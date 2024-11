SMARTPHONES STIRI realme GT 7 Pro: vânzări record în prima zi de lansare în China Ionut Razvan Share







realme, brandul de smartphone-uri cu cea mai rapidă creștere din lume, anunță rezultatele extraordinare ale vânzărilor realme GT 7 Pro după lansarea sa în China. Realizările sunt fără precedent și atestă succesul GT 7 Pro ca „AI Performance Flagship”. Acest smartphone nu numai că reprezintă progresele realme în domeniul inteligenței artificiale, dar evidențiază direcția și dedicarea brandului față de tehnologia inovatoare, orientarea către utilizator și parteneriatele importante, precum cele cu Qualcomm și Google. realme GT 7 Pro, primul smartphone flagship din Europa echipat cu procesorul Snapdragon 8 Elite, baterie de 6500mAh și încărcare rapidă de 120W, a depășit toate recordurile anterioare de vânzări și venituri în prima sa zi de lansare pe piața chineză. În plus, GT 7 Pro a ocupat primul loc în topul vânzărilor din prima zi pe JD.com, cea mai mare platformă de comerț electronic pentru produse digitale din China, și s-a clasat pe primul loc în vânzările de smartphone-uri pe TikTok în China, epuizându-se în timpul vânzărilor online live în prima zi. “Odată cu lansarea realme GT 7 Pro, am atins o etapă fără precedent pe piața chineză, depășind toate recordurile de vânzări și venituri în prima zi. Acest smartphone nu este doar un exemplu al inovației noastre în domeniul inteligenței artificiale, ci reprezintă o dovadă concretă a concentrării noastre pe experiențe de utilizare. Suntem încântați să aducem această inovație în Europa, unde suntem siguri că GT 7 Pro îi va face pe consumatorii europeni să se îndrăgostească de el”, a afirmat Chase Xu, vicepreședinte și CMO al realme. realme privește spre viitor cu entuziasm și este acum pregătită să își extindă prezența pe piața globală în următoarele etape de lansare, inclusiv sosirea pe piața italiană programată pentru această lună.

