Furnizorii interesați pot solicita anularea unor obligații de plată datorate bugetului ANCOM

În vederea aplicării noilor reglementări ce vizează măsurile fiscal-bugetare în domeniul gestionării creanţelor bugetare şi a deficitului bugetar pentru bugetul general consolidat al României în anul 2024, ANCOM a adoptat procedura de anulare a unor obligații de plată datorate bugetului Autorității. Astfel, în conformitate cu decizia emisă de Autoritate, furnizorii interesați pot solicita anularea unor obligații bugetare datorate ANCOM prin depunerea unui formular tipizat până cel târziu la data de 25 noiembrie 2024. Decizia ANCOM nr. 694/2024 pentru aprobarea procedurii de anulare a unor obligații de plată datorate bugetului ANCOM a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1087 din 31 octombrie 2024 și poate fi consultată aici. Beneficiarii facilităților prevăzute de decizie sunt toți debitorii, persoane juridice și persoane fizice, care, la data de 31 august 2024 inclusiv, figurează în evidențele ANCOM cu obligații bugetare principale restante sau numai cu obligații de plată a accesoriilor restante rezultate în urma obligațiilor bugetare principale plătite până la această dată, dacă acestea nu au fost achitate până la data intrării în vigoare a OUG nr. 107/2024, act normativ care stă la baza deciziei ANCOM. De asemenea, procedura se aplică și debitorilor declarați insolvabili, debitorilor aflați în procedură de insolvență sau persoanelor cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare. Facilitățile prevăzute de decizie Ca urmare a OUG nr. 107/2024, ANCOM acordă următoarele facilități: amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii reprezentate de dobânzi, penalități de întârziere sau alte accesorii rămase nestinse la data emiterii „Situației privind debitele restante datorate bugetului ANCOM”, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau, în cazul nedepunerii acestei cereri, până la data de 25 noiembrie 2024 inclusiv, pentru fiecare debitor care notifică ANCOM conform ordonanței de urgență;

sunt stabilite prin hotărâri penale definitive;

reprezintă prejudicii care fac obiectul art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare. Procedura se aplică următoarelor obligații bugetare administrate de Autoritate: tariful de monitorizare, tariful de utilizare a spectrului, tariful de utilizare a resurselor de numerotație, contribuția pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, amenzi administrative și alte sume datorate bugetului ANCOM, precum și obligațiilor accesorii aferente acestora. Procedura de anulare a unor obligații de plată datorate bugetului ANCOM Pentru a putea beneficia de facilități, furnizorii interesați care îndeplinesc condițiile de acordare a anulării obligațiilor de plată a accesoriilor datorate bugetului ANCOM sau de anulare a unui procent de 50%, respectiv 25%, după caz, din obligațiile bugetare principale restante la data de 31 august 2024 inclusiv, prevăzute la art. II, IV și XVI, după caz, din OUG nr. 107/2024, trebuie să transmită la ANCOM cererea de anulare până la data de 25 noiembrie 2024. Aceasta poate fi depusă la registratura Autorității sau comunicată prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori transmisă prin poșta electronică, semnată cu certificat digital, la adresa registraturaonline@ancom.ro. Anterior cererii de anulare, furnizorii interesați au posibilitatea de a-și exprima intenția de a beneficia de anularea unor obligații prin depunerea, prin aceleași mijloace ca și în cazul cererii de anulare, a unei notificări. Notificarea nu este obligatorie, ci are drept scop obținerea amânării la plată a debitelor care pot face obiectul măsurilor de anulare.

