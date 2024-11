STIRI Packeta România: Livrarea la punctele pick-up și lockere proprii și ale partenerilor – o soluție alternativă eficientă în perioada aglomerată de Black Friday Ionut Razvan Share







Pentru clienții din România, livrarea produselor comandate internațional devine considerabil mai eficientă de Black Friday 2024, chiar dacă volumele de colete cresc semnificativ. Datorită serviciilor multiple de livrare oferite de Packeta România, integrate în platformă, precum livrarea la adresă, la puncte pick-up și lockere, clienții vor putea primi mai rapid produsele comandate din străinătate. Sprijin pentru magazinele românești care se extind pe piețele internaționale Interesul pentru extinderea internațională continuă să crească în rândul retailerilor din România. Conform estimărilor Packeta România, 7 din 10 magazine online românești au planuri de extindere pe piețele internaționale, având ca destinații preferate țările cu comunități românești importante, precum Italia, Spania, Germania, Anglia, Ungaria și Polonia. Această oportunitate permite retailerilor să își crească vizibilitatea internațională și să valorifice interesul tot mai mare al consumatorilor străini pentru produsele românești. Packeta România devine, astfel, un partener strategic în sprijinirea acestei extinderi printr-o rețea logistică vastă, ce include livrarea la adresă în 33 de țări, peste 167.000 puncte pick-up livrare la puncte pick-up și 8.000 de lockere Z-BOX în Europa. Soluțiile flexibile de livrare și returnare permit magazinelor românești să gestioneze eficient un volum crescut de comenzi internaționale și să ofere clienților o experiență de cumpărare facilă și rapidă. Recomandări pentru livrări rapide și eficiente de Black Friday Pentru a evita întârzierile cauzate de volumul mare de colete din perioada Black Friday, Packeta recomandă magazinelor online și sellerilor să opteze și pentru serviciile de „Out of Home Delivery” la punctele pick-up (PUDO) și lockere. Din cauza aglomerației specifice perioadei Black Friday, livrarea la punctele pick-up și lockere reprezintă o alternativă rapidă și eficientă, oferind clienților opțiuni suplimentare pentru ridicarea coletelor. Același sfat se aplică și magazinelor românești care livrează cross-border, conectându-se la rețeaua Packeta de puncte pick-up și lockere din străinătate pentru a asigura o experiență de livrare rapidă și eficientă în perioadele de vârf. Pentru a sprijini creșterea fluxului de colete din acest sezon, Packeta a suplimentat capacitatea rețelei sale în 2024, dublând-o în unele țări precum Cehia, Slovacia și Ungaria, și consolidând rețeaua de transport internațional (Line Haul). De asemenea, compania a încheiat parteneriate noi, asigurându-se astfel că toate coletele ajung la timp, atât la nivel național, cât și internațional. Tehnologii avansate pentru livrări eficiente Packeta Group investește în mod constant în tehnologii moderne pentru a îmbunătăți experiența de livrare. Aplicația mobilă Packeta, cu peste 10 milioane de descărcări, facilitează monitorizarea comenzilor și oferă o experiență de utilizare intuitivă. În plus, în depozitele din Cehia, roboții PackMan, specializați în sortare automată, gestionează un flux de peste 10.000 de colete pe oră, dublând eficiența sortării manuale și asigurând o procesare rapidă chiar și în perioadele de vârf, cum este Black Friday. „Reducerea timpilor de livrare este o componentă-cheie pentru succesul comerțului online în perioada aglomerată de Black Friday. Prin rețeaua extinsă de puncte pick-up locală și internațională și soluțiile tehnologice avansate, susținem magazinele online din România în expansiunea lor pe piețele internaționale, oferindu-le o logistică fiabilă și accesibilă clienților internaționali”, spune Alexandr Jeleascov, Managing Director Packeta România. Black Friday – Oportunitate de creștere pe piețele internaționale Această perioadă prelungită de reduceri este esențială pentru retailerii români care vor să își dezvolte baza de clienți pe piețele externe. În Europa, evenimentul Black Friday se desfășoară pe parcursul mai multor săptămâni, oferind mai mult timp consumatorilor pentru a compara prețuri și a accesa reducerile dorite. Cu ajutorul serviciilor Packeta, magazinele românești pot răspunde prompt nevoilor variate ale consumatorilor internaționali, fie prin opțiuni multiple de livrare, fie prin servicii simplificate de retur și customer suport multilingv. Packeta România își continuă misiunea de a facilita accesul magazinelor românești la piețele externe și de a asigura o experiență de cumpărare rapidă și sigură pentru clienți, sprijinind astfel succesul și expansiunea acestora în contextul Black Friday și pe tot parcursul anului.

