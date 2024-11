FEATURED STIRI Black Friday 2024 – telefoanele Infinix au prețuri speciale Ionut Razvan Share







Infinix, un brand de tehnologie creat pentru consumatorii tineri, anunță produsele ce vor intra în oferta de Black Friday 2024. Pentru cei aflați în căutarea unui smartphone accesibil, cu un design modern și caracteristici avansate, Infinix oferă o selecție diversificată de modele, adaptate pentru orice tip de utilizare. Indiferent dacă utilizatorii sunt pasionați de fotografie, multimedia, gaming sau caută un dispozitiv performant pentru activitățile zilnice, Infinix le pune la dispoziție opțiuni care îmbină perfect calitatea, tehnologia avansată și prețurile competitive. Odată cu această campanie de Black Friday, Infinix reconfirmă angajamentul de a oferi produse inovatoare, create pentru a satisface nevoile și așteptările tinerilor consumatori din întreaga lume. Iată care sunt telefoanele Infinix ce vor putea fi găsite în oferta partenerilor locali: eMAG Infinix Smart 8 3GB RAM/64GB stocare

Infinix Note 40 8GB RAM/256GB stocare

Infinix Note 40 Pro 12GB RAM/256GB stocare Carrefour (unde Black Friday deja a început) Infinix Smart 8 3GB RAM/64GB stocare – 289 RON

Infinix Hot 40i 8GB RAM/256GB stocare – 439 RON

Infinix Note 40 Pro 12GB RAM/256GB stocare 1299 RON Flanco Infinix Smart 8 3GB RAM/64GB stocare

Infinix Hot 40i 8GB RAM/256GB stocare

Infinix Hot 40 Pro 8GB RAM/256GB stocare Infinix Smart 8 este smartphone-ul ideal pentru cei care își doresc un telefon accesibil, cu un design modern și funcții esențiale pentru utilizarea de zi cu zi. Acesta oferă o experiență fluidă datorită bateriei durabile și ecranului generos, perfect pentru navigare și multimedia, făcându-l o alegere excelentă pentru un buget redus. Seria Infinix Hot 40 este creată pentru utilizatorii care își doresc un smartphone fiabil, cu performanțe echilibrate și un preț accesibil. Modelul Hot 40i oferă toate funcțiile esențiale pentru o experiență zilnică fluidă, de la un ecran generos și o baterie de lungă durată, până la o cameră care surprinde imagini clare, ideale pentru rețelele sociale. Pentru cei care caută un plus de putere și performanță, Infinix Hot 40 Pro vine echipat cu specificații îmbunătățite, o cameră mai performantă și o capacitate de stocare extinsă, fiind perfect pentru utilizatorii activi și pasionați de multimedia. În perioada Black Friday, ambele modele din seria Hot 40 vor fi disponibile la prețuri promoționale, oferind o valoare excelentă pentru orice tip de utilizare. Seria Infinix Note reprezintă combinația perfectă între performanță avansată și accesibilitate, oferind o gamă de smartphone-uri versatile, concepute pentru utilizatorii activi și dinamici. Cu un design modern și specificații de top, modelele Note 40 și Note 40 Pro impresionează prin puterea de procesare, ecranul generos și camerele de înaltă rezoluție, ideale pentru captarea fiecărui moment. Pentru cei care caută viteze de conectivitate de ultimă generație, modelul Infinix Note 40 Pro 5G+ adaugă avantajul rețelei 5G, asigurând o navigare ultra-rapidă și o experiență de streaming optimizată. În perioada Black Friday, aceste modele vor beneficia de prețuri speciale, astfel încât utilizatorii să se bucure de un smartphone premium fără a compromite bugetul.

