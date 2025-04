FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI ANCOM a adoptat noi reguli pentru resursele de numerotație și transferul numerelor între operatori Ionut Razvan Share







În cadrul ședinței Consiliului Consultativ de astăzi, ANCOM a adoptat decizia care completează și clarifică cadrul de reglementare ce vizează modalitatea de dobândire a dreptului de utilizare a resurselor de numerotație de către furnizorii din piața de comunicații electronice. De asemenea, a fost introdus un nou mod de transfer al resurselor de numerotație, astfel încât abonații furnizorilor să fie cât mai puțin afectați. Decizia se va publica în Monitorul Oficial al României și va intra în vigoare la data publicării. Principalele prevederi În cazul operațiunilor de fuziune ori de transformare, preluarea dreptului de utilizare a resurselor de numerotație se va realiza prin modificarea de către ANCOM a prevederilor licenței de utilizare a resurselor de numerotație deținute de furnizorul preluat, iar dreptul de utilizare a resurselor de numerotație poate fi preluat de către o persoană care are calitatea de furnizor de rețele publice de comunicații electronice sau, după caz, de servicii de comunicații electronice destinate publicului. Pentru cazurile de divizare parțială, preluarea dreptului de utilizare a resurselor de numerotație se va realiza, ca și până acum, prin cedarea sau transferul resurselor. De asemenea, a fost stabilită o nouă modalitate de transfer al dreptului de utilizare a resurselor de numerotație, procedură la care se poate recurge doar atunci când procedura de cedare a resurselor de numerotație sau cea de transfer existentă în prezent nu sunt posibile. Procedura de transfer va putea fi declanșată la cererea ambelor părți, cu informarea prealabilă a ANCOM cu cel puțin 30 de zile înainte de data începerii implementării transferului și pe baza unui plan de implementare. Măsura ANCOM vine ca urmare a creșterii dinamicii operațiunilor de reorganizare ori a altor operațiuni în urma cărora s-a realizat o concentrare economică, care au efecte și asupra drepturilor de utilizare a resurselor de numerotație. De asemenea, au fost completate prevederile ce reglementează portabilitatea numerelor pentru a fi prevăzut în mod explicit dreptul furnizorului care preia, ca urmare a unor operațiuni de reorganizare, contractele de furnizare a serviciilor prin intermediul unor numere portate în rețeaua furnizorului reorganizat, să utilizeze în continuare aceste resurse de numerotație, acesta substituindu-se în drepturile și obligațiile ce reveneau furnizorului reorganizat în calitate de furnizor acceptor.

