Genetec: Adoptarea soluțiilor hibride în cloud se accelerează, iar influența strategică a IT-ului este tot mai mare

Pe măsură ce tot mai multe organizații analizează opțiunile de migrare în cloud pentru sistemele de securitate fizică, se conturează o preferință clară pentru o abordare hibridă. Aceasta le permite să îmbine infrastructura locală cu soluțiile cloud, în funcție de nevoile operaționale, buget și cerințele de stocare. Genetec a publicat rezultatele raportului anual State of Physical Security 2025. Bazat pe răspunsurile a peste 5.600 de profesioniști din domeniu – utilizatori finali, integratori, parteneri și consultanți, raportul oferă o analiză detaliată a tendințelor emergente care definesc securitatea fizică la nivel mondial. Raportul arată că 43% dintre utilizatorii finali estimează că vor adopta implementări hibride în următorii cinci ani – în timp ce doar 18% planifică o tranziție completă către cloud, iar 17% intenționează să rămână exclusiv cu soluții on-premises. Aceeași tendință este susținută și de consultanți și parteneri – 66% spun că vor recomanda clienților arhitecturi hibride în următorii ani. „Implementarea hibridă permite combinarea celor mai bune soluții, companiile păstrează controlul complet asupra modului în care își implementează sistemele în funcție de locație. Cu ajutorul unei arhitecturi deschise, pot utiliza cele mai potrivite tehnologii – fie în cloud, fie on-premises – fără compromisuri și fără a se bloca în soluții proprietare. Acest lucru le permite să implementeze mai rapid, să scaleze flexibil și să își îmbunătățească securitatea într-un mod eficient și sustenabil.” a declarat Christian Morin, Vicepreședinte Inginerie Produs, în cadrul Genetec Inc. Departamentele IT capătă un rol central în luarea deciziilor Dacă în urmă cu un deceniu sistemele de securitate fizică erau administrate în principal de departamente dedicate securității, astăzi IT-ul joacă un rol tot mai important. Creșterea implementărilor cloud și hibride, alături de necesitatea de a alinia securitatea fizică și cea cibernetică, au determinat implicarea activă a echipelor IT în procesele de achiziție și implementare. Conform raportului, 77% dintre utilizatorii finali declară că există deja o colaborare directă între departamentele de securitate fizică și cele de IT. Peste 50% dintre utilizatorii finali, integratorii de sistem și consultanții intervievați confirmă că specialiștii din departamentele IT sunt activ implicați în deciziile de achiziție privind securitatea fizică. „Rolul în continuă evoluție al securității fizice transformă fundamental modul în care organizațiile își protejează angajații, activele și rețelele. Odată cu implicarea IT-ului în adoptarea soluțiilor cloud și hibride, securitatea fizică devine mai rezilientă, mai inteligentă și mai bine adaptată noilor tipuri de amenințări.” a adăugat Morin. Crește interesul pentru AI, dar accentul rămâne pe aplicabilitatea practică Raportul Genetec indică și o creștere semnificativă a interesului pentru integrarea inteligenței artificiale (AI) în securitatea fizică. În 2025, 37% dintre utilizatorii finali planifică să implementeze funcționalități bazate pe AI – comparativ cu doar 10% în 2024. Această creștere este însoțită de o atitudine pragmatică: 42% dintre utilizatori consideră AI-ul un instrument menit să eficientizeze operațiunile, nu un scop în sine. Organizațiile se concentrează pe utilizări clare și utile – de la îmbunătățirea detectării amenințărilor la automatizarea sarcinilor repetitive, având în vedere automatizarea inteligentă ca obiectiv pe termen lung.

