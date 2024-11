STIRI TECH Allied Telesis introduce seria x240 de switch-uri PoE++ multi-Gigabit Edge de 90 W Ionut Razvan Share







Proiectată pentru a răspunde cerințelor în continuă evoluție ale operațiunilor moderne de afaceri, seria x240 oferă flexibilitate, performanță și livrare de energie fără egal într-un design compact. Aceste switch-uri avansate Layer 3 multi-Gigabit sunt echipate cu uplink-uri de 10 Gigabit, ceea ce le face o soluție ideală pentru accesul la rețea de înaltă performanță. Oferind o putere de până la 90 de wați (PoE++) pe fiecare port, acesta îl face perfect pentru conectarea dispozitivelor consumatoare de energie, cum ar fi camerele de securitate în aer liber, punctele de acces și dispozitivele AV. Cele două legături în sus SFP+ permit o conexiune de date de înaltă performanță la nucleul rețelei unde sunt necesare distanțe mai mari. Porturile multi-Gigabit permit upgrade-uri fără întreruperi la punctele de acces Wi-Fi 6/6E și Wi-Fi 7, care necesită o performanță a conexiunii de date care depășește 1 Gbps, fără a fi nevoie să înlocuiți cablarea existentă, deoarece tehnologia multi-Gigabit acceptă lățimi de bandă de 2,5 Gbps și 5 Gbps pe cablurile vechi. Seria x240 oferă opțiuni excelente pentru clienții care caută flexibilitate, deoarece switch-urile acceptă rețelele definite de software sau de întreprindere și Ethernet Protection Switched Ring (EPSR) și ERPS G.8032 bazat pe standarde pentru integrarea inelului. Gestionarea și monitorizarea rețelei unificate Vista Manager™, împreună cu Autonomous Management Framework™ Plus (AMF Plus), lucrează împreună pentru a reduce costurile operaționale, pentru a îmbunătăți vizibilitatea rețelei și pentru a automatiza și simplifica gestionarea rețelei și a dispozitivelor. „Seria x240 reprezintă angajamentul nostru de a furniza soluții de rețea de ultimă generație care răspund nevoilor dinamice ale întreprinderilor moderne”, a declarat Rahul Gupta, Chief Technology Officer la Allied Telesis. „Cu capabilitățile sale multi-Gigabit, livrarea robustă a energiei și caracteristicile avansate de management, această serie este pregătită să suporte cel mai solicitant mediu de rețea”.

Tags: