele de securitate shift-left. Potrivit rezultatelor sondajului, organizațiile care trec la medii cloud hibride și tehnologii de containerizare ar beneficia de o soluție de securitate cuprinzătoare. Această soluție ar trebui să includă mecanisme de predicție bazate pe AI și ML actualizate în mod constant, care analizează comportamentul utilizatorilor pentru a detecta și a atenua atacurile, asigurând astfel politici solide de protecție a datelor. O platformă unificată care să protejeze la nivel endpoint, serverele și sarcinile de lucru în cloud, este esențială. Această platformă ar trebui să cuprindă gestionarea centralizată a identității și brokerii de securitate pentru acces la cloud (CASB) pentru a spori vizibilitatea securității și pentru a implementa măsuri de securitate zero-trust. În plus, fluxurile integrate personalizate de informații despre amenințări sunt cruciale pentru serviciile cloud hibride, oferind analize în timp real, bogate în context, ale rutelor amenințărilor în mediile cloud, inclusiv informații despre originile amenințărilor, tactici, tehnici și proceduri.

