Enterprise IT se întoarce din Cloud

Noua tendință este, de fapt, returnarea datelor, aplicațiilor și resurselor din cloud-urile publice către instanțe private sau servere on-premises și este rezultatul reevaluării strategiilor de „cloud first” în lumina problemelor tehnologice globale, a provocărilor neprevăzute și evoluția necesarului în afaceri. Un beneficiu al repatrierii este posibila reducere a costurilor pe termen lung, în special pentru sarcinile de lucru cu cerințe stabile și previzibile de resurse. Prin readucerea aplicațiilor la sediu, companiile pot evita costurile variabile asociate cu serviciile cloud și pot reduce cheltuielile globale pentru IT. Îmbunătățirea performanței este un alt beneficiu semnificativ. Pentru aplicațiile care necesită o latență scăzută sau care au cerințe specifice de performanță, infrastructura locală poate oferi o experiență mai controlată și optimizată, care poate crește, la rândul său, productivitatea, în special pentru aplicațiile care necesită procesare în timp real. Provocări de repatriere din cloud Procesul nu este lipsit de provocări. Un important obstacol este investiția inițială necesară. Readucerea resurselor la sediu necesită adesea costuri inițiale substanțiale pentru hardware, software și infrastructură. Migrarea datelor poate fi complexă și riscantă, iar procesul poate consuma mult timp și poate necesita configurații hibride temporare, sporind complexitatea mediului IT al unei organizații. IGA și repatrierea din cloud Procesul implică migrarea atentă a aplicațiilor, datelor și serviciilor din mediile publice la centrele de date locale sau cloud-urile private. Pe măsură ce datele și aplicațiile se întorc la sediu, sunt necesare măsuri de securitate solide împotriva amenințărilor pe care furnizorii de cloud le gestionau. Capabilitățile mature IGA(identity governance and administration) sunt esențiale pentru repatrierea în cloud. IGA permite organizațiilor să mențină un control strict asupra cui are acces la anumite date, iar aplicațiile gestionează identitățile utilizatorilor, drepturile de acces și conformitatea între medii. Planificarea repatrierii din cloud Repatrierea din cloud necesită o planificare meticuloasă și o abordare strategică. Procesul începe cu evaluarea mediului cloud actual, organizațiile trebuind să-și evalueze infrastructura cloud existentă, inclusiv costurile, performanța, securitatea și conformitatea. Următorul pas este definirea clară a procesului, care implică identificarea aplicațiilor, seturilor de date și serviciilor care vor fi aduse înapoi. Organizațiile trebuie să ia în considerare beneficii intangibile, cum ar fi controlul asupra datelor și capacități de securitate îmbunătățite. Reducerea riscurilor pentru repatrierea din cloud Identificarea riscurilor potențiale și dezvoltarea strategiilor de atenuare este un alt aspect critic al repatrierii în cloud. Organizațiile trebuie să efectueze o evaluare amănunțită a riscurilor și să dezvolte planuri solide de atenuare. Planul de migrație este punctul culminant al procesului. Acesta ar trebui să conțină pașii de returnare a aplicațiilor și a datelor. Ar trebui să includă termene, resurse, cerințe tehnice și responsabilități pentru fiecare fază. Plus proceduri de testare și validare pentru a se asigura că sistemele funcționează corect în noul mediu. Crucial în planificare este faptul că organizația trebuie să aibă abilități pentru gestionarea infrastructurii repatriate. Acest lucru ar putea implica evaluarea capacităților echipei IT actuale, identificarea lacunelor de competențe și dezvoltarea programelor de formare. La final, organizațiile ar trebui să ia în considerare implicațiile pe termen lung ale repatrierii pentru strategia lor globală de IT. Aceasta include planificarea pentru scalabilitatea viitoare, luarea în considerare a modului în care repatrierea se încadrează în inițiativele mai largi de transformare digitală și asigurarea faptului că noua infrastructură se aliniază cu obiectivele de afaceri pe termen lung. Repatrierea din cloud nu este un punct final Repatrierea cloud reprezintă o schimbare semnificativă în operațiunile IT ale firmei. Nu reprezintă respingerea totală a cloud-ului, ci un echilibru care să acopere nevoile unei organizații. Repatrierea din cloud este un instrument strategic în evoluția continuă a IT-ului întreprinderii. Organizațiile preiau controlul asupra activelor digitale, își îmbunătățesc securitatea își alinieze infrastructura tehnologică cu obiectivele lor de afaceri.

