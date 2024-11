FEATURED SMARTPHONES STIRI realme anunță lansarea modelului GT 7 Pro în luna noiembrie. Ionut Razvan Share







Producătorul de smartphone-uri realme anunță lansarea modelului GT 7 Pro în luna noiembrie. Acționat de chipsetul Snapdragon 8 Elite, acest telefon va introduce bateria Titan de 6500mAh și încăcarcarea rapidă de 120W. Bateria Titan + Încărcare ultra-rapidă: Cea mai puternică combinație din industrie realme GT7 Pro este echipat cu o baterie Titan masivă de 6500mAh. Această baterie utilizează tehnologia avansată a anodului siliciu-carbon cu un conținut de 10% siliciu, lider în industrie, și poate suporta temperaturi de până la -30˚C. Această baterie crește semnificativ densitatea capacității și îmbunătățește durata de viață a bateriei, permițând utilizatorilor să rămână conectați pentru perioade îndelungate fără grija de a rămâne fără energie. În plus, realme GT7 Pro vine cu încărcare ultra-rapidă de 120W. O încărcare de doar cinci minute poate susține 7 ore de convorbiri. Se poate încărca la 50% în doar 13 minute și ajunge la o încărcare completă în 37 de minute. În comparație, iPhone 16 Pro Max, care are doar o baterie de 4685mAh cu încărcare rapidă de 20W, are nevoie de aproximativ 35 de minute pentru a se încărca până la 50%. Chipset puternic ce asigură o experiență mai plăcută Fiind primul flagship echipat cu procesorul Snapdragon 8 Elite, realme GT 7 Pro se află în fruntea inovației. Acest chipset puternic, realizat folosind tehnologia de vârf pe 3nm, aduce o îmbunătățire semnificativă de 44% a eficienței energetice și o creștere remarcabilă de 45% a performanței. Acesta permite multitasking fără întreruperi, lansări de aplicații incredibil de rapide și experiențe de joc fluide, asigurându-se că utilizatorii se pot bucura de întregul potențial al dispozitivului lor, fără niciun decalaj sau încetinire. GT 7 Pro promite performanțe de neegalat și capabilități AI avansate. Explore the Unexplored Sloganul realme GT 7 Pro este „Explore the Unexplored”, invitând utilizatorii să meargă dincolo de obișnuit și să experimenteze un nou tărâm al tehnologiei. Lansarea va implica participanții într-o explorare creativă a capacităților AI revoluționare ale GT 7 Pro, cu demonstrații live care prezintă instrumentele fotografice îmbunătățite de AI ale dispozitivului, caracteristicile AI de schițare a imaginilor și alte capacități incredibile. realme GT 7 Pro le permite utilizatorilor să își dea frâu liber creativității și să redefinească limitele capacităților AI mobile. Lansarea va reprezenta un salt îndrăzneț al realme în segmentul smartphone-urilor premium, consolidându-și poziția de dark horse of AI și o forță disruptivă pe piața high-end.

Tags: