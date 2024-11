PC Garage anunță cel mai mare Black Friday de Gaming

PC Garage, unul dintre cele mai mari magazine online de produse IT și electronice din România, anunță începerea celui mai mare Black Friday de Gaming pe data de 8 noiembrie 2024, de la ora 00:00. Pasionații de gaming și tehnologie vor avea acces la o gamă largă de PC-uri și laptopuri de gaming, alături de o selecție variată de periferice și componente accesibile pentru toate bugetele.

Black Friday rămâne un moment mult așteptat de toți cei care iubesc cumpărăturile și ofertele atractive. Este ocazia anuală când pasionații de gaming, tehnologie și utilizatorii obișnuiți își achiziționează produsele preferate la prețuri reduse. În acest an, PC Garage oferă o oportunitate unică pentru cei pasionați de gaming să își achiziționeze sisteme noi, periferice și accesorii la prețuri speciale. Pentru ediția 2024 a Black Friday de Gaming, PC Garage pune la dispoziție:

• Peste 8.000 de componente

• Peste 1000 de sisteme de gaming asamblate de PC Garage

• Peste 3.000 de laptopuri de gaming, office și multimedia

• Peste 6.000 de periferice de gaming

• Peste 1.200 de scaune și birouri de gaming

• Peste 1.300 de monitoare

• Peste 1.000 de televizoare și smartphone-uri

• Peste 600 de routere wireless, NAS-uri, switch-uri și UPS-uri

Patru PC-uri Black Friday Edition

1. Zmeu Legendar Black Friday Edition

2. Balaur Legendar Black Friday Edition

3. Dragon Legendar Black Friday Edition

4. Greuceanu Legendar Black Friday Edition

Battle Packs din fiecare gamă

1. Battle Pack Zmeu

2. Battle Pack Balaur

3. Battle Pack Dragon

4. Battle Pack Greuceanu

Printre produsele vedetă de anul acesta se numără următoarele produse:

PC Gaming

• PC Gaming BALAUR Legendar Black Friday Edition – 28% reducere

• PC Gaming ZMEU Battle Pack Black Friday Edition (include PC Gaming , Monitor Gaming, Mouse, Tastatura, Casti, Mouse pad) – 25% reducere

Laptop

• Laptop ASUS Gaming 15.6” TUF A15 FA507NUR, FHD 144Hz, AMD Ryzen 7 7435HS, 16GB DDR5, 512GB SSD, GeForce RTX 4050 – 2100 RON reducere

• Laptop MSI Gaming 15.6” Cyborg 15 A12UC, FHD 144Hz, Intel i5-12450H, 16GB DDR5, 512GB SSD, GeForce RTX 3050 – 450 RON reducere

Periferice și accesorii gaming

• Mouse Gaming Logitech G Pro X Superlight Lightspeed Wireless, ultra usor 63g -25% reducere

• Mouse Gaming Logitech G102 Lightsync RGB Black – 40% reducere

• Mouse Gaming Genesis Zircon 500 Black – 33% reducere

• Mouse Gaming Razer Viper V3 HyperSpeed Black – 35% reducere

• Mouse Gaming AQIRYS Zephyr White – 36% reducere

• Mouse Gaming Corsair KATAR PRO XT – 24% reducere

• Casti Gaming Razer Blackshark V2 X Green – 35% reducere

• Casti Gaming Corsair HS65 Surround Carbon – 41% reducere

• Casti Gaming Logitech G733 Lightspeed Wireless RGB Black – 20% reducere

• Birou Gaming Genesis Holm 200, Iluminare RGB, Negru – 23% reducere

• Scaun gaming Genesis TRIT 600 RGB Black – 26% reducere

• Scaun gaming ASUS ROG Destrier Ergo Black – 1080 RON reducere

• Sistem Home Cinema Razer Leviathan V2 X – 28% reducere

• Monitor MSI Gaming G2412F 23.8 inch FHD IPS 1 ms 180 Hz – 150 RON reducere

Componente

• Cooler CPU ID-Cooling FROZN A620 PRO SE -42% reducere

• Sursa Thermaltake Toughpower GX1, 80+ Gold, 600W -24% reducere

• Carcasa ALPHAGEAR Purifier 2.0 Mesh ARGB black -20% reducere

• Placa video Gainward GeForce RTX 4070 GHOST 12GB GDDR6 192-bit DLSS 3.0 – Cel mai bun preț din an

• Placa video GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER GAMING OC 16GB GDDR6X 256-bit DLSS 3.0 – Cel mai bun preț din an

• Placa video XFX Radeon RX 7800 XT Speedster SWFT 210 Core Edition 16GB GDDR6 256-bit – Cel mai bun preț din an

• Procesor Intel Raptor Lake Refresh, Core i7 14700KF 3.4GHz box – Cel mai bun preț din an

• Procesor AMD Ryzen 5 7600X 4.7GHz box – Cel mai bun preț din an

Non Gaming

• Mouse Logitech M185, Wireless, Red – 33% reducere

• Mouse Logitech M220 Silent, Wireless, Black – 40% reducere

• Multifunctionala Epson L3266 InkJet CISS, Color, Format A4, Wi-Fi – 300 RON reducere

• Network Attached Storage Qnap TS-264 8GB – 850 RON reducere

Pentru a profita la maximum de campania Black Friday de la PC Garage, iată câteva recomandări:

• Este indicat să aveți un cont înregistrat pe site-ul PC Garage, cu informațiile actualizate legate de adresa de livrare, numărul de telefon și numele complet.

• Dacă aveți deja un wishlist salvat, este suficient să adăugați produsele dorite în coșul de cumpărături.

• Verificați și celelalte oferte din pagina principală a campaniei.

• După ce ați selectat produsele, adresa de livrare și modalitatea de plată, apăsați butonul „Trimite comanda”. Costul de livrare va fi afișat înainte de finalizarea comenzii.

• Livrarea comenzii se va face prin curier sau poate fi ridicată de la easybox (în funcție de dimensiunile coletului), după primirea SMS-ului de confirmare.

Pentru a rămâne la curent cu toate ofertele de Black Friday 2024, abonați-vă la newsletterul PC Garage și veți fi primii informați despre noutăți și reduceri în cadrul celui mai așteptat eveniment al anului.