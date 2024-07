STIRI Studiu Romanian Software: 1 din 2 specialiști HR întâmpină provocări în implementarea modificărilor legislative în mod corect Ionut Razvan Share







Romanian Software, parte a grupului SD Worx și unul dintre liderii pieţei de software în domeniul resurselor umane, anunță rezultatele studiului „Strategii de HR în 2024: Conformitate legislativă și eficiență în salarizare și administrare de personal”. Studiul are la bază răspunsurile reprezentanților HR din 300 de companii românești, companii de toate dimensiunile, atât din București, cât și din celelalte orașe ale țării. Studiul și-a propus nu doar să realizeze o radiografie a pieței muncii, ci și să ofere soluții concrete specialiștilor HR de a se adapta într-o piață a muncii cu legislație schimbătoare. În acest scop, au fost analizate mai multe teme de interes: atitudinile și îngrijorările legate de legislația fluctuantă și resursele interne, provocările operaționale, gestionarea schimbărilor legislative, strategii de adaptare, prioritățile și obiectivele pentru 2024. „Am vrut să realizăm un studiu despre reziliență în fața schimbării. În 2023, specialiștii HR s-au confruntat cu peste 80 de modificări legislative. De la schimbări în raportarea fiscală, la reconfigurări ale salariului minim și taxarea beneficiilor în natură, fiecare modificare a adus cu sine provocări distincte, dar și oportunități strategice. A fost greu? A fost ușor? Cum s-au adaptat? Ne dorim ca rezultatele obținute să ofere o analiză a modului în care specialiștii în HR au reușit să treacă prin toate schimbările, evaluându-le atitudinile, dar și strategiile de adaptare în fața incertitudinilor legislative.” – a declarat Victor Dragomirescu, CEO Romanian Software. Specialiștii HR în fața legislației: 60% sunt îngrijorați de frecvența schimbărilor legislative Pe măsură ce legislația devine tot mai provocatoare, 6 din 10 specialiști HR își exprimă îngrijorarea privind dificultatea de a implementa modificările necesare, 29% sunt neutri, iar doar 10% nu au griji legate de schimbările legislative. 8 din 10 specialiști HR se așteaptă la un număr la fel de mare de modificări legislative precum în anii anteriori Anul 2024 se anunță la fel de complicat legislativ ca 2023, 80% dintre specialiștii HR așteptându-se la un număr similar de modificări legislative, 13% având o opinie neutră, iar 6% fiind în dezacord. Această îngrijorare majoritară evidențiază provocarea continuă de a ține pasul cu noile reglementări. Sub presiunea legislației: specialiștii HR între conformitate, timp și buget 55.1% dintre specialiștii HR consideră implementarea corectă a modificărilor legislative drept cea mai mare dificultate, indicând lipsa de resurse și claritate. De asemenea, 53.1% subliniază importanța respectării termenelor legale, sugerând presiunea autorităților și necesitatea adaptării rapide a proceselor interne. În final, 49.2% consideră dificilă bugetarea eficientă a resurselor umane din cauza incertitudinii impactului legislativ asupra bugetelor și a dificultății realizării proiecțiilor financiare. Situația în departamentul HR: 1 din 3 oameni de HR simte că nu are suficienți specialiști în echipă Doar 38% dintre specialiștii HR se simt încrezători în capabilitățile interne în fața legislației în continuă schimbare, în timp ce 32.5% recunosc lipsa angajaților specializați necesari pentru a monitoriza, evalua și implementa aceste schimbări. O alternativă de adaptare în fața modificărilor legislative este formarea angajaților din afara departamentului (23%). Descoperă soluțiile strategice ale departamentelor HR pentru a ține pasul cu schimbările legislative, nivelul digitalizării, planurile pentru 2024 și strategiile de implementare, descărcând varianta completă a studiului.

