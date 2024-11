STIRI TECH Camere tip turelă cu senzor 4K de la Axis Ionut Razvan Share







Axis Communications, lider în tehnologia video de rețea, anunță noua generație de camere tip dome – turelă din seria AXIS M31. Aceste modele compacte și discrete oferă opțiuni flexibile de instalare, atât pentru interior, cât și pentru exterior. Modelul AXIS M3125-LVE oferă o rezoluție de 2 MP, în timp ce AXIS M3126-LVE și AXIS M3128-LVE asigură rezoluții de 4 MP și, respectiv, 8 MP. Tehnologia WDR păstrează detaliile într-un cadru ce conține atât zone luminoase, cât și întunecate, iar funcția OptimizedIR permite supravegherea chiar și în întuneric total. Cu o unitate de procesare bazată pe deep learning (DLPU), aceste camere inteligente permit rularea unor analize puternice direct pe dispozitiv. De exemplu, vin preinstalate cu AXIS Object Analytics pentru a detecta, clasifica, urmări și număra obiecte, precum persoane și vehicule. DLPU-ul oferă, de asemenea, metadate valoroase ce facilitează căutări rapide, ușoare și eficiente în înregistrările video, fie în timp real, fie în materiale salvate. Caracteristici principale: Calitate excelentă a imaginii, până la 4K;

WDR, Lightfinder și OptimizedIR;

Disponibile în culorile negru sau alb;

Analize video bazate pe inteligență artificială;

Securitate cibernetică încorporată cu Axis Edge Vault. Cu o gamă variată de accesorii de montare, aceste domuri pot fi instalate pe pereți sau plafoane. Compacte și discrete, ele sunt disponibile în culorile negru sau alb. În plus, Axis Edge Vault, o platformă hardware de securitate cibernetică, protejează dispozitivul și datele sensibile împotriva accesului neautorizat. Aceste camere sunt certificate FIPS 140-3 Nivel 3 pentru stocarea și utilizarea sigură a cheilor criptografice. Dacă sunteți în căutare de o cameră accesibilă, de tip turelă, care să ofere o calitate excelentă a imaginii, chiar și în condiții de iluminare dificilă, puteți alege din noua generație a seriei AXIS M31. Aceste camere inteligente, bazate pe inteligență artificială, oferă flexibilitate în instalare, atât pentru interior, cât și pentru exterior.

