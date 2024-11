STIRI Bitcoin atinge un nou record istoric Ionut Razvan Share







Bitcoin și-a doborât din nou recordul, atingând un maxim istoric de 75.000 USD, depășind recordul din martie 2024 de 73.738 USD, anunță astăzi Binance. Acest lucru se întâmplă după ce rezultatele preliminare au arătat că Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale din SUA, deși numărătoarea voturilor este încă în curs. În mod tradițional, creșterea Bitcoin a avut un efect pozitiv asupra altor active cripto. De la începutul anului 2024, Bitcoin a înregistrat o creștere de peste 70%. Noul record este asociat cu susținerea prețului Bitcoin de către o serie de factori macroeconomici și politici. Unul dintre principalele motive pentru această creștere este reprezentat de alegerile din Statele Unite. Mulți comercianți fac tranzacții semnificative pe piața criptomonedelor, indiferent de rezultatul alegerilor. Un alt factor important este impactul lansării din ianuarie a fondurilor tranzacționate la bursă (ETF) în Statele Unite pe piața cripto. ETF-urile Bitcoin au fost lansate de BlackRock și Fidelity, împreună cu alte șapte companii de management. De la lansare, nouă fonduri au gestionat bitcoin în valoare de 68,5 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă aproximativ 5% din monedele existente. Un nou record pentru Bitcoin, după o perioadă lungă de stabilizare, este, cu siguranță, o provocare pentru investitori și pasionații de criptomonede. În urma acestui nou maxim, mulți analiști adoptă o abordare precaută, cauzată de volatilitatea tradițională a Bitcoin. Cu toate acestea, piața rămâne unanim optimistă cu privire la creșterea durabilă.

